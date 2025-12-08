La Natividad -La Dolfina se adjudicó el 132° Abierto Argentino de Polo

La Natividad La Dolfina ganó el 132° Abierto Argentino de Polo en Palermo y además, la Triple Corona de la Asociación Argentina

La Natividad La Dolfina se consagró Campeón del 132º Abierto Argentino de Palermo.

La Natividad-La Dolfina (40 goles de hándicap) logró el objetivo que se había trazado. La organización de Cañuelas se adjudicó el título de la edición número 132 del Abierto Argentino de Polo, en Palermo. El evento en el Campo Argentino de Polo, en la Capital Federal, contó con un gran marco de público, y la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei, que fue especialmente a saludar a su amigo Poroto Cambiaso.

El mejor equipo de la temporada, La Natividad La Dolfina logró su 12° triunfo al superar 17-13 a Ellerstina Indios Chapaleufú, y de este manera no sólo se consagró campeón argentino, sino que se adjudicó la Triple Corona de la Asociación Argentina, tras haber ganado los Abiertos de Hurlingham, Tortugas y el Argentino. El partido disputado en la cancha número uno del predio de Palermo, que tuvo un gran marco de público, contó con la presencia del Presidente de la Nación Javier Milei.

El equipo de la familia Cambiaso le ganó la final a Ellerstina-Indios Chapaleufú (36), por 17-13. De este modo, La Natividad-La Dolfina consiguió el premio mayúsculo de la Triple Corona de la actividad en este 2025, porque previamente se había consagrado en Hurlingham y Tortugas.

La cuarteta campeona tuvo que soportar un arranque adverso, ya que al finalizar el segundo chukker el equipo de General Rodríguez se imponía por 5-3. Pero La Natividad-La Dolfina reaccionó y terminó imponiéndose con cierta holgura, más allá de que el subcampeón ensayó una recuperación y quedó dos goles abajo (12-14), al entrar al último capítulo, en el Campo Argentino de Palermo.

image Con este triunfo, el equipo de La Natividad-La Dolfina completa la Triple Corona Argentina 2025, finalizando una temporada histórica.

Adolfo ‘Poroto’ Cambiaso, el más joven de la cancha con apenas 20 años, resultó el máximo anotador con 7 tantos. En el campeón también marcaron Bartolomé Castagnola (4), Adolfo Cambiaso (3) y Camilo Castagnola (3). Los goles de Ellerstina-Indios Chapaleufú fueron obra de Antonio Heguy (3), Facundo Pieres (6), Gonzalo Pieres y Cruz Heguy (3).

Desde la fusión, el campeón consiguió su tercer título (repitió en 2023 y 2024). Por separado, La Dolfina llegó a 16 campeonatos en Palermo, mientras que La Natividad acumuló el cuarto trofeo (2021, 2023, 2024 y 2025).

El partido final contó con la asistencia del Presidente de la Nación, Javier Milei. También se registró la destacada presencia del ex goleador de la selección argentina de fútbol, Gabriel Batistuta, y el ex tenista cordobés, David Nalbandian, entre otros deportistas y personalidades de diferentes ámbitos.

En el repechaje jugado a primer turno, La Aguada (29) superó por 13-12 a La Zeta Kazak (31), para asegurar su clasificación a la Triple Corona 2026.