Platense se lo dio vuelta a Defensa y se ilusiona con llegar a los playoffs

Por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025, Platense se impuso 2-1 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela y logró un triunfo fundamental para sumar en la Zona B. El equipo de Vicente López lo dio vuelta con carácter y efectividad, mientras que el Halcón desperdició la chance de escalar posiciones en su grupo.

El encuentro comenzó favorable para el local, que se puso en ventaja gracias a un gol de Nicolás Miritello. Sin embargo, el Calamar reaccionó rápido y lo dio vuelta con los tantos de Facundo Schor y Martínez, asegurando tres puntos valiosos fuera de casa.

Con este resultado, Defensa y Justicia quedó con nueve puntos en la Zona A, mientras que Platense alcanzó las nueve unidades en la Zona B, manteniendo su expectativa de seguir escalando posiciones en la segunda parte del torneo.

Con las vueltas de Vázquez, Herrera y Ronaldo Martínez al equipo titular, Platense salió a la cancha en busca de sus primeros tres puntos fuera de casa. La primera oportunidad del partido fue para el local: Santiago Sosa remató hacia el arco de Andrés Desábato, pero la pelota se desvió en un defensor Calamar y se fue al córner.

Minutos más tarde, Platense comenzó a crecer en el juego y estuvo cerca de abrir el marcador con una buena contra iniciada por Schor, que mandó el centro hacia Ronaldo Martínez. Sin embargo, el delantero paraguayo definió incómodo y no logró concretar.

A los 30 minutos, Alexis Soto envió un centro pasado hacia Abiel Osorio, quien parecía anotar el primer gol del partido, aunque el árbitro Juan Pafundi decidió cobrar falta por un empujón sobre un defensor Calamar. No obstante, en la jugada siguiente, Miritello aprovechó un error en la marca de Tense y abrió el marcador para el local.

El gol cayó como un baldazo de agua fría para Platense, que fue perdiendo ritmo con el correr de los minutos y se fue al entretiempo en desventaja tras una primera parte en la que mostró un rendimiento de mayor a menor.

La segunda mitad arrancó con todo para el Calamar. El equipo de Kily González salió a presionar alto y forzó un error del conjunto local. Ignacio Schor aprovechó el pase de Rodrigo Herrera y quedó solo frente a Enrique Bologna, definiendo para empatar el partido.

Pocos minutos después, el Pájaro volvió a presionar en campo rival, recuperó la pelota y Rodrigo Herrera envió un centro al área para que Ronaldo Martínez convirtiera de chilena el segundo gol del Calamar y de vuelta el encuentro. En la jugada siguiente, Franco Baldassarra anotó el tercero, aunque el tanto fue anulado por posición adelantada.

Los goles trajeron tranquilidad al juego del Calamar, que volvió a mostrar su mejor versión y se mantuvo firme en defensa. Por eso, el DT decidió darle más aire al equipo para las contras y reemplazó a Schor y Ronaldo Martínez por Orsini y Lotti.

Sin embargo, Defensa y Justicia fue con todo en busca del empate, pero Andrés Desábato salvó al Calamar con dos grandes atajadas: la primera tras un remate rasante de Kevin Gutiérrez, y la segunda luego de una volea a quemarropa de Lenny Lobato. El Kily volvió a mover el banco y dio ingreso a Barros Schelotto en lugar de Mainero, buscando cerrar el partido.

El Calamar lo aguantó hasta el final y se quedó con tres puntos importantísimos para acercarse a los puestos de clasificación. El próximo partido será ante Lanús como visitante este viernes 19 de septiembre desde las 21.15.

