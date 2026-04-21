Franco Balbi, tras su paso por Unión, vuelve a Argentino

El base Franco Balbi regresa a Argentino (J) en reemplazo del lesionado Jeremías Frontera, tras cerrar la temporada con Unión.

Argentino de Junín oficializó el regreso de Franco Balbi (el domingo jugó su último partido con Unión) como nueva incorporación para disputar serie de permanencia en la Liga Nacional de Básquet, en reemplazo de Jeremías Frontera, quien quedó fuera de competencia por lesión.

El experimentado base vuelve a la institución juninense, donde ya supo ser una pieza importante en etapas anteriores, y se suma en un momento clave del certamen. Balbi llega tras finalizar su participación con Unión, equipo con el que compitió en la última temporada de la máxima categoría del básquet argentino.

Qué le puede aportar Franco Balbi a Argentino (J)

Su retorno le aporta al conjunto juninense conducción, lectura de juego y experiencia en partidos de alto nivel. Además, su conocimiento del club y del entorno facilita una rápida adaptación, algo fundamental en un contexto donde el equipo necesita respuestas inmediatas tras la baja de Frontera.

Con esta incorporación, Argentino refuerza su perímetro y suma jerarquía para afrontar la recta final de la competencia, con el objetivo de mantener la categoría.

Informe y fotos: Prensa Argentino.