Uno Santa Fe | Ovación | La Natividad

La Natividad -La Dolfina se adjudicó el 132° Abierto Argentino de Polo

La Natividad La Dolfina ganó el 132° Abierto Argentino de Polo en Palermo y además, la Triple Corona de la Asociación Argentina

Ovación

Por Ovación

8 de diciembre 2025 · 10:39hs
La Natividad La Dolfina se consagró Campeón del 132º Abierto Argentino de Palermo.

fotos gentileza Click Polo.

La Natividad La Dolfina se consagró Campeón del 132º Abierto Argentino de Palermo.

La Natividad-La Dolfina (40 goles de hándicap) logró el objetivo que se había trazado. La organización de Cañuelas se adjudicó el título de la edición número 132 del Abierto Argentino de Polo, en Palermo. El evento en el Campo Argentino de Polo, en la Capital Federal, contó con un gran marco de público, y la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei, que fue especialmente a saludar a su amigo Poroto Cambiaso.

La Natavidad-La Dolfina conquistó la Triple Corona

El mejor equipo de la temporada, La Natividad La Dolfina logró su 12° triunfo al superar 17-13 a Ellerstina Indios Chapaleufú, y de este manera no sólo se consagró campeón argentino, sino que se adjudicó la Triple Corona de la Asociación Argentina, tras haber ganado los Abiertos de Hurlingham, Tortugas y el Argentino. El partido disputado en la cancha número uno del predio de Palermo, que tuvo un gran marco de público, contó con la presencia del Presidente de la Nación Javier Milei.

El equipo de la familia Cambiaso le ganó la final a Ellerstina-Indios Chapaleufú (36), por 17-13. De este modo, La Natividad-La Dolfina consiguió el premio mayúsculo de la Triple Corona de la actividad en este 2025, porque previamente se había consagrado en Hurlingham y Tortugas.

La cuarteta campeona tuvo que soportar un arranque adverso, ya que al finalizar el segundo chukker el equipo de General Rodríguez se imponía por 5-3. Pero La Natividad-La Dolfina reaccionó y terminó imponiéndose con cierta holgura, más allá de que el subcampeón ensayó una recuperación y quedó dos goles abajo (12-14), al entrar al último capítulo, en el Campo Argentino de Palermo.

image
Con este triunfo, el equipo de La Natividad-La Dolfina completa la Triple Corona Argentina 2025, finalizando una temporada hist&oacute;rica.

Con este triunfo, el equipo de La Natividad-La Dolfina completa la Triple Corona Argentina 2025, finalizando una temporada histórica.

Adolfo ‘Poroto’ Cambiaso, el más joven de la cancha con apenas 20 años, resultó el máximo anotador con 7 tantos. En el campeón también marcaron Bartolomé Castagnola (4), Adolfo Cambiaso (3) y Camilo Castagnola (3). Los goles de Ellerstina-Indios Chapaleufú fueron obra de Antonio Heguy (3), Facundo Pieres (6), Gonzalo Pieres y Cruz Heguy (3).

Desde la fusión, el campeón consiguió su tercer título (repitió en 2023 y 2024). Por separado, La Dolfina llegó a 16 campeonatos en Palermo, mientras que La Natividad acumuló el cuarto trofeo (2021, 2023, 2024 y 2025).

El partido final contó con la asistencia del Presidente de la Nación, Javier Milei. También se registró la destacada presencia del ex goleador de la selección argentina de fútbol, Gabriel Batistuta, y el ex tenista cordobés, David Nalbandian, entre otros deportistas y personalidades de diferentes ámbitos.

En el repechaje jugado a primer turno, La Aguada (29) superó por 13-12 a La Zeta Kazak (31), para asegurar su clasificación a la Triple Corona 2026.

La Natividad La Dolfina polo
Noticias relacionadas
Dimas Garateguy derrotó por puntos al santafesino Yapur en el Roque Otrino.

El Roque Otrino de Colón fue escenario de una noche a puro boxeo

Ciro Garmendia del Chino Box logró ganar en el Fortín de avenida Gorriti.

El festival la Revolución King Box en el Fortín fue todo un éxito

gimnasia y estudiantes definen al finalista en un clasico platense cargado de historia

Gimnasia y Estudiantes definen al finalista en un clásico platense cargado de historia

Gran triunfo de Colón de San Justo bajo la lluvia en el partido de ida ante Libertad.

Arrancaron los octavos de final del Torneo Regional Amateur

Lo último

Colón mueve su tablero en Buenos Aires: la dirigencia busca destrabar la economía y abrir el camino a los refuerzos

Colón mueve su tablero en Buenos Aires: la dirigencia busca destrabar la economía y abrir el camino a los refuerzos

Tiros en Guadalupe Oeste: detuvieron a un hombre de 78 años con una escopeta y 78 balas

Tiros en Guadalupe Oeste: detuvieron a un hombre de 78 años con una escopeta y 78 balas

Asesinaron a un joven de 19 años a la salida de una fiesta y detuvieron a un presunto homicida de 18

Asesinaron a un joven de 19 años a la salida de una fiesta y detuvieron a un presunto homicida de 18

Último Momento
Colón mueve su tablero en Buenos Aires: la dirigencia busca destrabar la economía y abrir el camino a los refuerzos

Colón mueve su tablero en Buenos Aires: la dirigencia busca destrabar la economía y abrir el camino a los refuerzos

Tiros en Guadalupe Oeste: detuvieron a un hombre de 78 años con una escopeta y 78 balas

Tiros en Guadalupe Oeste: detuvieron a un hombre de 78 años con una escopeta y 78 balas

Asesinaron a un joven de 19 años a la salida de una fiesta y detuvieron a un presunto homicida de 18

Asesinaron a un joven de 19 años a la salida de una fiesta y detuvieron a un presunto homicida de 18

Créditos Nido: más de 44.000 santafesinos participarán de un nuevo sorteo

Créditos Nido: más de 44.000 santafesinos participarán de un nuevo sorteo

Cronograma de trámites y actividades deportivas: propuestas de la Municipalidad en las vecinales en diciembre

Cronograma de trámites y actividades deportivas: propuestas de la Municipalidad en las vecinales en diciembre

Ovación
El Roque Otrino de Colón fue escenario de una noche a puro boxeo

El Roque Otrino de Colón fue escenario de una noche a puro boxeo

Arrancaron los octavos de final del Torneo Regional Amateur

Arrancaron los octavos de final del Torneo Regional Amateur

La Natividad -La Dolfina se adjudicó el 132° Abierto Argentino de Polo

La Natividad -La Dolfina se adjudicó el 132° Abierto Argentino de Polo

Peñarol ganó la Promoción y consiguió el retorno a Primera A

Peñarol ganó la Promoción y consiguió el retorno a Primera A

Gimnasia y Estudiantes definen al finalista en un clásico platense cargado de historia

Gimnasia y Estudiantes definen al finalista en un clásico platense cargado de historia

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"