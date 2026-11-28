La matrícula primaria de Santa Fe podría caer un 24,5% hacia 2030, con 87.770 estudiantes menos. El fenómeno obligará a reorganizar escuelas, cargos docentes y recursos educativos.

La caída de la natalidad impactará en las escuelas de Santa Fe

La caída de la natalidad en Argentina comienza a anticipar un cambio profundo en el sistema educativo. Cada vez nacen menos chicos y, como consecuencia, en los próximos años habrá menos estudiantes que ingresarán a las escuelas. Esta transformación demográfica tendrá un impacto directo en las aulas de todo el país y también en Santa Fe , donde se proyecta una importante reducción de la matrícula del nivel primario.

El fenómeno no responde a una reforma educativa ni a modificaciones curriculares, sino a una tendencia sostenida en los indicadores demográficos. Según el monitor de UNICEF , presentado en septiembre de 2026, los nacimientos en Argentina pasaron de 777.012 en 2014 a 413.135 en 2024. Esto representa una caída cercana al 50% en apenas diez años.

Fuerte caída de nacimientos en la provincia de Santa Fe gentileza

En paralelo, la tasa global de fecundidad descendió a 1,3 hijos por mujer, un valor considerablemente inferior al nivel de reemplazo generacional, estimado en 2,1 hijos por mujer.

La disminución de los nacimientos ya comienza a modificar las proyecciones sobre la cantidad de alumnos que tendrá el sistema educativo. El desafío será anticipar sus consecuencias y reorganizar los recursos para evitar que la transición demográfica profundice los problemas existentes y, por el contrario, permita mejorar las condiciones de enseñanza.

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Santa Fe perdería casi 88.000 alumnos en las escuelas primarias

Un informe de Argentinos por la Educación, publicado en enero de 2026, advierte que la matrícula del nivel primario argentino podría disminuir un 27% hacia 2030. En términos absolutos, la proyección equivale a aproximadamente 1,2 millones de estudiantes menos en comparación con 2023.

El estudio toma como referencia las proyecciones demográficas de la Dirección Nacional de Población y los datos del Relevamiento Anual educativo. Además, señala que la caída no tendrá la misma magnitud en todas las provincias.

Buenos Aires concentraría la mayor pérdida, con más de 510.000 alumnos menos. Detrás se ubicarían la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe, donde se proyecta una reducción de 87.770 estudiantes, equivalente al 24,5% de la matrícula primaria considerada en el análisis.

La tendencia también alcanzará al nivel inicial. Un estudio de la Dirección Nacional de Población, publicado en 2025, anticipó que la matrícula de sala de 4 años podría caer un 39% en 2028 respecto del máximo registrado en 2019.

Menos alumnos: qué puede pasar con las aulas y los docentes

La reducción de la cantidad de estudiantes no implica necesariamente que deban cerrar escuelas, pero sí obligará a revisar la organización del sistema educativo.

Uno de los cambios posibles es que los cursos tengan menos alumnos por aula. Esta situación podría favorecer una enseñanza más personalizada, con mayores posibilidades de seguimiento de las trayectorias escolares, detección temprana de dificultades y acompañamiento de los distintos ritmos de aprendizaje.

El informe de Argentinos por la Educación también plantea alternativas para aprovechar el nuevo escenario, como ampliar los espacios de tutorías, fortalecer el acompañamiento pedagógico, promover el trabajo con parejas docentes y generar más instancias de formación profesional.

Al mismo tiempo, la caída de la matrícula modificará la demanda de secciones y cargos docentes. Por eso, uno de los principales desafíos será planificar cómo se distribuirán los recursos humanos y materiales entre las instituciones, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio.

La caída de la natalidad puede convertirse en una oportunidad educativa

El cambio demográfico también abre interrogantes sobre el funcionamiento de las escuelas públicas y privadas. En el sector privado, una menor cantidad de alumnos puede comprometer la sustentabilidad económica de algunas instituciones, especialmente porque sus ingresos dependen en gran medida del pago de cuotas.

En el sistema estatal, en tanto, la discusión estará centrada en la distribución territorial de las escuelas, los cargos docentes y los presupuestos educativos.

Sin embargo, la reducción de la matrícula también podría representar una oportunidad para mejorar la calidad de la enseñanza. Con menos estudiantes, el sistema tendría la posibilidad de disponer de más recursos por alumno sin incrementar necesariamente el gasto educativo total.

Para que eso ocurra, será fundamental que exista una planificación que priorice los aprendizajes y permita transformar los recursos disponibles en mejores condiciones de enseñanza.

La discusión, por lo tanto, va mucho más allá de la cantidad de bancos ocupados en cada aula. La transformación demográfica de Argentina obliga a repensar cómo se organiza la educación y qué herramientas necesita el sistema para responder a una realidad con menos estudiantes.

En Santa Fe, donde las proyecciones anticipan casi 88.000 alumnos menos en las primarias hacia 2030, anticiparse a este escenario será clave para evitar que la caída de la matrícula se convierta únicamente en un problema de reorganización institucional y aprovecharla para enfrentar desafíos históricos, como las desigualdades educativas, las dificultades de aprendizaje y el acompañamiento de las trayectorias escolares.