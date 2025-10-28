Platense le hizo una oferta a la dupla técnica de Orsi y Gómez

Consumada la salida del Kily González, la dirigencia de Platense le acercó una oferta a la dupla Orsi-Gómez para que vuelvan al Calamar

Luego de despedir al Kily González tras la derrota por 3-0 ante Independiente y una serie de malos resultados, Platense ya le presentó una oferta a la dupla técnica compuesta por Favio Orsi y Sergio Gómez, los entrenadores que salieron campeones del Apertura a medidos de este año y se marcharon del club de manera inesperada antes del comienzo del Clausura.

"Nuestra primera opción es que la dupla vuelva a trabajar con nosotros", reconoció el dirigente este martes en declaraciones a No veo la hora, programa que se emite por D Sports Radio, y reveló: "Hablé con el representante de ellos, pero hay que esperar. Si la respuesta no es favorable, seguiremos con las otras opciones que tenemos en carpeta. No nos vamos a apurar".

Más allá del interés que hay porque regresen, lo cierto es que después de que se marcharon, ambos protagonistas adjudicaron que había diferencias con la dirigencia, pero, según señaló Ordoñez recientemente, serían "salvables". "Soy conciliador y puedo asumir si alguna vez tuve un error. Si ponemos por delante el club, toda diferencia es salvable", confirmó.

A la espera de una respuesta, el directivo remarcó que tienen cerca de 30 opciones sobre la mesa porque dijo que "hoy Platense es tentador" y los técnicos quieren ir, aunque remarcó que no se apurarán en tomar la decisión, a pesar de que la idea es tener un nuevo DT cuanto antes.

González dejó el cargo después de 14 partidos debido a los malos resultados (dos victorias, cinco empates y siete derrotas), que llevaron al Calamar a estar 20° en la tabla anual y 13° en la zona B, lejos de los playoffs.

Sobre el presente del equipo, el presidente concluyó: "El plantel llegó a un pico máximo de exigencia mental y emocional, también física, y esto podía pasar, es humano. Estos chicos llegaron a un momento de exigencia top que ni el hincha más soñador o parte del staff pensaba que podía pasar. Eso, tarde o temprano, se termina pagando y obliga a arrancar de nuevo, a volver a las bases".