Cronograma de pago de haberes de octubre a trabajadores provinciales

El Gobierno provincial confirmó el calendario de pago de haberes de octubre para los trabajadores estatales de Santa Fe. Los salarios incluyen un aumento paritario del 1,6% y una suba acumulada del 7,1% en el segundo semestre.

El Gobierno de Santa Fe , a través del Ministerio de Economía, dio a conocer el cronograma de pago de los sueldos de octubre de 2026 para los empleados públicos provinciales . El calendario se iniciará el lunes 2 de noviembre y se extenderá hasta el miércoles 11, aunque los haberes correspondientes al último turno estarán acreditados en las cuentas bancarias el viernes 6.

Los primeros en cobrar serán los integrantes del escalafón policial y penitenciario y los jubilados y pensionados provinciales que perciban hasta $1.580.000 de bolsillo . En estos casos, el dinero estará disponible a través de homebanking desde el sábado 31 de octubre.

La liquidación de octubre contempla el aumento salarial del 1,6% acordado en paritarias para este mes. De esta manera, la mejora acumulada durante el segundo semestre llega al 7,1% respecto de los salarios de junio, con incrementos del 2% en julio, 1,8% en agosto, 1,7% en septiembre y 1,6% en octubre.

Además, el esquema salarial incluye un incremento mínimo garantizado de $130.000 respecto de junio, que representa una mejora del 11,3% para los trabajadores de los sectores iniciales del escalafón.

cronograma completo de pago para el mes de octubre en Santa Fe gentileza

Cronograma de pago de sueldos de octubre en Santa Fe

Lunes 2 de noviembre

Acreditación en cuenta: sábado 31 de octubre.

Personal policial y penitenciario.

Pasivos que perciban un monto de bolsillo de hasta $1.580.000.

Martes 3 de noviembre

Empleados públicos activos que perciban hasta $1.580.000 de bolsillo.

Docentes de escuelas privadas transferidas, correspondientes al primer y segundo convenio.

Miércoles 4 de noviembre

Resto de los trabajadores activos que perciban más de $1.580.000 de bolsillo.

Docentes de escuelas privadas históricas.

Jueves 5 de noviembre

Resto de los jubilados y pensionados provinciales cuyos haberes superen los $1.580.000 de bolsillo.

Miércoles 11 de noviembre

Acreditación en cuenta: viernes 6 de noviembre.

Autoridades superiores del Poder Judicial.

Autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) .

Autoridades del Ministerio Público de la Defensa (MPD) .

Autoridades del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo.

Aumento salarial para los empleados públicos provinciales

Los haberes de octubre incluyen el último incremento previsto para este mes dentro del acuerdo paritario del segundo semestre. Con una suba del 1,6% en octubre, el aumento acumulado desde junio alcanza el 7,1%.

A su vez, el mínimo garantizado de $130.000 de incremento respecto de junio busca asegurar una mejora mayor para los trabajadores ubicados en los niveles iniciales de los distintos escalafones de la administración provincial, donde el aumento acumulado llega al 11,3%.

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