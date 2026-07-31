Microtráfico: pesquisas de la PDI aprehendieron a nueve personas en seis allanamientos en barrio San Agustín II

Fue el corolario de una investigación ordenada por el fiscal MPA Fernández a los pesquisas Antinarcóticos de la PDI. Los dos principales investigados fueron aprehendidos, y durante la requisa en los inmuebles, fueron secuestradas dosis fraccionadas de cocaína y de marihuana.

Como resultado de una investigación por venta de droga al menudeo en el barrio San Agustín II , ubicado en el extremo noroeste de la ciudad de Santa Fe , pesquisas antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron este jueves seis allanamientos en el marco de distintas causas por infracción a la Ley Provincial de Microtráfico N.º 14.239 .

Los operativos culminaron con la aprehensión de nueve personas y el secuestro de cocaína, marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la investigación .

Los aprehendidos

Como resultado de los procedimientos fueron aprehendidos T. A. O., de 26 años, y A. E. B., de 28 años, quienes eran los principales investigados y están acusados de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Además, en total fueron aprehendidas siete personas, entre ellas una adolescente, mientras que otras dos quedaron notificadas por infracción a la Ley 14.239 y continuarán el proceso en estado de libertad.

Estupefacientes y elementos secuestrados

Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron más de 80 gramos de cocaína, distribuidos en dosis fraccionadas y trozos compactos, además de marihuana, una planta de cannabis, papeles utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes, platos y tarjetas con vestigios de cocaína, dinero en efectivo, 20 teléfonos celulares, una tablet y tres cámaras de videovigilancia, entre otros elementos de interés para las causas.

Los dos principales aprehendidos quedaron alojados en dependencias de la Unidad Regional I y a disposición de la Justicia. En cuanto a la adolescente, tomó intervención la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente.

Amplio despliegue policial

Los procedimientos contaron con la colaboración del Distrito Santa Fe de la PDI, grupos tácticos de las Unidades Regionales I (La Capital), V (Castellanos), XI (Las Colonias), XIII (San Cristóbal) y XV (San Jerónimo), además de efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT), la Brigada Aérea (Drones) y la División Canes de la PDI.

La investigación

Finalizados los procedimientos, las actuaciones fueron informadas a la Jefatura de la Policía de Investigaciones, que a su vez notificó al fiscal Eric Fernández, de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico (UFEMI).

El funcionario judicial ordenó que los aprehendidos permanezcan privados de su libertad, sean sometidos a revisión médica en Medicina Legal, identificados formalmente y alojados en dependencias policiales. La imputación provisoria es por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en el marco de la Ley Provincial de Microtráfico N.º 14.239.

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