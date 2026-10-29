Tras la denuncia de los vecinos, la Policía interceptó una camioneta Honda HR-V y aprehendió a sus dos ocupantes. Secuestraron una pistola calibre 9 milímetros con 38 balas, una escopeta y el vehículo

Laguna Paiva: apresaron a un hombre y a un adolescente tras disparos de arma de fuego

Un hombre de 41 años y un adolescente de 16 fueron aprehendidos este miércoles en Laguna Paiva , luego de que se denunciaran disparos de arma de fuego en la vía pública. El procedimiento se realizó tras un operativo policial que permitió localizar la camioneta en la que se movilizaban y secuestrar dos armas.

El episodio ocurrió poco antes de las 14, en calle Almirante Brown al 2700 , en la zona céntrica de la ciudad. Vecinos del sector alertaron a los operadores de la central de emergencias 911 sobre una serie de disparos efectuados desde una camioneta Honda gris plata.

Según la denuncia, los ocupantes del vehículo se habían retirado del lugar en dirección al barrio Dupont, por lo que efectivos policiales desplegaron un operativo de búsqueda.

Aprehendieron a los ocupantes de la camioneta

Oficiales de la Comisaría de Distrito 13 realizaron patrullajes intensivos en la zona hasta que localizaron el vehículo señalado. Tras detener su marcha, aprehendieron a L. E. D., de 41 años, y al adolescente de 16 años que lo acompañaba.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron las armas de fuego y el vehículo en el que se trasladaban los sospechosos.

Secuestraron una pistola 9 milímetros y una escopeta

Entre los elementos incautados se encuentra una pistola Bersa TPR9 calibre 9 milímetros, con dos cargadores y 38 balas del mismo calibre. De acuerdo con la información policial, el arma estaba en buen estado de conservación y funcionamiento, era apta para el disparo y presentaba un evidente olor a pólvora.

Además, los efectivos secuestraron una escopeta de doble caño calibre 20, sin marca visible y sin cartuchos, y una camioneta Honda HR-V.

La pistola calibre 9 milímetros está clasificada legalmente como arma de fuego de guerra. Su portación sin la autorización correspondiente constituye un delito.

La situación judicial de los aprehendidos

Tras el procedimiento, las autoridades policiales informaron lo ocurrido a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que dio intervención al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó que el hombre de 41 años continuara privado de su libertad, fuera examinado por profesionales de Medicina Legal, identificado y alojado en una dependencia policial de Orden Público.

También dispuso identificar a posibles testigos entre los vecinos, verificar la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en el sector y realizar los peritajes criminalísticos sobre las armas secuestradas, a cargo de especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

La calificación legal provisoria para el hombre es portación ilegítima de arma de fuego de guerra, intimidación pública y amenazas calificadas. En tanto, al adolescente se le atribuyeron provisoriamente amenazas calificadas y su situación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (Uferpa), dependiente del MPA.