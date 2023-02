Pampas comenzó el Súper Rugby Américas con un triunfo ante Cobras

A los tres minutos del inicio, Pampas llegó al in-goal rival tras una buena jugada por el costado izquierdo para que Iñaki Delguy apoye y Juan Ignacio Landó convierta (7-0). A los nueve minutos, Felipe de la Vega utilizó un gran recurso con el pie y Joaquín de la Vega Mendía apoyó un nuevo try para Pampas, que nuevamente fue convertido por Landó (14-0). A los 13 minutos, Cobras marcó un try penal y Pampas se quedó parcialmente con 14 jugadores por tarjeta amarilla a Javier Coronel (14-7).

Cobras se adueñó de la posesión, aprovechó su hombre de más, e igualó el marcador con un try de Endy Pinheiro que fue convertido por Lucas Tranquez. A los 27 minutos, Cobras recibió una tarjeta amarilla (Lucio Anconetani), situación que aprovechó Pampas que con un penal de Landó, estiró la ventaja (17-14).

image.png El combinado argentino ganó ante los brasileros pero el tema de la indisciplina es toda una cuestión a corregir para lo que viene.

A los 32 minutos, Pampas hiló una buena jugada colectiva por el costado izquierdo y Jerónimo Ulloa llegó al try; Landó aportó una nueva conversión (24-14). Con el try de Pampas llegó una expulsión para Cobras por imprudencia de Adrio de Melo. Cobras continuó con las incidencias y recibió una nueva tarjeta amarilla, esta vez para su medio-scrum Douglas Rauth. A falta de 4 minutos, y tras una gran jugada de line y maul, Ramiro Gurovich apoyó el cuarto try de Pampas, que le dio el punto bonus al conjunto argentino, y Landó acertó a los palos (31-14). De esta manera concluyó la primera mitad.

En el complemento, Cobras comenzó con el pie derecho y Matheus Cláudio apoyó un nuevo try para los locales, que fue convertido por Lucas Tranquez (31-21). A los 15 minutos, Cobras se quedó con 13 jugadores por una nueva expulsión, esta vez a Robert Tenório. Dos minutos más tarde, Cobras recibió una nueva tarjeta amarilla (Alain Altahona). Pampas aprovechó la superioridad numérica dentro de la cancha y llegó a un nuevo try tras una corrida de Juan Ignacio Landó (36-21).

A falta de 12 minutos para el final, Santiago Ruiz estiró aún más la ventaja para Pampas (41-21). Cuando parecía que terminaba el encuentro, Cobras comandó un ataque que derivó en dos amarillas para Pampas: Martín Villar y Rodrigo Pérez Boulán (ya habían ingresado hacía unos minutos). De todas maneras, los locales no lograron marcar y el partido finalizó 41-21 en ventaja para Pampas.

Síntesis:

Cobras XV 21- Pampas 41

Cobras: Levy Marinho, Endy Willian Pinheiro y Henrique Ferreira, Lucio Anconetani y Gabriel Paganini (c); Adrio de Melo, Matheus Claudio y André Arruda, Douglas Rauth y Lucas Tranquez; Alain Altahona, Robert Tenório, Nicolás Cantarutti, Ariel Rodrigues y Daniel Lima. Entrenadores: Josh Reeves y Maximiliano Chinchu Bustos. Luego ingresaron: Leonardo Silva, Brendon Alves, Bautista Vidal, Ben Donald, Cleber Dias, Diver Ceballos, Felipe Gonçalves, y Lucas Spago.

Pampas: Miguel Prince, Ramiro Gurovich y Javier Coronel; Lorenzo Colidio y Federico Lavanini; Nicolás D'amorim, Manuel Bernstein y Santiago Ruiz; Rafael Iriarte y Joaquín de la Vega; Iñaki Delguy, Felipe de la Vega, Juan Pablo Castro , Jerónimo Ulloa y Juan Ignacio Landó. Entrenador: Ignacio Fernández Lobbe. Luego ingresaron: Rodrigo Pérez Boulan, Javier Corvalán, Martín Villar,Rodrigo Fernández Criado, Jerónimo Ureta, Mateo Albanese, Tomás Suárez Folch y Benjamín Elizalde.

Primer tiempo: 6' try de Delguy convertido por Landó (P), 11' try de De la Vega Mendía, 14' try penal ( C), 17' try de Lucio Ancoetani convertido por Zé ( C), 30' penal de Juan Landó (P), 35' try de Jerónimo Ulloa convertido por Juan Landó (P), 39' try de Ramiro Gurovich conversión por Juan Landó (P).

Segundo tiempo: 51' try de Arruda convertido por Zé (C ), 60' try de Juan Landó convertido por el mismo (P), 70' try de Santiago Ruiz.

Incidencias: 13', amarilla a Coronel (P), 26' amarilla a Lucio Ancoetani ( C), 35' roja a Adrio (C ), 59' roja a Robert ( C), 60' amarilla a Altahona, 76' amarilla a Villar (P), 78' amarilla a Pérez Boulan (P)

Árbitro: Nehuén Jauri Rivero (Argentina)

Cancha: Estadio Nicolau Alayon