Tiros en Guadalupe Oeste: detuvieron a un hombre de 78 años con una escopeta y 78 balas

Vecinos denunciaron al 911 una serie de disparos. Cuando llegó el Comando Radioeléctrico, detuvo a un hombre. El fiscal ordenó que permanezca detenido e imputado por abuso de arma y tenencia indebida.

Juan Trento

Por Juan Trento

8 de diciembre 2025 · 11:04hs
En la madrugada de este lunes, vecinos de barrio Guadalupe Oeste denunciaron ante el 911 una serie de disparos de arma de fuego que alteraron por completo la tranquilidad de la zona. El hecho ocurrió en inmediaciones de Marcial Candioti al 7800 y generó preocupación y miedo entre los habitantes del sector norte de la ciudad.

Llamados desesperados al 911

Pasadas las 0.50, los vecinos alertaron sobre tiros constantes, asegurando que la situación era insostenible. “Se escuchaban detonaciones una tras otra”, señalaron los frentistas, quienes exigieron la presencia policial ante el temor de que ocurriera una tragedia.

En pocos minutos, arribaron al lugar dos patrulleros del Comando Radioeléctrico, cuyos oficiales y suboficiales comenzaron a relevar información entre los denunciantes.

Los vecinos señalaron de manera directa la vivienda desde donde provenían los tiros. Los policías entrevistaron al morador, un hombre de 78 años, y procedieron a identificarlo y revisar la propiedad. Allí secuestraron: una escopeta calibre 16, dos rifles de aire comprimido y 78 balas y cartuchos de distintos calibres. El sospechoso quedó aprehendido y fue trasladado a la Comisaría 8°.

Causas y delitos imputados

El procedimiento fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional I (URI) y luego al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El funcionario judicial ordenó que el detenido permanezca privado de su libertad, sea identificado y se le forme causa por los delitos de: abuso de arma y tenencia indebida de arma de fuego de uso civil

El caso quedó bajo investigación a fin de establecer si hubo más episodios previos de disparos y si el hombre contaba con credenciales o documentación legal de los elementos secuestrados.

