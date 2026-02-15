Las claves del discurso del gobernador Pullaro en la apertura de sesiones de la Legislatura

Repasó las políticas públicas y los ejes de su gobierno, con énfasis en la agenda de seguridad. Hubo anuncios para jubilados

Por primera vez en la historia institucional de la provincia, el período de sesiones ordinarias de la Legislatura de Santa Fe se inauguró el 15 de febrero , en el marco de la Constitución reformada en 2025 , que dejó atrás la tradicional apertura del 1° de mayo .

Ante la Asamblea Legislativa, el gobernador Maximiliano Pullaro presentó la nueva fecha como símbolo de una nueva etapa institucional y afirmó que Santa Fe atraviesa “un momento de grandes transformaciones ”.

“Podríamos habernos conformado en la comodidad del continuismo. Pero estaríamos defraudando a nuestro pueblo”, sostuvo el mandatario.

La seguridad como eje central

Uno de los principales ejes del discurso fue la seguridad pública. Pullaro recordó el punto de partida de su gobierno: “Cuando asumimos, había una situación extremadamente crítica en materia de violencia”, y remarcó: “Nos hicimos cargo”.

En ese marco, enumeró la incorporación de 2.000 efectivos, la compra de 2.500 móviles y la ampliación del sistema de videovigilancia, con 5.000 cámaras en Rosario y 2.000 en la ciudad de Santa Fe.

También destacó el sistema Lince, con inteligencia artificial, y defendió la inversión de 119.000 millones de pesos en infraestructura penitenciaria.

“No hay seguridad en la calle si no hay control en las cárceles”, afirmó.

Respecto del reciente conflicto policial, sostuvo que el reclamo fue justo y aseguró que se adoptaron medidas para mejorar las condiciones laborales sin afectar el plan de seguridad.

Sin embargo, cuestionó a quienes intentaron capitalizar políticamente la protesta: “Quisieron volver al pasado oscuro de Santa Fe”.

En cuanto a los resultados, señaló que en enero de 2023 se registraban 65 homicidios y que este año se contabilizan 15, además de la demolición de 106 búnkeres narco.

Embed - 144° Apertura de Sesiones Ordinarias de la Legislatura de Santa Fe

Educación, infraestructura y desarrollo

En materia educativa, Pullaro defendió el programa Asistencia Perfecta y afirmó: “No hay aprendizaje posible sin docentes presentes”.

Indicó que se fortaleció el Plan de Alfabetización Raíz, con un aumento del 23 % en lectores fluidos, y anunció una nueva currícula con más carga en lengua y matemática, junto con la regulación del uso de celulares.

En infraestructura escolar, informó la inauguración de 25 edificios y la ejecución de otros 32.

La obra pública fue presentada como motor del crecimiento. Según detalló, se pusieron en marcha más de 1.500 intervenciones y se ejecutaron más de 2 billones de pesos en infraestructura.

Entre los proyectos mencionados figuran el tercer carril de la autopista Rosario–Santa Fe, el puente Santa Fe–Santo Tomé y la recuperación de rutas.

En salud, destacó la finalización del hospital Jaime Ferré en Rafaela y la reactivación del Hospital Regional Sur.

Apoyo a las pymes y alivio fiscal

En el plano productivo, informó que en 2025 se destinaron 130.000 millones de pesos en créditos para 4.300 pymes.

“Queremos que el Gobierno sea un socio y no una carga”, afirmó, al defender la reducción de Ingresos Brutos y los beneficios fiscales por empleo.

También anunció que no se prorrogará el aporte solidario a jubilados y que los aumentos salariales se trasladarán más rápido a los pasivos.

Políticas sociales y salud

En el capítulo social, Pullaro reafirmó su compromiso con la asistencia alimentaria y sanitaria. Informó una inversión de 181.600 millones de pesos en seguridad alimentaria y el refuerzo de los comedores comunitarios.

En salud, aseguró: “Ningún santafesino se va a quedar sin su medicación”, y explicó que la provincia logró ahorros de hasta el 83 % en medicamentos críticos.

Además, confirmó la creación del Polo de la Niñez en Rosario.

Un mensaje político hacia el futuro

En el cierre, el gobernador ratificó su postura frente al delito y la corrupción: “No vinimos a convivir con el delito, no vinimos a pactar, no vinimos a mirar para otro lado”. Y concluyó: “Desde este orden recuperado, esta autoridad democrática y este método de gestión sostenido, Santa Fe está construyendo su propio destino”.