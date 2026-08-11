Alan Sosa reveló la crisis de Patronato: "Gran parte del plantel no cobró mayo y junio"

El arquero del Patrón expuso la situación que atraviesa el plantel, apuntó contra la dirigencia y aseguró que existe una importante distancia con los jugadores y el cuerpo técnico.

Patronato atraviesa un momento delicado, tanto en lo deportivo como en lo institucional, y en la previa del partido ante Colón en el Brigadier López apareció una fuerte declaración de uno de sus referentes. Luego del empate 2-2 ante Colegiales, Alan Sosa habló sobre la realidad del plantel y reveló que gran parte de los jugadores todavía no cobró los salarios correspondientes a mayo y junio.

El arquero realizó un contundente descargo y cuestionó la falta de acompañamiento dirigencial en un momento en el que Patronato pelea en la parte baja de la Zona A. Con apenas 24 puntos, el conjunto entrerriano se encuentra en puesto de descenso directo al Torneo Federal A , por lo que el encuentro ante Colón del próximo sábado a las 16.30 adquiere una importancia enorme.

Alan Sosa y un fuerte mensaje a la dirigencia de Patronato

En declaraciones a La Fiesta del Fútbol, Sosa describió el escenario que atraviesa el plantel y reclamó mayor presencia de los dirigentes.

“Hay una realidad: hoy está solo junto el plantel y el cuerpo técnico. Hay una lejanía dirigencial importante para con nosotros y es importante que estemos juntos”, manifestó el arquero.

Sosa recordó además que ya había advertido sobre esta situación semanas atrás y remarcó que el club necesita que todos los sectores trabajen en la misma dirección.

“Yo lo dije hace dos o tres semanas que Patronato necesita hoy estar todos juntos y no estaría pasando eso”, sostuvo.

El arquero también valoró el esfuerzo de sus compañeros dentro de la cancha, pese al complicado contexto que atraviesa la institución: “Insisto que falta todavía y este equipo te das cuenta de que quiere un poco más”.

La deuda salarial que preocupa al plantel antes de visitar a Colón

Uno de los puntos más fuertes de la declaración de Sosa estuvo relacionado con la situación económica de los futbolistas. El arquero confirmó que gran parte del plantel todavía no cobró mayo y junio, una situación que golpea especialmente a los jugadores más jóvenes.

“Gran parte del plantel no cobró mayo y junio, todavía no apareció”, afirmó.

Y explicó el impacto que tiene esa demora: “Eso afecta: hay chicos jóvenes que tienen sus primeros contratos y estar dos meses abajo es difícil para el día a día. Nosotros tratamos, como grandes, de bancarlos y estar cerca, pero se tiene que resolver”.

Sosa también se hizo cargo de las responsabilidades deportivas del equipo, pero insistió en que el contexto institucional debe solucionarse: “Se tienen que resolver muchas cosas, porque en definitiva uno trata de dar lo mejor ahí adentro. A veces no alcanza, yo me hago responsable también, he fallado en su momento, pero hoy creo que el equipo lo da todo y quizás ese destrato no está bueno”.

Patronato llega complicado al duelo con Colón

El empate 2-2 frente a Colegiales dejó a Patronato con 24 puntos y en la penúltima posición, en zona de descenso directo. Por eso, el partido del sábado ante Colón tendrá un valor especial para el conjunto entrerriano.

El equipo de Paraná deberá visitar el Brigadier López desde las 16.30, en un duelo interzonal que encontrará a dos equipos necesitados de sumar, aunque con objetivos y realidades diferentes.

Mientras Colón busca mantenerse en la pelea de arriba de la Zona A, Patronato necesita sumar con urgencia para salir de la zona de descenso. En ese contexto, las declaraciones de Alan Sosa pusieron sobre la mesa una problemática que trasciende lo futbolístico y que el club deberá resolver cuanto antes.