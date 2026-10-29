Maximiliano Pullaro en la primera Ronda Rigi: "Santa Fe es el polo que nuclea grandes negocios en Argentina"

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este jueves por la mañana la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi) en Rosario . Antes de ingresar a la Estación Fluvial para oficiar de anfitrión ante funcionarios nacionales, empresarios y mandatarios de otras provincias, el jefe de la Casa Gris destacó el potencial productivo de Santa Fe .

El jefe de la Casa Gris destacó el potencial productivo de Santa Fe para proveer a los sectores minero y energético, al tiempo que tomó distancia de las discusiones sobre la política interna de Brasil, aunque protagonizó un llamativo furcio al confundir al presidente electo Lula Da Silva con Flávio Bolsonaro ; y exigió enfocarse en resolver los problemas económicos y de seguridad.

Estaba presente Karina Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo

En un contexto marcado por la presencia de figuras del gobierno nacional como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, Pullaro celebró que la ciudad aloje esta iniciativa federal. “Hoy la provincia invencible de Santa Fe es el polo que nuclea los grandes negocios en la República Argentina”, afirmó el mandatario ante la prensa.

Según detalló, la matriz productiva provincial, fuertemente vinculada al campo, la ciencia y la tecnología, convierte a los empresarios locales en actores claves. En ese sentido, aseguró que desde el gobierno provincial sienten que son los "socios estratégicos de estos grandes proyectos como del Rigi, como de YPF o como de todos los proyectos mineros que puedan venir”. Para graficar el interés del sector privado santafesino, el mandatario precisó que actualmente hay unas 700 empresas vinculadas a Vaca Muerta, y reveló que para la ronda de negocios de este jueves se anotaron más de 1.700 firmas, de las cuales 840 ya tienen reuniones pactadas.

Pullaro trazó un paralelismo entre el aporte agropecuario y el futuro de las inversiones

El gobernador trazó un paralelismo entre el histórico aporte del sector agropecuario y el futuro de las nuevas inversiones en el país. Recordó que el campo generó 51.000 millones de dólares en exportaciones el año pasado y que las proyecciones indican que para el año 2030 la minería y la energía aportarán una cifra similar. “Sentimos que tenemos una oportunidad”, subrayó, y puso a disposición los puertos santafesinos para canalizar esa producción.

En esa línea, remarcó la necesidad de que los dólares provenientes de estos nuevos motores económicos se destinen a mejorar rutas y redes energéticas. “Hasta el 2008 tuvimos superávit gemelos, pero lamentablemente a esas divisas que generaba el campo a través de los precios de los commodities se derrocharon en populismo fundamentalmente y terminó la época de vacas gordas”, criticó el mandatario santafesino en referencia al kirchnerismo, para luego enfatizar que ahora existe una nueva oportunidad gracias a una macroeconomía ordenada.

Furcio y distancia sobre la política exterior

Durante el contacto con los medios, el titular del Ejecutivo provincial fue consultado sobre su postura sobre el resultado de las elecciones presidenciales en Brasil y tuvo un lapsus al confundir al presidente electo Lula da Silva con Flávio Bolsonaro y festejar el restablecimiento de los vínculos con el país vecino, cercenados por el enfrentamiento entre el presidente argentino Javier Milei con Lula.

Luego, a la repregunta para que aclarase a quién consideraba presidente legítimamente electo –en un primer momento, tras su derrota y polémica huida a Estados Unidos, Bolsonaro se proclamó “verdadero presidente electo”–, el gobernador santafesino pidió enfocarse en los problemas de la Argentina.

Para finalizar, reforzó su mensaje pidiendo a la dirigencia enfocarse en las urgencias nacionales. “Tenemos problemas serios en la Argentina, en Santa Fe tenemos problemas de seguridad aún, tenemos problemas de empleo y la gente no llega a fin de mes. La verdad que me parece un despropósito que estemos discutiendo sobre la política internacional de otro país. Nos tenemos que hacer cargo de eso”, concluyó Pullaro antes de ingresar a la Fluvial.