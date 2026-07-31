Uno Santa Fe | Policiales | microtráfico

Microtráfico: pesquisas de la PDI aprehendieron a nueve personas en seis allanamientos en barrio San Agustín II

Fue el corolario de una investigación ordenada por el fiscal MPA Fernández a los pesquisas Antinarcóticos de la PDI. Los dos principales investigados fueron aprehendidos, y durante la requisa en los inmuebles, fueron secuestradas dosis fraccionadas de cocaína y de marihuana.

Juan Trento

Por Juan Trento

31 de julio 2026 · 10:57hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Microtráfico: pesquisas de la PDI aprehendieron a nueve personas en seis allanamientos en barrio San Agustín II

Microtráfico: pesquisas de la PDI aprehendieron a nueve personas en seis allanamientos en barrio San Agustín II

Como resultado de una investigación por venta de droga al menudeo en el barrio San Agustín II, ubicado en el extremo noroeste de la ciudad de Santa Fe, pesquisas antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron este jueves seis allanamientos en el marco de distintas causas por infracción a la Ley Provincial de Microtráfico N.º 14.239.

Los operativos culminaron con la aprehensión de nueve personas y el secuestro de cocaína, marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la investigación.

Los aprehendidos

Como resultado de los procedimientos fueron aprehendidos T. A. O., de 26 años, y A. E. B., de 28 años, quienes eran los principales investigados y están acusados de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Además, en total fueron aprehendidas siete personas, entre ellas una adolescente, mientras que otras dos quedaron notificadas por infracción a la Ley 14.239 y continuarán el proceso en estado de libertad.

Estupefacientes y elementos secuestrados

Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron más de 80 gramos de cocaína, distribuidos en dosis fraccionadas y trozos compactos, además de marihuana, una planta de cannabis, papeles utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes, platos y tarjetas con vestigios de cocaína, dinero en efectivo, 20 teléfonos celulares, una tablet y tres cámaras de videovigilancia, entre otros elementos de interés para las causas.

Los dos principales aprehendidos quedaron alojados en dependencias de la Unidad Regional I y a disposición de la Justicia. En cuanto a la adolescente, tomó intervención la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente.

Amplio despliegue policial

Los procedimientos contaron con la colaboración del Distrito Santa Fe de la PDI, grupos tácticos de las Unidades Regionales I (La Capital), V (Castellanos), XI (Las Colonias), XIII (San Cristóbal) y XV (San Jerónimo), además de efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT), la Brigada Aérea (Drones) y la División Canes de la PDI.

La investigación

Finalizados los procedimientos, las actuaciones fueron informadas a la Jefatura de la Policía de Investigaciones, que a su vez notificó al fiscal Eric Fernández, de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico (UFEMI).

El funcionario judicial ordenó que los aprehendidos permanezcan privados de su libertad, sean sometidos a revisión médica en Medicina Legal, identificados formalmente y alojados en dependencias policiales. La imputación provisoria es por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en el marco de la Ley Provincial de Microtráfico N.º 14.239.

• LEER MÁS: Esperanza: cayó preso como presunto autor de amenazas y daños en un contexto de violencia de género

microtráfico detenidos allanamientos San Agustín II
Noticias relacionadas
la guardia: tres aprehendidos por amenazas, encubrimiento y tenencia de armas de fuego

La Guardia: tres aprehendidos por amenazas, encubrimiento y tenencia de armas de fuego

El hombre detenido por la Policía de Investigaciones (PDI)

Esperanza: cayó preso como presunto autor de amenazas y daños en un contexto de violencia de género

Geriátricos clandestinos: dos domicilios fueron allanados en Santa Fe por posibles irregularidades.

Geriátricos clandestinos: tras el horror en Bº Nuevo Horizonte, allanaron dos inmuebles en el norte de Santa Fe y buscan nuevas conexiones

La escuela Pedro Bustamente de la ciudad de Santo Tomé 

Ladrones entraron y robaron en la Escuela Bustamante de Santo Tomé: suspendieron las clases del turno mañana

Lo último

La AFC se sumó al rechazo de la UEFA y la CONCACAF contra la privatización de los torneos de la FIFA

La AFC se sumó al rechazo de la UEFA y la CONCACAF contra la privatización de los torneos de la FIFA

De fichaje estrella a no ser tenido en cuenta: Real Madrid le busca salida a Mastantuono

De fichaje estrella a no ser tenido en cuenta: Real Madrid le busca salida a Mastantuono

Cerúndolo perdió con Géa y se despidió en los cuartos de final del ATP 250 de Los Cabos

Cerúndolo perdió con Géa y se despidió en los cuartos de final del ATP 250 de Los Cabos

Último Momento
La AFC se sumó al rechazo de la UEFA y la CONCACAF contra la privatización de los torneos de la FIFA

La AFC se sumó al rechazo de la UEFA y la CONCACAF contra la privatización de los torneos de la FIFA

De fichaje estrella a no ser tenido en cuenta: Real Madrid le busca salida a Mastantuono

De fichaje estrella a no ser tenido en cuenta: Real Madrid le busca salida a Mastantuono

Cerúndolo perdió con Géa y se despidió en los cuartos de final del ATP 250 de Los Cabos

Cerúndolo perdió con Géa y se despidió en los cuartos de final del ATP 250 de Los Cabos

Paritarias en Santa Fe: el gobierno dijo que las negociaciones se retomarán en seis meses

Paritarias en Santa Fe: el gobierno dijo que las negociaciones "se retomarán en seis meses"

Cambia el transporte entre Santa Fe y Rosario por la ruta nacional 11: más frecuencias y un solo boleto

Cambia el transporte entre Santa Fe y Rosario por la ruta nacional 11: más frecuencias y un solo boleto

Ovación
Tras el acuerdo con Unión, Gimnasia presentó a Agustín Colazo

Tras el acuerdo con Unión, Gimnasia presentó a Agustín Colazo

Boca ya tiene rival en los octavos: ¿quién es el inesperado adversario?

Boca ya tiene rival en los octavos: ¿quién es el inesperado adversario?

Sudamericana: así quedaron armados los cruces de octavos de final

Sudamericana: así quedaron armados los cruces de octavos de final

Llega la última y decisiva fecha del Torneo del Interior A

Llega la última y decisiva fecha del Torneo del Interior A

Arranca la penúltima fecha del Apertura José Luis Burtovoy

Arranca la penúltima fecha del Apertura José Luis Burtovoy

Policiales
Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Escenario
Mery Granados llega a Santa Fe: Vamos a cantar de todo

Mery Granados llega a Santa Fe: "Vamos a cantar de todo"

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con Gordillo 20 años + 1

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con "Gordillo 20 años + 1"

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal