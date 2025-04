Pampas volvió al triunfo ante Tarucas en el CASI

En un primer tiempo con mucha acción, la franquicia del NOA entró decidida y se impuso en el juego con un scrum dominante. Así llegaron los primeros puntos de la noche de la mano de un penal de Nicolás Roger. Pampas reaccionó y lo dio vuelta con un try de Nicolás D’Amorim, pero rápidamente se complicó con las amarillas a Pérez Rachel y Rapetti. Tarucas aprovechó la ventaja con el segundo penal de la noche de Roger y un try de Santiago Aguilar. Sin embargo, el conjunto bonaerense se hizo fuerte en la adversidad y encontró su segundo try en un momento clave de la mano de Solveyra. Antes del pitazo final, los tucumanos volvieron a ponerse al frente con un nuevo penal de su apertura, para cerrar el tanteador 14 a 12.

rugby super rugby americas pampas tarucas en el casi 2.jpg Pampas defendió su liderazgo, y consiguió imponerse en un duro encuentro a Tarucas de Tucumán.

En el complemento, los dirigidos por Álvaro Galindo golpearon de entrada de penal, pero los locales respondieron inmediatamente con otro penal de Estanislao Renthel para mantenerse en partido. A partir de entonces se vio lo mejor de los bonaerenses con un nuevo penal de su número 10 y un try de Penoucos. El encuentro se terminó de decantar a favor de Pampas por la tarjeta amarilla a Agustín Sarelli de Tarucas, y un posterior trypenal sancionado por reiteradas infracciones en el scrum de los tucumanos. El resultado se cerró con dos tries sobre el cierre del partido: Stefano Ferro para los del NOA, y Alfonso Latorre para los locales. De esta manera, Pampas volvió a la victoria con un contundente 39 a 22.

La familia del rugby acompañó en gran número a Pampas, alentando durante los 80 minutos y luego disfrutando de todo el entrenamiento y la gastronomía del Fun Fest montado en el Club Atlético de San Isidro. La franquicia bonaerense volverá a la acción el próximo sábado 3 de mayo cuando se enfrente a Cobras Brasil Rugby en el estadio Jacareí de la ciudad de San Pablo.

Síntesis:

Pampas 39- Tarucas 22

Pampas: Matías Medrano, Ignacio Bottazzini y Tomás Rapetti; Juan Penoucos y Federico Lavanini; Manuel Bernstein (cap), Nicolás D'Amorim y Juan Cruz Pérez Rachel; Eliseo Morales y Estanislao Renthel; Nahuel Clausen, Justo Piccardo, Bruno Heit y Alfonso Latorre; Jerónimo Solveyra. Entrenador: Juan Manuel Leguizamón. Luego ingresaron: Francisco Lusarreta, Miguel Prince, Bautista Bosch, Franco Carrera, Juan Pedro Bernasconi, Mateo Albanese, Ignacio Inchauspe, Francisco Quinn.

Tarucas: Benjamín Garrido, Tomás Bartolini (cap) y Francisco Moreno; Facundo García Hamilton y Luciano Asevedo; Facundo Cardozo, Agustín Sarelli y Santiago Aguilar; Simón Benítez Cruz y Nicolás Roger; Tomás Vanni, Tomás Medina, José Gianotti y Baltazar García; Stefano Ferro. Entrenador: Álvaro Galindo. Luego ingresaron: Juan Manuel Vivas, Julián Martín, Rodrigo Navarro, Santiago Romano, Thiago Sbrocco, Estanislao Pregot, Juan Manuel Molinuevo, Bautista Estofan.

Primer tiempo: 5, 26 y 40’, Penales de Roger (T); 11’, Gol de Renthel por Try de D’Amorim (P); 30, Try Aguilar (T), y 36’, Try Solveyra (P).

Amonestados: 25’, Pérez Rachel (P), y 33’, Rapetti (P).

Parcial: Pampas 12 – Tarucas 14.

Segundo tiempo: 4’, Penal Roger (T); 6 y 8’, Penales de Renthel (P); 15’, Gol de Renthel por Try de Penoucos (P); 27’, Try-Penal (P); 40’, Try Ferro (T), y 41’, Gol de Quinn por Try de Latorre (P).

Amonestados: 22’, Sarelli (T), y 37’, J. Martín (T).

Cancha: CASI.

Referee: Juan Manuel López.