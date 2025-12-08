Cronograma de trámites y actividades deportivas: propuestas de la Municipalidad en las vecinales en diciembre Cronograma de los dispositivos municipales con atenciones a los vecinos para realizar trámites. Además, continúan las propuestas deportivas gratuitas en todos los puntos de la ciudad 8 de diciembre 2025 · 11:00hs

Cronograma de las distintas actividades en las vecinales de Santa Fe en diciembre

La Municipalidad de la ciudad de Santa Fe informa el cronograma de las atenciones y capacitaciones que se realizarán durante el mes de diciembre en los distintos distritos de la ciudad. Las actividades son diversas, gratuitas y abiertas al público en general en las vecinales.

Vale aclarar que estas iniciativas buscan fortalecer la participación vecinal y mejorar la calidad de vida en los barrios. Entre las propuestas ofrecidas se encuentran los dispositivos de atención de la Dirección de Accesibilidad y Derechos, el de Derecho y Vinculación Ciudadana, puntos de Ecocanje y las atenciones de Imusa. Además se sumarán las oficinas móviles de la Defensoría del Pueblo y el Registro Civil.

Estas propuestas nacieron por la necesidad de descentralizar y llevar las atenciones municipales a los distintos barrios de la ciudad. Las actividades planificadas se llevarán a cabo en vecinales y Estaciones Municipales, asegurando así una cobertura amplia y equitativa para que todos los vecinos puedan participar y disfrutar de las propuestas. Cronograma completo de diciembre Vecinales actividades diciembre 2025