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MotoGP: Raúl Fernández sorprendió y se quedó con el triunfo en la sprint del GP de Italia

El español Raúl Fernández consiguió la segunda victoria de su carrera en el sprint del GP de Italia de MotoGP. Todos los resultados.

Ovación

Por Ovación

30 de mayo 2026 · 11:43hs
MotoGP: Raúl Fernández sorprendió y se quedó con el triunfo en la sprint del GP de Italia

El español Raúl Fernández (Aprilia) dio la sorpresa de la jornada y se quedó con el triunfo en la carrera sprint del Gran Premio de Italia, correspondiente a la séptima fecha del campeonato de MotoGP.

El podio lo completaron el español Jorge Martín (Aprilia) y el italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati).

Fernández largó en la segunda posición, pero gracias a una buena largada y a la batalla en la que logró imponerse en las siguientes vueltas, tomó la primera posición, que le permitiría obtener su primer triunfo en una carrera sprint y la segunda en su trayectoria, luego de la conseguida en GP de Australia del año pasado.

Gracias a esta victoria, Fernández sumará 12 puntos, para llegar a los 80 en el campeonato y desplazar de la quinta posición al japonés Ai Ogura (Aprilia), que este sábado finalizó octavo.

Por otra parte, esta carrera sprint marcó el regreso del español y siete veces campeón, Marc Márquez, quien se había perdido las últimas dos fechas por una lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho.

La actividad en el GP de Italia de MogoGP continuará este domingo con la carrera principal, que está programada para las 9 de la mañana.

Los pilotos que puntuaron en la carrera sprint del GP de Italia

1- Raúl Fernández (Aprilia)

2- Jorge Martín (Aprilia)

3- Fabio Di Giannantonio (Ducati)

4- Marco Bezzecchi (Aprilia)

5- Marc Márquez (Ducati)

6- Fermín Aldeguer (Ducati)

7- Francesco Bagnaia (Ducati)

8- Ai Ogura (Aprilia)__IP__

9- Pedro Acosta (KTM)

MotoGP Fernández Italia
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