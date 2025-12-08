Uno Santa Fe | Santa Fe | Créditos Nido

Créditos Nido: más de 44.000 santafesinos participarán de un nuevo sorteo

Habrá dos instancias: el miércoles 10 será el turno de Rosario y La Capital; en tanto que el jueves 11 se hará lo propio con el resto de los departamentos de la provincia.

8 de diciembre 2025 · 11:02hs
Más de 44.000 santafesinos participan del decimoséptimo sorteo mensual de Nido, los créditos hipotecarios impulsados por el Gobierno de la Provincia y el Banco Municipal (BM) que tienen la tasa de interés más baja del país.

En esta oportunidad se realizará en dos jornadas: el miércoles 10 se sortearán los créditos destinados a La Capital y Rosario; el jueves 11 será el turno de los 17 departamentos restantes. En total, se sortearán 300 créditos que se sumarán a los 5.258 ya otorgados.

Las jornadas se realizarán en Lotería de Santa Fe y se transmitirán por el canal de Youtube del Gobierno de la Provincia con soporte de RTS. En ambos casos, a las 8 autoridades provinciales brindarán detalles a los medios de comunicación.

Inscripción abierta

Las inscripciones para acceder a los créditos Nido continúan abiertas en www.santafe.gob.ar/ms/nidocreditoshipotecarios . Quienes se hayan anotado y no resulten beneficiados en el sorteo, no precisan inscribirse nuevamente para las siguientes instancias de sorteo.

Cabe señalar que pueden acceder a los Nido quienes residan en la provincia de Santa Fe antes del 30 de junio de 2024; grupos familiares o personas solas que posean ingresos demostrables por el equivalente a dos salarios Mínimo, Vital y Móvil para los Créditos de Vivienda y un salario Mínimo, Vital y Móvil para la terminación. También podrán acceder aquellas personas en relación de dependencia o trabajadores autónomos y personas que no posean otras propiedades.

La evaluación de la situación crediticia personal de cada inscripto se realiza de acuerdo a los requisitos establecidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). En función de estos criterios, se determina si el interesado califica o no para el sorteo. En este sentido, vale destacar que quienes no superan el filtro pueden revisar y resolver su situación, para luego inscribirse nuevamente a Nido.

La tasa más baja del país

El sistema de créditos Nido cuenta con cuatro líneas de préstamos por un total de $ 60.000 millones, que serán destinados a la construcción y adquisición de viviendas; la terminación de viviendas; créditos individuales de gestión colectiva; y para la adquisición o construcción de viviendas por cesión de derechos.

Tienen un plazo de repago para la adquisición y construcción de viviendas de 20 años, y de 5 años para terminación; en tanto que el monto máximo al cuál puede aplicar cada persona es de $ 100 millones, para adquisición y construcción de vivienda y de $ 25 millones, para finalización. La cuota será en valor UVA más 4,2 % para la demanda general, y UVA más 3 % para aquellos beneficiarios que perciban sus haberes en el Banco Municipal, siendo actualmente la cuota más baja del sistema financiero de la Argentina.

