Madelón movió el banco: Unión goleó a Guadalupe y mete presión interna de cara a Vélez

Leonardo Madelón le dio rodaje a los suplentes de Unión ante Sportivo Guadalupe. Quiénes tienen la chance de ganarse un lugar entre los 11.

Unión volvió a apelar a una modalidad que ya le dio resultados: darle rodaje formal a los futbolistas que corren desde atrás. Esta vez, el rival fue Sportivo Guadalupe, equipo de la Liga Santafesina, al que superó con claridad por 5 a 0 en un amistoso disputado en el estadio 15 de Abril.

La práctica no fue una más. Leonardo Madelón aprovechó el ensayo para observar alternativas concretas pensando en el compromiso del lunes ante Vélez en Liniers.

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El equipo que paró desde el arranque fue con Lucas Meuli; Emiliano Álvarez, Nicolás Paz, Valentín Fascendini y Claudio Corvalán; Augusto Solari, Lucas Menossi, Emilio Giaccone y Franco Fragapane; Nicolás Palavecino; y Agustín Colazo.

En ese contexto, varios nombres levantaron la mano. La contundencia en el resultado también se tradujo en rendimientos individuales que ahora obligan al DT a tomar decisiones.

Goles y señales

El Tate se impuso con autoridad gracias a los tantos de Claudio Corvalán (2), Lucas Menossi (2) y Franco Fragapane, en una producción que dejó más que conforme al cuerpo técnico.

Lucas Menossi Lucas Menossi pugna por un lugar entre los 11, ya sea con el esquema original o si el DT de Unión patea el tablero. Prensa Unión

Más allá del rival, el ensayo volvió a mostrar una idea clara: quienes no vienen sumando minutos tienen que responder cuando se les abre la puerta. Y varios lo hicieron.

Un rompecabezas para Liniers

La mira ya está puesta en el duelo del lunes a las 18.45 en Liniers, por la fecha 16 de la Zona A del Torneo Apertura. Allí, Unión tendrá una baja sensible: Marcelo Estigarribia, suspendido por acumulación de amarillas.

En ese escenario, Agustín Colazo y Diego Armando Díaz aparecen como opciones naturales para reemplazarlo. Sin embargo, no es la única variante que maneja Madelón.

El entrenador también podría repetir el esquema ensayado ante Guadalupe, con un solo punta —como Cristian Tarragona— y sumar un volante con llegada, donde nombres como Menossi o Fragapane ganan terreno.

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Incluso, dentro del clásico 4-4-2, Menossi podría meterse por Rafael Profini, mientras que Solari o Fragapane asoman como alternativas si Brahian Cuello no se recupera a tiempo de la molestia muscular que lo obligó a salir en el entretiempo frente a Newell’s.

Con variantes, respuestas y una goleada que reavivó la competencia interna, Unión empieza a definir su once con más dudas que certezas, pero con una señal clara: nadie tiene el puesto asegurado.