Uno Santa Fe | Información General | estafa

Alerta por estafa con un supuesto mail del Gobierno que busca robar datos

La estafa virtual circula por correo electrónico y simula ser una comunicación oficial sobre el robo de celulares; con enlaces para instalar software malicioso

22 de abril 2026 · 08:03hs
Una nueva estafa virtual por correo electrónico que está circulando

Una nueva estafa virtual por correo electrónico que está circulando

Una nueva modalidad de estafa comenzó a circular en las últimas horas a través de correos electrónicos que aparentan ser enviados por el gobierno nacional y que buscan engañar a usuarios con un mensaje creíble: la posibilidad de bloquear el celular y la línea en caso de robo “en un solo paso”.

estafas virtuales correo electrónico

El mail fraudulento, que fue dado a conocer en el programa De acá en más de Urbana Play, utiliza un diseño institucional, con lenguaje formal y gráficos similares a los de comunicaciones oficiales. Incluso llega desde una dirección que simula pertenecer a un dominio estatal (“comunicacion.Argentina.gob.ar”), lo que refuerza la apariencia de legitimidad.

Maniobra de pishing

El mensaje plantea un escenario verosímil, la sustracción de celulares, y promete una solución rápida para evitar el uso indebido de la línea. Sin embargo, se trata de una maniobra de phishing. El correo incluye botones como “Ver más” y “Desuscribirse” que, en ambos casos, redirigen a un sitio fraudulento.

Al hacer clic, la víctima puede descargar un sistema malicioso en su dispositivo o ser dirigida a páginas diseñadas para capturar datos sensibles, como claves bancarias, usuarios o información personal.

Especialistas advierten que este tipo de enlaces también puede permitir el acceso remoto al teléfono o la computadora.

Embed

Uno de los aspectos más peligrosos de esta estafa es que se apoya en un servicio real, el bloqueo de líneas y equipos ante robos, lo que reduce las sospechas y aumenta las probabilidades de que los usuarios caigan en la trampa. Desde organismos oficiales ya aclararon que no están enviando este tipo de comunicaciones.

Aumentan la cantidad, los tipos y la sofisticación de las estafas

La Defensoría del Pueblo de Santa Fe advirtió que este tipo de engaños se da en un contexto de crecimiento sostenido de las estafas digitales y telefónicas. Según datos del organismo en Santa Fe, los casos aumentan a un ritmo de 50 por ciento anual desde 2023.

Uno de los puntos más preocupantes es la complejidad de las maniobras: los estafadores inducen a las víctimas a realizar transferencias encadenadas, incluso a cuentas propias previamente vulneradas, y luego a billeteras digitales, muchas veces radicadas en el exterior, lo que dificulta rastrear el dinero.

Entre las modalidades más frecuentes se encuentran las falsas promociones en redes sociales, los llamados de supuestos bancos por movimientos sospechosos, contactos a vendedores con excusas de transferencias erróneas y la manipulación de resultados de búsqueda para posicionar números de atención al cliente falsos.

Embed

Ante este escenario, la Defensoría recomienda no hacer clic en enlaces sospechosos ni brindar datos personales, claves o códigos por teléfono o correo electrónico. También aconseja verificar siempre los canales oficiales de contacto y en caso de haber sido víctima, denunciar de inmediato y comunicarse con la entidad bancaria, ya que la rapidez de reacción es clave para intentar frenar las operaciones.

estafa correos electrónicos bloquear phishing
Noticias relacionadas
La administración de Donald Trump prohibirá la entrada a los hinchas al Mundial de Estados Unidos si tuvieran expresiones antisemitas

Alerta hinchas: Estados Unidos prohibirá el ingreso de "antisemitas" al Mundial 2026 y vigilará las redes

Sigue la alerta por la fiebre chikungunya

Sigue la alerta por la fiebre chikungunya y Santa Fe reportó su primer caso

73% de los trabajadores más jóvenes prioriza el bienestar personal, la flexibilidad horaria y el equilibrio entre la vida personal y las obligaciones laborales

Trabajadores argentinos desmotivados ante un ascenso: "Por esa plata me quedo donde estoy"

A un año de su muerte, un documental de la vida de Francisco para recordarlo 

"Todos, todos, todos": el documental que revive el legado de paz, cercanía e inclusión del Papa Francisco

Lo último

Qué lesión tiene Ignacio Lago que tanto preocupa en Colón

Qué lesión tiene Ignacio Lago que tanto preocupa en Colón

Apertura A1: victorias de Colón (SF) y República del Oeste

Apertura A1: victorias de Colón (SF) y República del Oeste

Continúa la búsqueda de la joven de Coronda desaparecida

Continúa la búsqueda de la joven de Coronda desaparecida

Último Momento
Qué lesión tiene Ignacio Lago que tanto preocupa en Colón

Qué lesión tiene Ignacio Lago que tanto preocupa en Colón

Apertura A1: victorias de Colón (SF) y República del Oeste

Apertura A1: victorias de Colón (SF) y República del Oeste

Continúa la búsqueda de la joven de Coronda desaparecida

Continúa la búsqueda de la joven de Coronda desaparecida

Boca cerró con autoridad y ya piensa en los playoffs de la Liga Nacional

Boca cerró con autoridad y ya piensa en los playoffs de la Liga Nacional

Alerta por estafa con un supuesto mail del Gobierno que busca robar datos

Alerta por estafa con un supuesto mail del Gobierno que busca robar datos

Ovación
Continúa completándose la 3° fecha del Apertura José Luis Burtovoy

Continúa completándose la 3° fecha del Apertura José Luis Burtovoy

Apertura A1: victorias de Colón (SF) y República del Oeste

Apertura A1: victorias de Colón (SF) y República del Oeste

Boca cerró con autoridad y ya piensa en los playoffs de la Liga Nacional

Boca cerró con autoridad y ya piensa en los playoffs de la Liga Nacional

La Liga Nacional entra en zona caliente: definidos los cruces de Reclasificación

La Liga Nacional entra en zona caliente: definidos los cruces de Reclasificación

Thiago Tirante, Francisco Comesaña y Solana Sierra ponen primera en el Masters 1000 de Madrid

Thiago Tirante, Francisco Comesaña y Solana Sierra ponen primera en el Masters 1000 de Madrid

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q' Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira Cero por Ciento

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira "Cero por Ciento"

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo