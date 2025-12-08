Uno Santa Fe | Policiales | joven

Asesinaron a un joven de 19 años a la salida de una fiesta y detuvieron a un presunto homicida de 18

Elías Miguel Alfonso cayó sin vida en la calle tras una pelea dentro de una fiesta de 15 en Puerto General San Martín. La Policía apresó a un joven de 18 años como presunto autor del homicidio.

Juan Trento

Por Juan Trento

8 de diciembre 2025 · 11:03hs
Asesinaron a un joven de 19 años y la Policía apresó a un muchacho de 18

gentileza

Asesinaron a un joven de 19 años y la Policía apresó a un muchacho de 18, presunto asesino de la víctima

Un joven de 19 años fue asesinado este fin de semana a la salida de una fiesta de 15 en Puerto General San Martín, departamento San Lorenzo, y por el hecho la Policía detuvo a un muchacho de 18 años, señalado como el presunto autor del crimen.

Hallazgo del cuerpo

El episodio ocurrió durante la madrugada, cuando una pelea dentro del salón derivó en una gresca generalizada. Minutos después, el joven identificado como Elías Miguel Alfonso quedó tirado e inmóvil sobre calle Del Bajo al 1000. Otros asistentes dieron aviso inmediato a las autoridades.

Efectivos de la Comisaría 5° llegaron al lugar, preservaron la escena y, tras la intervención de un médico del SIES 107, se constató el fallecimiento de la víctima.

Los policías que trabajaron en el lugar entrevistaron a jóvenes que presenciaron la pelea. Según los testimonios, Alfonso habría mantenido una violenta discusión con otro joven de 18 años, identificado como J. R.

A cinco cuadras de la escena, la Policía halló a J. R., inicialmente herido y trasladado a un hospital zonal. Fue atendido, recibió el alta y se retiró. Sin embargo, la continuidad de la investigación lo ubicó como el principal sospechoso del asesinato.

Horas más tarde, agentes de la Comisaría 7° lo aprehendieron en su vivienda de San Lorenzo. En el momento de la detención, el acusado ya se había cambiado la ropa que llevaba puesta durante la fiesta.

Investigación y peritajes

Por orden del Ministerio Público de la Acusación, se sumaron a la causa pesquisas de Homicidios y peritos criminalísticos de la PDI, quienes iniciaron el relevamiento de pruebas. El fiscal de Flagrancia, Maximiliano Herrero, dispuso el traslado del cuerpo al Instituto Médico Legal (IML) de Rosario para realizar la autopsia.

Además, ordenó secuestrar la indumentaria que utilizaba el detenido durante los festejos, como así también identificar a todos los presentes, y obtener fotografías, filmaciones y cámaras de videovigilancia del lugar donde fue encontrado el cadáver.

joven asesinado detenido
Noticias relacionadas
despisto un auto que transitaba por la autopista santa fe - rosario, frente a la tatenguita

Despistó un auto que transitaba por la autopista Santa Fe - Rosario, frente a La Tatenguita

allanamientos simultaneos en rafaela: cuatro detenidos y secuestro de drogas, armas y dinero

Allanamientos simultáneos en Rafaela: cuatro detenidos y secuestro de drogas, armas y dinero

Desmantelaron redes narcos vinculadas a la banda Los Monos en Rosario

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Lo último

El caso que sacudió a Reconquista se decidirá por un juicio por jurado: el padrastro acusado de matar a una nena de 3 años

El caso que sacudió a Reconquista se decidirá por un juicio por jurado: el padrastro acusado de matar a una nena de 3 años

Colón mueve su tablero en Buenos Aires: la dirigencia busca destrabar la economía y abrir el camino a los refuerzos

Colón mueve su tablero en Buenos Aires: la dirigencia busca destrabar la economía y abrir el camino a los refuerzos

Tiros en Guadalupe Oeste: detuvieron a un hombre de 78 años con una escopeta y 78 balas

Tiros en Guadalupe Oeste: detuvieron a un hombre de 78 años con una escopeta y 78 balas

Último Momento
El caso que sacudió a Reconquista se decidirá por un juicio por jurado: el padrastro acusado de matar a una nena de 3 años

El caso que sacudió a Reconquista se decidirá por un juicio por jurado: el padrastro acusado de matar a una nena de 3 años

Colón mueve su tablero en Buenos Aires: la dirigencia busca destrabar la economía y abrir el camino a los refuerzos

Colón mueve su tablero en Buenos Aires: la dirigencia busca destrabar la economía y abrir el camino a los refuerzos

Tiros en Guadalupe Oeste: detuvieron a un hombre de 78 años con una escopeta y 78 balas

Tiros en Guadalupe Oeste: detuvieron a un hombre de 78 años con una escopeta y 78 balas

Asesinaron a un joven de 19 años a la salida de una fiesta y detuvieron a un presunto homicida de 18

Asesinaron a un joven de 19 años a la salida de una fiesta y detuvieron a un presunto homicida de 18

Créditos Nido: más de 44.000 santafesinos participarán de un nuevo sorteo

Créditos Nido: más de 44.000 santafesinos participarán de un nuevo sorteo

Ovación
El Roque Otrino de Colón fue escenario de una noche a puro boxeo

El Roque Otrino de Colón fue escenario de una noche a puro boxeo

Arrancaron los octavos de final del Torneo Regional Amateur

Arrancaron los octavos de final del Torneo Regional Amateur

La Natividad -La Dolfina se adjudicó el 132° Abierto Argentino de Polo

La Natividad -La Dolfina se adjudicó el 132° Abierto Argentino de Polo

Peñarol ganó la Promoción y consiguió el retorno a Primera A

Peñarol ganó la Promoción y consiguió el retorno a Primera A

Gimnasia y Estudiantes definen al finalista en un clásico platense cargado de historia

Gimnasia y Estudiantes definen al finalista en un clásico platense cargado de historia

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"