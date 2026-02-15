Patronato hace su estreno ante el poderoso San Martín (T) en La Ciudadela

Patronato visitará desde las 19 a San Martín de Tucumán, en La Ciudadela, en un duelo atrapante que abrirá la Zona B de la Primera Nacional.

La Primera Nacional pone primera con un duelo que promete intensidad y aspiraciones altas. En el estadio La Ciudadela, Patronato visitará a San Martín de Tucumán desde las 19, con arbitraje de Andrés Gariano, en un cruce que enfrenta a dos equipos señalados como protagonistas en la carrera hacia la Liga Profesional.

Después de 125 días sin competencia oficial, el conjunto entrerriano vuelve a escena con energías renovadas. La última imagen del 2025 fue amarga: derrota ante Estudiantes de Río Cuarto en los playoffs por el ascenso, un golpe que todavía resuena en Paraná.

La dirigencia apostó por un cambio fuerte: el regreso de Rubén Forestello, quien vuelve al banco rojinegro ocho años después. En el mercado de pases hubo movimiento intenso, con 12 incorporaciones —entre ellas Franco Meritello y Hernán Rivero— y 14 salidas que obligaron a reconfigurar la estructura del plantel.

En la pretemporada, los amistosos dejaron sensaciones mixtas: empates ante Atlético de Rafaela y Colón de Santa Fe. La solidez defensiva aparece como punto de apoyo, aunque persisten interrogantes en la generación y eficacia ofensiva.

San Martín, obligado a dar el salto

Del otro lado estará un San Martín de Tucumán que también carga con la necesidad de revancha. Tras una campaña decepcionante en la última temporada, el Santo inició un nuevo ciclo bajo la conducción de Andrés Yllana.

Con incorporaciones importantes y el respaldo de una dirigencia renovada, el conjunto tucumano aspira a recuperar protagonismo. En La Ciudadela, donde suele hacerse fuerte, buscará enviar un mensaje claro desde el inicio del torneo.

La fecha se completa en ambas zonas

La jornada inaugural también tendrá acción en la Zona A: Los Andes recibirá a Almirante Brown desde las 17.30, mientras que Racing de Córdoba será local ante Estudiantes de Buenos Aires a partir de las 19.

En la Zona B, además del choque estelar en Tucumán, se enfrentarán Güemes de Santiago del Estero y Nueva Chicago (17), y Chacarita Juniors ante San Martín de San Juan (17).

El camino es largo, pero Patronato y San Martín saben que en un torneo tan exigente cada punto cuenta. El ascenso comienza a jugarse desde la primera fecha.