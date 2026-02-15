Uno Santa Fe | Ovación | Patronato

Patronato hace su estreno ante el poderoso San Martín (T) en La Ciudadela

Patronato visitará desde las 19 a San Martín de Tucumán, en La Ciudadela, en un duelo atrapante que abrirá la Zona B de la Primera Nacional.

Ovación

Por Ovación

15 de febrero 2026 · 09:28hs
Patronato hace su estreno ante el poderoso San Martín (T) en La Ciudadela

La Primera Nacional pone primera con un duelo que promete intensidad y aspiraciones altas. En el estadio La Ciudadela, Patronato visitará a San Martín de Tucumán desde las 19, con arbitraje de Andrés Gariano, en un cruce que enfrenta a dos equipos señalados como protagonistas en la carrera hacia la Liga Profesional.

Patronato, renovación y regreso de un viejo conocido

Después de 125 días sin competencia oficial, el conjunto entrerriano vuelve a escena con energías renovadas. La última imagen del 2025 fue amarga: derrota ante Estudiantes de Río Cuarto en los playoffs por el ascenso, un golpe que todavía resuena en Paraná.

La dirigencia apostó por un cambio fuerte: el regreso de Rubén Forestello, quien vuelve al banco rojinegro ocho años después. En el mercado de pases hubo movimiento intenso, con 12 incorporaciones —entre ellas Franco Meritello y Hernán Rivero— y 14 salidas que obligaron a reconfigurar la estructura del plantel.

En la pretemporada, los amistosos dejaron sensaciones mixtas: empates ante Atlético de Rafaela y Colón de Santa Fe. La solidez defensiva aparece como punto de apoyo, aunque persisten interrogantes en la generación y eficacia ofensiva.

San Martín, obligado a dar el salto

Del otro lado estará un San Martín de Tucumán que también carga con la necesidad de revancha. Tras una campaña decepcionante en la última temporada, el Santo inició un nuevo ciclo bajo la conducción de Andrés Yllana.

Con incorporaciones importantes y el respaldo de una dirigencia renovada, el conjunto tucumano aspira a recuperar protagonismo. En La Ciudadela, donde suele hacerse fuerte, buscará enviar un mensaje claro desde el inicio del torneo.

La fecha se completa en ambas zonas

La jornada inaugural también tendrá acción en la Zona A: Los Andes recibirá a Almirante Brown desde las 17.30, mientras que Racing de Córdoba será local ante Estudiantes de Buenos Aires a partir de las 19.

En la Zona B, además del choque estelar en Tucumán, se enfrentarán Güemes de Santiago del Estero y Nueva Chicago (17), y Chacarita Juniors ante San Martín de San Juan (17).

El camino es largo, pero Patronato y San Martín saben que en un torneo tan exigente cada punto cuenta. El ascenso comienza a jugarse desde la primera fecha.

Patronato San Martín Ciudadela
Noticias relacionadas
La alegría de Alan Crenz lo dice todo, ya que ganó se adueñó del cinturón latino superligero de la FIB.

Gran triunfo consiguió el Rusito Crenz en Buenos Aires

debut y urgencias: instituto recibe a central cordoba en alta cordoba

Debut y urgencias: Instituto recibe a Central Córdoba en Alta Córdoba

gimnasia y estudiantes se cruzan en un clasico con cuentas pendientes

Gimnasia y Estudiantes se cruzan en un clásico con cuentas pendientes

rosario central quiere hacerse fuerte en casa frente a barracas central

Rosario Central quiere hacerse fuerte en casa frente a Barracas Central

Lo último

Gol, ovación y preocupación: Alan Bonansea encendió la ilusión y las alarmas

Gol, ovación y preocupación: Alan Bonansea encendió la ilusión y las alarmas

Jornada negativa para los equipos santafesinos en la Liga Nacional Masculina

Jornada negativa para los equipos santafesinos en la Liga Nacional Masculina

Gran triunfo consiguió el Rusito Crenz en Buenos Aires

Gran triunfo consiguió el Rusito Crenz en Buenos Aires

Último Momento
Gol, ovación y preocupación: Alan Bonansea encendió la ilusión y las alarmas

Gol, ovación y preocupación: Alan Bonansea encendió la ilusión y las alarmas

Jornada negativa para los equipos santafesinos en la Liga Nacional Masculina

Jornada negativa para los equipos santafesinos en la Liga Nacional Masculina

Gran triunfo consiguió el Rusito Crenz en Buenos Aires

Gran triunfo consiguió el Rusito Crenz en Buenos Aires

La CGT se reúne para evaluar un paro nacional contra la reforma laboral

La CGT se reúne para evaluar un paro nacional contra la reforma laboral

Patronato hace su estreno ante el poderoso San Martín (T) en La Ciudadela

Patronato hace su estreno ante el poderoso San Martín (T) en La Ciudadela

Ovación
Gran triunfo consiguió el Rusito Crenz en Buenos Aires

Gran triunfo consiguió el Rusito Crenz en Buenos Aires

Jornada negativa para los equipos santafesinos en la Liga Nacional Masculina

Jornada negativa para los equipos santafesinos en la Liga Nacional Masculina

España clasificó a semifinales del Seis Naciones B

España clasificó a semifinales del Seis Naciones B

Gimnasia y Estudiantes se cruzan en un clásico con cuentas pendientes

Gimnasia y Estudiantes se cruzan en un clásico con cuentas pendientes

Rosario Central quiere hacerse fuerte en casa frente a Barracas Central

Rosario Central quiere hacerse fuerte en casa frente a Barracas Central

Policiales
Frustraron un intento de robo en una casa en Guadalupe Oeste: cuatro menores aprehendidos

Frustraron un intento de robo en una casa en Guadalupe Oeste: cuatro menores aprehendidos

Accidente fatal en Circunvalación Oeste: murió el conductor de un auto tras chocar con un camión

Accidente fatal en Circunvalación Oeste: murió el conductor de un auto tras chocar con un camión

Puente Carretero: un hombre escaló uno de los arcos y generó un operativo de rescate que duró más de ocho horas

Puente Carretero: un hombre escaló uno de los arcos y generó un operativo de rescate que duró más de ocho horas

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus