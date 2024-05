Pampas cerró la etapa regular con un triunfo en el CASI

El partido en la fría noche bonaerense tuvo de todo, sobre todo dos equipos que se entretuvieron jugando al rugby. El hooker paranaense Ramiro Gurovich tocó dos veces el balón para llegar al primer try en un buen movimiento de ataque, con apoyo y buen manejo de forwards y backs.

La respuesta llegó pocos minutos después, sobre el onceavo minuto, cuando un kick de despeje fue tapado por Joao Amaral en los 22 metros de Pampas; el buen pique le permitió al apertura caer sobre el balón para descontar 7 a 5. En cinco minutos, hubo otros tres tries.

Con nada que perder, Cobras, que había estado cerca del try, tuvo una segunda oportunidad; en el contrataque, el wing Widson Meneses esta vez sí pudo tomar el balón y lanzarse hacia la bandera derecha tras el profundo contrataque que empezó el apertura Amaral, y fue continuado por el centro Lorenzo Massari, que en el contacto pasó a su compañero para el segundo try que, desde una posición complicada, convirtió Amaral.

image.png El wing salteño Bernabé López Fleming fue el autor de un ensayo ante Cobras de Brasil.

Pampas asumió el golpe y un par de minutos más tarde, tras un line y un gran pase plano del apertura Manuel Nougués, el fullback Benjamín Elizalde rompió la defensa, apoyando su tercer try individual ante la misma franquicia.De la salida de ese try convertido, Pampas se lanzó al ataque con el wing Bernabé López Fleming que, fijando el último defensor, cedió a Simón Benítez Cruz para el tercer try local.

Los forwards brasileños llevaron el juego a la última línea de Pampas que, tras detener varios ataques, depositaron al ala Matheus Claudio debajo de la defensa para dejar el resultado a dos puntos de diferencia.

Antes del cierre del primer tiempo, Justo Picardo apoyó su séptimo try del año, tras una buena carrera que lo llevó a la bandera izquierda desde donde Nogués mantuvo su porcentaje perfecto de conversiones para irse al descanso arriba por 28-19.

Un segundo tiempo de Pampas plagado de tries

El quinto try llegó desde el vestuario, con López Fleming apoyando tras un movimiento en el que forwards y backs participaron activamente. Cobras llegó al cuarto try y un merecido punto bonus ofensivo desde un maul de line que depositó al hooker Endy Willian dentro del ingoal rival.

El hooker quedó a centímetros de su segundo try y Pampas intentó lanzar un contraataque desde dentro de su línea de try. Al ser frenados, el muy buen segunda línea Franco Carrera, jugador de Pampas en 2023, disputó una pelota a centímetros del ingoal local y al ganarla apoyó un try para dejar a su equipo a dos puntos.

image.png El rosarino Manuel Nogués cumplió un buen desempeño en la franquicia nacional ante los brasileros.

Dos tries en rápida sucesión volvieron a estirar la ventaja para el anfitrión – Benítez Cruz y el ingresado Joaquín Moro apoyando el cuarto y quinto try en los primeros veinte minutos del segundo tiempo.A pesar de los 16 puntos de diferencia, Cobras casi llega nuevamente al try, quedando el balón arriba en un ataque.

Tomás Bernasconi apoyó el treceavo try y rápidamente el Benítez Cruz consiguió su tercero poco después de que la visita quedara con un hombre menos por tarjeta amarilla. Ese try estiró la diferencia a 30 puntos con la conversión del ingresado Joaquín de la Vega Mendía.

Eliseo Chiavasa, desde un maul que se detuvo, aportó el décimo try de su equipo. Más allá de la derrota consumada, Cobras llegó a su último try en el minuto 78, el segundo de Matheus Claudio, en un buen cierre de su participación en el Súper Rugby Américas.