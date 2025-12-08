Asesinaron a un joven de 19 años a la salida de una fiesta y detuvieron a un presunto homicida de 18

Elías Miguel Alfonso cayó sin vida en la calle tras una pelea dentro de una fiesta de 15 en Puerto General San Martín. La Policía apresó a un joven de 18 años como presunto autor del homicidio.

Asesinaron a un joven de 19 años y la Policía apresó a un muchacho de 18, presunto asesino de la víctima

Un joven de 19 años fue asesinado este fin de semana a la salida de una fiesta de 15 en Puerto General San Martín , departamento San Lorenzo, y por el hecho la Policía detuvo a un muchacho de 18 años , señalado como el presunto autor del crimen.

El episodio ocurrió durante la madrugada, cuando una pelea dentro del salón derivó en una gresca generalizada. Minutos después, el joven identificado como Elías Miguel Alfonso quedó tirado e inmóvil sobre calle Del Bajo al 1000 . Otros asistentes dieron aviso inmediato a las autoridades.

Efectivos de la Comisaría 5° llegaron al lugar, preservaron la escena y, tras la intervención de un médico del SIES 107, se constató el fallecimiento de la víctima.

Los policías que trabajaron en el lugar entrevistaron a jóvenes que presenciaron la pelea. Según los testimonios, Alfonso habría mantenido una violenta discusión con otro joven de 18 años, identificado como J. R.

A cinco cuadras de la escena, la Policía halló a J. R., inicialmente herido y trasladado a un hospital zonal. Fue atendido, recibió el alta y se retiró. Sin embargo, la continuidad de la investigación lo ubicó como el principal sospechoso del asesinato.

Horas más tarde, agentes de la Comisaría 7° lo aprehendieron en su vivienda de San Lorenzo. En el momento de la detención, el acusado ya se había cambiado la ropa que llevaba puesta durante la fiesta.

Investigación y peritajes

Por orden del Ministerio Público de la Acusación, se sumaron a la causa pesquisas de Homicidios y peritos criminalísticos de la PDI, quienes iniciaron el relevamiento de pruebas. El fiscal de Flagrancia, Maximiliano Herrero, dispuso el traslado del cuerpo al Instituto Médico Legal (IML) de Rosario para realizar la autopsia.

Además, ordenó secuestrar la indumentaria que utilizaba el detenido durante los festejos, como así también identificar a todos los presentes, y obtener fotografías, filmaciones y cámaras de videovigilancia del lugar donde fue encontrado el cadáver.