Unión ya tiene árbitro para visitar a Vélez: antecedentes y números de Sebastián Martínez

El Tate se juega una parada clave en Liniers y la AFA designó al juez del encuentro. Repasá cómo le fue a Unión y Vélez bajo su conducción.

21 de abril 2026 · 18:25hs
Unión ya conoce quién impartirá justicia en su visita a Vélez. El designado para el partido del lunes a las 18.45 en el José Amalfitani será Sebastián Martínez.

En un encuentro clave por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, el foco también se posa en los antecedentes del juez con ambos equipos.

Cómo le fue a Unión con Martínez

El historial reciente de Unión con este árbitro muestra resultados dispares:

Derrota 1-2 vs Gimnasia y Esgrima La Plata (octavos de final del Clausura 2025)

Victoria 3-1 ante Gimnasia (2025)

Caída 1-4 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero (2022)

En esos encuentros, Martínez mostró un perfil disciplinario moderado, con varias amonestaciones pero sin expulsiones para el Tate.

Los números con Vélez

Para Vélez, los antecedentes con Martínez son más extensos y con saldo positivo:

Triunfo 1-0 ante Estudiantes de La Plata (2026)

Victoria 3-0 frente a Lanús (2025)

Triunfo 2-1 vs Tigre (2025)

Derrota 0-1 ante Sarmiento de Junín (2025)

Empate 0-0 con Lanús (2025)

Victoria 2-0 contra Platense (2024)

Triunfo 1-0 ante Rosario Central (2024)

Un dato a tener en cuenta: en estos partidos, el árbitro mantuvo una línea de control con varias tarjetas amarillas y una expulsión registrada.

Un contexto de máxima exigencia

El partido no será uno más. Unión llega con la necesidad de sumar para sostenerse en zona de clasificación, mientras que Vélez ya tiene su lugar asegurado pero buscará mejorar su posición en la tabla.

En ese marco, la actuación de Sebastián Martínez será un factor más dentro de un duelo que promete intensidad y tensión.

Todo listo para una final anticipada

Con el árbitro confirmado y los antecedentes sobre la mesa, el Tate ya tiene todos los condimentos de cara a un partido determinante.

En Liniers, no solo habrá puntos en juego: también se pondrá a prueba la capacidad de Unión para sostenerse en la pelea grande.

Fecha 16 del Torneo Apertura

Jueves 23 de abril

20.00 Defensa y Justicia – Boca – Zona A (ESPN Premium)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Iván Núñez

Viernes 24 de abril

17.00 Deportivo Riestra – Independiente – Zona A (ESPN Premium)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Árbitro asistente 2: Mario Bardina

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

VAR: José Carreras

AVAR: Sebastián Habib

19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Rosario Central – Zona B (TNT Sports)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Jorge Etem

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Carlos Córdoba

19.15 Lanús – Central Córdoba – Zona A (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

VAR: Sebastián Bresba

AVAR: Joaquín Gil

21.30 Racing – Barracas Central – Zona B (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

VAR: Germán Delfino

AVAR: Mariano Ascenzi

21.30 Platense – San Lorenzo – Zona A (ESPN Premium)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Diego Ceballos

VAR: Laura Fortunato

AVAR: Gastón Suárez

Sábado 25 de abril

17.00 Estudiantes – Talleres – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Diego Verlota

19.15 Sarmiento – Tigre – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Marcos Recalde

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Diego Romero

21.30 River – Aldosivi – Zona B (TNT Sports)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Lucas Comesaña

Domingo 26 de abril

15.00 Ind. Rivadavia Mza. – Gimnasia (Mza.) – Interzonal (TNT Sports)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Nelson Sosa

17.30 Newell’s – Instituto – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Franco Moron

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Manuel Sánchez

17.30 Belgrano – Gimnasia – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Mariana Duré

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

VAR: Facundo Tello

AVAR: Matías Bianchi

20.00 Atlético Tucumán – Banfield – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Álvaro Carranza

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Gonzalo Pereira

Lunes 27 de abril

18.45 Vélez – Unión – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Gisella Bosso

21.00 Huracán – Argentinos – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Ariel Penel

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: David Cornejo

VAR: Lucas Cavallero

AVAR: Julio Fernández

Noticias relacionadas
que les queda a union y sus rivales por llegar a los playoffs del apertura

Qué les queda a Unión y sus rivales por llegar a los playoffs del Apertura

union cerro su temporada en la liga nacional con altibajos y numeros que invitan al analisis

Unión cerró su temporada en la Liga Nacional con altibajos y números que invitan al análisis

Gullermo Barros Schelotto pidió adelantar el partido entre Unión y Vélez.

Barros Schelotto pidió adelantar el partido entre Unión y Vélez

En lo que va del torneo, Unión no pudo ganarle a ningún equipo de los que está arriba del Tate.

La deuda pendiente que tiene Unión es ganar un partido importante

Lo último

Milei cerró su visita en Israel, bailó y cantó en el acto por el Día de la Independencia

Milei cerró su visita en Israel, bailó y cantó en el acto por el Día de la Independencia

El Parque Tecnológico atraviesa un buen presente pero sufre los recortes: El apagón de la ciencia nos va a llegar en cinco o diez años

El Parque Tecnológico atraviesa un buen presente pero sufre los recortes: "El apagón de la ciencia nos va a llegar en cinco o diez años"

Prevención hídrica por trimestre lluvioso: intervinieron 155 kilómetros de canales en Santa Fe, Recreo y Monte Vera

Prevención hídrica por trimestre lluvioso: intervinieron 155 kilómetros de canales en Santa Fe, Recreo y Monte Vera

Último Momento
Milei cerró su visita en Israel, bailó y cantó en el acto por el Día de la Independencia

Milei cerró su visita en Israel, bailó y cantó en el acto por el Día de la Independencia

El Parque Tecnológico atraviesa un buen presente pero sufre los recortes: El apagón de la ciencia nos va a llegar en cinco o diez años

El Parque Tecnológico atraviesa un buen presente pero sufre los recortes: "El apagón de la ciencia nos va a llegar en cinco o diez años"

Prevención hídrica por trimestre lluvioso: intervinieron 155 kilómetros de canales en Santa Fe, Recreo y Monte Vera

Prevención hídrica por trimestre lluvioso: intervinieron 155 kilómetros de canales en Santa Fe, Recreo y Monte Vera

Ordenamiento vehicular en el Puerto: comienzan a demarcar 460 dársenas para el nuevo estacionamiento medido

Ordenamiento vehicular en el Puerto: comienzan a demarcar 460 dársenas para el nuevo estacionamiento medido

Paso clave para el nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé: inició la demolición de la casa en la cabecera santotomesina

Paso clave para el nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé: inició la demolición de la casa en la cabecera santotomesina

Ovación
Qué les queda a Unión y sus rivales por llegar a los playoffs del Apertura

Qué les queda a Unión y sus rivales por llegar a los playoffs del Apertura

Unión ya tiene árbitro para visitar a Vélez: antecedentes y números de Sebastián Martínez

Unión ya tiene árbitro para visitar a Vélez: antecedentes y números de Sebastián Martínez

Bryan Ferreyra, el árbitro para el duelo entre Colón-Godoy Cruz

Bryan Ferreyra, el árbitro para el duelo entre Colón-Godoy Cruz

Franco Balbi, tras su paso por Unión, vuelve a Argentino

Franco Balbi, tras su paso por Unión, vuelve a Argentino

Marcioni es un jugador que Colón necesita y que no logra reemplazar

Marcioni es un jugador que Colón necesita y que no logra reemplazar

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q' Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira Cero por Ciento

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira "Cero por Ciento"

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo