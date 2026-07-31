Comienza el cronograma de pago de haberes de julio para trabajadores provinciales en Santa Fe

El Gobierno de Santa Fe informó el cronograma de pago de los haberes de julio para los trabajadores provinciales, que comenzará el lunes 3 de agosto, aunque el primer tramo tendrá los fondos acreditados desde el sábado 1° de agosto

La Provincia , a través del Ministerio de Economía , confirmó que el cronograma se extenderá hasta el viernes 7 de agosto . Además, una vez finalizados los pagos, se liquidarán por planilla complementaria las diferencias correspondientes a junio y julio , junto con los incrementos salariales acordados para el segundo semestre , que incluyen montos mínimos garantizados .

La vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes , confirmó que el pago correspondiente al acuerdo paritario se realizará desde mediados de agosto .

"La recomposición salarial es un sello en cada una de las paritarias que vamos a seguir sosteniendo", afirmó Coudannes, quien además destacó el compromiso del Gobierno de Santa Fe de cumplir con lo acordado en las negociaciones salariales.

Cronograma de pago de haberes de julio en Santa Fe

Lunes 3 de agosto (acreditación en cuenta el sábado 1° de agosto)

Escalafón Policial y Penitenciario .

. Jubilados y pensionados que perciban un monto de bolsillo de hasta $1.410.000.

Martes 4 de agosto

Trabajadores activos con un monto de bolsillo de hasta $1.410.000 .

con un . Docentes de Escuelas Privadas Transferidas de 1° y 2° Convenio.

Miércoles 5 de agosto

Resto de los trabajadores activos con un monto de bolsillo superior a $1.410.000 .

con un . Docentes de Escuelas Privadas Históricas.

Jueves 6 de agosto

Resto de los pasivos con un monto de bolsillo superior a $1.410.000.

Viernes 7 de agosto

Autoridades Superiores del Poder Judicial, Ministerio Público de la Acusación (MPA), Ministerio Público de la Defensa (MPD), Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.

¿Cuándo se pagará el acuerdo paritario?

Desde el Gobierno de Santa Fe informaron que las diferencias salariales de junio y julio, junto con los aumentos acordados para el segundo semestre, serán abonados mediante una planilla complementaria una vez concluido el cronograma de haberes. La fecha prevista de pago es a partir de mediados de agosto.

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