España clasificó a semifinales del Seis Naciones B

Con un try del santafesino Estanislao Bay, España, rival de Los Pumas en el Mundial 2027, se impuso con claridad a Suiza y sacó el boleto a las semifinales.

15 de febrero 2026 · 10:06hs
Estanislao Bay

Estanislao Bay, formado en CRAI, fue el autor de un try para España en Valladolid.

El seleccionado de rugby de España, conocido como Los Leones, certificó en Valladolid su clasificación a las semifinales del campeonato europeo al derrotar a Suiza por un contundente 53 a 14, que sin embargo recién pudo concretar en el segundo tiempo. Para el representativo de la Federación Española de Rugby hubo un try del medio scrum formado en CRAI, Estanislao Bay.

España se metió en semifinales del Seis Naciones B

España se impuso con claridad a Suiza en Valladolid en la segunda jornada del Rugby Europe Championship. El 53-14, con bonus, aseguró la clasificación matemática para las semifinales en un partido que dejó dos mitades muy distintas. La primera parte fue igualada, con alternativas y con un ajustado 21-14 al descanso. Sin embargo, los segundos 40 minutos tuvieron claro dominio de Los Leones, que fueron claramente superiores y acabaron firmando una victoria con mucha autoridad.

La combinación entre experiencia y juventud fue, es y fue clave. El head coach Pablo Bouza ha logrado crear un XV competitivo y con un perfil anotador muy repartido. Hasta ocho fueron los nombres encargados de sumar ensayos para España: el santafesino surgido en CRAI, Tany Bay; Alejandro Laforga; Oriol Marsinyac, que se estrenaba con el XV del León; Santiago Ovejero; Álex Saleta, por partida doble; Ignacio Piñeiro; Gauthier Minguillon; y Pepe Borraz.

El inicio fue incómodo para España ya que Suiza llevó el peso territorial en los primeros compases y tras una fase de presión en campo español, abrió el marcador. La respuesta no se hizo esperar y en el 15, Tani Bay culminó una buena secuencia ofensiva española y Bautista Güemes convirtió para igualar el choque (7-7). Aun así, el juego seguía sin fluir como quería el equipo local y Suiza volvió a golpear en el 24, con nuevo ensayo y transformación (7-14).

La segunda parte tuvo un solo dominador. España salió con mayor ritmo, más continuidad y más presencia cerca de la zona de marca rival. El empuje español se mantuvo en los últimos minutos y la remontada se completó en el 38 con el ensayo del debutante Marsinyac, transformado de nuevo por Güemes para llegar al descanso con ligera ventaja (21-14) en el marcador.

La segunda parte tuvo un solo dominador. España salió con mayor ritmo, más continuidad y más presencia cerca de la zona de marca rival. Los Leones encadenan así dos triunfos con bonus ofensivo y dejan sellado, de forma matemática, el billete para pelear en las semifinales por el título continental. La próxima semana, el equipo de Pablo Bouza cerrará la fase de grupos con una salida de máxima exigencia a Tbilisi, donde se medirán a Georgia en la última jornada.

Educación: nueva currícula, regulación de celulares y avances en lectura

Educación: nueva currícula, regulación de celulares y avances en lectura

