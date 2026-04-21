Unión ya conoce quién impartirá justicia en su visita a Vélez. El designado para el partido del lunes a las 18.45 en el José Amalfitani será Sebastián Martínez.
Unión ya tiene árbitro para visitar a Vélez: antecedentes y números de Sebastián Martínez
El Tate se juega una parada clave en Liniers y la AFA designó al juez del encuentro. Repasá cómo le fue a Unión y Vélez bajo su conducción.
En un encuentro clave por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, el foco también se posa en los antecedentes del juez con ambos equipos.
Cómo le fue a Unión con Martínez
El historial reciente de Unión con este árbitro muestra resultados dispares:
Derrota 1-2 vs Gimnasia y Esgrima La Plata (octavos de final del Clausura 2025)
Victoria 3-1 ante Gimnasia (2025)
Caída 1-4 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero (2022)
En esos encuentros, Martínez mostró un perfil disciplinario moderado, con varias amonestaciones pero sin expulsiones para el Tate.
Los números con Vélez
Para Vélez, los antecedentes con Martínez son más extensos y con saldo positivo:
Triunfo 1-0 ante Estudiantes de La Plata (2026)
Victoria 3-0 frente a Lanús (2025)
Triunfo 2-1 vs Tigre (2025)
Derrota 0-1 ante Sarmiento de Junín (2025)
Empate 0-0 con Lanús (2025)
Victoria 2-0 contra Platense (2024)
Triunfo 1-0 ante Rosario Central (2024)
Un dato a tener en cuenta: en estos partidos, el árbitro mantuvo una línea de control con varias tarjetas amarillas y una expulsión registrada.
Un contexto de máxima exigencia
El partido no será uno más. Unión llega con la necesidad de sumar para sostenerse en zona de clasificación, mientras que Vélez ya tiene su lugar asegurado pero buscará mejorar su posición en la tabla.
En ese marco, la actuación de Sebastián Martínez será un factor más dentro de un duelo que promete intensidad y tensión.
Todo listo para una final anticipada
Con el árbitro confirmado y los antecedentes sobre la mesa, el Tate ya tiene todos los condimentos de cara a un partido determinante.
En Liniers, no solo habrá puntos en juego: también se pondrá a prueba la capacidad de Unión para sostenerse en la pelea grande.
Fecha 16 del Torneo Apertura
Jueves 23 de abril
20.00 Defensa y Justicia – Boca – Zona A (ESPN Premium)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Iván Núñez
Viernes 24 de abril
17.00 Deportivo Riestra – Independiente – Zona A (ESPN Premium)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Mario Bardina
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
VAR: José Carreras
AVAR: Sebastián Habib
19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Rosario Central – Zona B (TNT Sports)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Jorge Etem
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Carlos Córdoba
19.15 Lanús – Central Córdoba – Zona A (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
VAR: Sebastián Bresba
AVAR: Joaquín Gil
21.30 Racing – Barracas Central – Zona B (TNT Sports)
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri
Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
VAR: Germán Delfino
AVAR: Mariano Ascenzi
21.30 Platense – San Lorenzo – Zona A (ESPN Premium)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Diego Ceballos
VAR: Laura Fortunato
AVAR: Gastón Suárez
Sábado 25 de abril
17.00 Estudiantes – Talleres – Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
VAR: Juan Pablo Loustau
AVAR: Diego Verlota
19.15 Sarmiento – Tigre – Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Marcos Recalde
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Diego Romero
21.30 River – Aldosivi – Zona B (TNT Sports)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: Lucas Comesaña
Domingo 26 de abril
15.00 Ind. Rivadavia Mza. – Gimnasia (Mza.) – Interzonal (TNT Sports)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Nelson Sosa
17.30 Newell’s – Instituto – Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Franco Moron
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Manuel Sánchez
17.30 Belgrano – Gimnasia – Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Mariana Duré
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Facundo Tello
AVAR: Matías Bianchi
20.00 Atlético Tucumán – Banfield – Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Álvaro Carranza
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Diego Martín
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Gonzalo Pereira
Lunes 27 de abril
18.45 Vélez – Unión – Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez
VAR: Andrés Merlos
AVAR: Gisella Bosso
21.00 Huracán – Argentinos – Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Ariel Penel
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: David Cornejo
VAR: Lucas Cavallero
AVAR: Julio Fernández