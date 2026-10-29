Mariano Campodónico palpitó el duelo con Colón y explicó por qué Defensores llega más liberado a Santa Fe

El entrenador del Dragón destacó la permanencia, analizó la Primera Nacional y anticipó un cruce exigente ante el Sabalero.

Mariano Campodónico atraviesa con mayor tranquilidad la previa del partido que Defensores de Belgrano disputará ante Colón este sábado, desde las 18, en Santa Fe. En diálogo con Radio Uno 106.3, el entrenador valoró la reacción de su equipo, que logró asegurar la permanencia en la Primera Nacional, analizó la competitividad del campeonato y anticipó un encuentro exigente frente al conjunto rojinegro.

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Defensores cumplió el objetivo y llega con otra mentalidad

El técnico asumió en agosto, en la fecha 27, en un momento complicado para el conjunto del Bajo Belgrano. Su debut fue con una derrota ante Ciudad de Bolívar, pero luego el equipo consiguió una racha positiva que le permitió tomar distancia de la zona baja de la tabla.

“Sacamos 10 puntos de 12, con tres triunfos y el empate con Los Andes acá de local. Ahí sacamos un poquito de aire, tomamos un poquito de ventaja”, recordó Campodónico durante la entrevista con Radio Uno 106.3.

El entrenador también reconoció que los últimos compromisos fueron exigentes, aunque el equipo consiguió el objetivo principal. Ahora, con la permanencia asegurada, el panorama cambió tanto para el cuerpo técnico como para los futbolistas.

“Hoy los chicos cumplieron el objetivo. Habían arrancado con una ilusión de pelear arriba y no se pudo, a veces pasa”, explicó. En ese sentido, consideró que afrontar el cierre del campeonato sin la presión de luchar por la permanencia puede resultar favorable para sus dirigidos.

De cara al enfrentamiento con Colón, Campodónico anticipó un encuentro complicado, pero dejó en claro que Defensores intentará aprovechar su nueva situación. El Sabalero, en cambio, tendrá la exigencia de buscar un resultado que le permita cerrar la fase regular de la mejor manera posible.

El entrenador, que firmó un contrato por un año, también dejó abierta la expectativa de continuar con el proyecto durante la próxima temporada, luego de haber cumplido la misión para la que llegó al club.

La competitividad de la Primera Nacional y la experiencia de los ascensos

Campodónico, con una extensa trayectoria como futbolista en la categoría, también analizó las características que convierten a la Primera Nacional en un campeonato tan exigente. Para el entrenador, la paridad entre los equipos es uno de los principales motivos por los que resulta difícil establecer diferencias.

“Es una categoría en la que cualquiera le puede ganar a cualquiera”, sostuvo. Como ejemplo, mencionó a Colegiales y Midland, equipos que lograron competir en los primeros puestos pese a no contar con una larga trayectoria en la divisional.

Además, remarcó que el crecimiento de futbolistas provenientes de categorías inferiores genera nuevas oportunidades. Según su mirada, jugadores de la B Metropolitana llegan cada vez más preparados para dar el salto al máximo nivel del fútbol argentino.

Al hablar sobre los formatos de competencia, el técnico se mostró favorable a recuperar la promoción como una alternativa para ampliar las posibilidades de ascenso. También destacó el valor de los campeonatos en los que el equipo que termina primero obtiene directamente el premio mayor.

“Jugar con 20 equipos y que el primero que sume más puntos sea el campeón está muy bueno”, afirmó, aunque reconoció que el carácter federal de la Primera Nacional permite que clubes de diferentes regiones tengan la posibilidad de participar en una competencia de alcance nacional.

Su experiencia personal le permite hablar con conocimiento sobre las instancias decisivas. Campodónico consiguió cuatro ascensos y recordó especialmente los logrados con Belgrano, San Martín de Tucumán y Rosario Central. Entre ellos, destacó la promoción que el conjunto cordobés ganó frente a River en el Monumental, una serie que quedó marcada en la historia del fútbol argentino.

Por último, el entrenador reconoció que en distintos momentos de su carrera hubo contactos para llegar a Colón o Unión, tanto como jugador como en su etapa de director técnico, aunque nunca se concretó la posibilidad de trabajar en alguno de los clubes santafesinos.

Ahora, su presente está en Defensores de Belgrano, que llegará a Santa Fe con la tranquilidad de haber asegurado la permanencia, pero con la intención de competir ante un Colón que buscará cerrar la fase regular con una buena actuación ante su gente.