Localizaron en Venezuela a Mia, la niña santafesina buscada desde 2023: "Sabemos dónde está y queremos traerla cuanto antes"

Nicolás Altamirano, el padre de la niña santafesina desaparecida desde 2023, confirmó que Interpol localizó a su hija en Barinas, Venezuela. Ahora aguarda que Cancillería acelere los trámites para su restitución a la Argentina y advirtió que la menor se encuentra en una situación de vulnerabilidad.

Mía Guadalupe Salteño Altamirano es la menor que estaba desaparecida desde 2023 en Santa Fe

Después de más de tres años de búsqueda , Mia Altamirano , la niña santafesina que era intensamente buscada desde 2023, fue localizada en Barinas, Venezuela , según confirmó su padre, Nicolás Altamirano , en una entrevista concedida a LT10 .

El hombre expresó su alivio por conocer finalmente el paradero de su hija, aunque remarcó que ahora comienza una nueva etapa: lograr que la menor sea trasladada lo antes posible a la Argentina.

"Después de tres años hemos podido dar con la localización de mi hija gracias a la búsqueda masiva que se hizo a través de los medios. Fue una lucha gigante", sostuvo.

"Esto se podría haber evitado"

Durante la entrevista, Altamirano aseguró que la desaparición de su hija podría haberse evitado si, según dijo, los organismos judiciales hubieran actuado con mayor rapidez cuando realizó la denuncia. "Esto hoy no estaría pasando si los organismos me hubiesen escuchado en su momento", afirmó.

El padre recordó que durante estos años presentó pruebas, audios, fotografías y testigos que, a su entender, demostraban que existía la posibilidad de que la niña fuera sacada del país. "No quería que mi hija fuera un caso más archivado. Me planté y seguí peleando todos los días", expresó.

Cómo encontraron a Mia en Venezuela

Según relató Altamirano, la pista decisiva surgió gracias a la difusión pública del caso. Una persona residente en Venezuela se comunicó con él y le aportó datos precisos sobre el lugar donde se encontraría la niña.

Con esa información, Interpol realizó las verificaciones correspondientes junto con la Policía Bolivariana, confirmando que Mia y su madre estaban en un domicilio de la ciudad de Barinas. "Nos brindaron los datos exactos. Interpol corroboró junto a la Policía Bolivariana que efectivamente estaban allí", explicó.

Esperan que Cancillería agilice la restitución

Ahora, la familia espera que intervengan los organismos internacionales para concretar el regreso de la niña. Altamirano aseguró que la menor se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad y pidió que los trámites se aceleren.

"Sabemos dónde está Mia. Lo único que pedimos es que vayan a buscarla antes de que vuelva a desaparecer o sea trasladada nuevamente", manifestó. Además, señaló que las autoridades ya conocen el lugar donde permanece la niña y reclamó una actuación rápida.

Cómo salió del país, uno de los grandes interrogantes

Uno de los aspectos que más preocupa al padre es la forma en que Mia habría salido de Argentina sin autorización paterna. Según indicó, no existen registros oficiales que indiquen un cruce legal por alguna frontera. "Está comprobado que ni la madre ni mi hija pasaron por una frontera legal. Es increíble la facilidad con la que pueden sacar a un niño del país", cuestionó.

También criticó que, en su momento, no se activara una Alerta Sofía, pese a que había advertido sobre el riesgo de que la menor fuera llevada al exterior.

Durante la entrevista, Nicolás Altamirano también reconstruyó cómo comenzó la historia con la madre de Mia. Explicó que nunca mantuvieron una relación de pareja estable y que recién pudo reconocer legalmente a la niña cuando ella regresó desde Colombia. "Mi prioridad siempre fue mi hija. Incluso cuando ellas vivían en mi casa, traté de darle todo lo que necesitaba", relató.

Buscará obtener la tenencia de Mia

Consultado sobre los pasos que seguirá una vez que la niña regrese al país, Altamirano fue contundente. "Voy a pedir la tenencia de mi hija. Sé que no será un proceso fácil, pero hoy la prioridad es traerla de vuelta a la Argentina", afirmó.

También indicó que, si fuera necesario viajar a Venezuela para reencontrarse con Mia, hará "hasta lo imposible" para concretarlo, aunque explicó que la expectativa es que la restitución se realice mediante un operativo coordinado entre las autoridades venezolanas y argentinas.

Un caso que conmovió a Santa Fe

La desaparición de Mia Altamirano había generado una fuerte repercusión en Santa Fe desde 2023 y su padre impulsó durante estos años una intensa campaña de difusión en medios de comunicación y redes sociales para intentar localizarla.

Tras confirmarse su ubicación en Barinas, Venezuela, la expectativa ahora está puesta en la intervención de Cancillería, Interpol y la Justicia para que la niña pueda regresar al país y reencontrarse con su familia.