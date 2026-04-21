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El Chelsea perdió por goleada con el Brighton y peligra su clasificación a copas europeas

El Chelsea de Enzo Fernández es séptimo y acumula cinco derrotas seguidas en la Premier League.

Ovación

Por Ovación

21 de abril 2026 · 18:57hs
El Chelsea perdió por goleada con el Brighton y peligra su clasificación a copas europeas

El Chelsea cayó por 3 a 0 ante el Brighton en el partido que disputaron esta tarde en el Falmer Stadium, en el encuentro que abrió la trigésima cuarta fecha de la Premier League, la máxima categoría del fútbol inglés.

El equipo local se impuso con tantos del defensor Ferdi Kadioglu, a los tres minutos; del mediocampista Jack Hinshelwood, cuando iban 10 minutos del segundo tiempo; y del delantero Danny Welbeck, en tiempo cumplido de la segunda mitad.

La derrota provoca un gran golpe en los primeros puestos del certamen inglés, cerca del final de la temporada: Chelsea, con cinco derrotas consecutivas y 48 puntos, cae al séptimo puesto y abandona la zona de clasificación a copas europeas, mientras que el mencionado Brighton se ubica sexto, con dos unidades más y accede parcialmente a la UEFA Europa League.

La primera llegada del partido fue del local, a los dos minutos, con un centro desde la derecha al segundo palo que fue rematado de primeras por el delantero Kaoru Mitoma, cuyo disparo alto fue desviado al córner por el arquero Robert Sánchez.

En ese tiro de esquina, un minuto después, el centro llegó al segundo palo para el disparo de Kadioglu, que remató bajo y cruzado para marcar el 1-0.

A los 17 minutos, una mala salida desde el fondo del arquero español le entregó la pelota en los pies al atacante Yankuba Minteh, que puso un centro atrás para asistir a Hinshelwood, solo ante el arco libre, aunque su tiro salió tan suave que le dio tiempo al central Trevoh Chalobah de despejar a centímetros de la línea de gol.

Ya en el segundo tiempo, a los 10 minutos, el local aprovechó un contraataque 2 vs 1 en el que el centrodelantero Georginio Rutter abrió a la izquierda para el remate de Hinshelwood, que entró bajo y contra el palo derecho de Robert Sánchez.

El conjunto londinense no tuvo situaciones de peligro hasta los 30 minutos, cuando una corrida por la izquierda del extremo argentino Alejandro Garnacho derivó en que enganchara y sacara un disparo rasante, que salió sin potencia y se fue desviado por el poste izquierdo del guardameta Bart Verbruggen.

Brighton, apabullante ante Chelsea

Con parte del público ya habiendo abandonado el estadio, el Brighton cerró la goleada en tiempo cumplido, con un desborde por izquierda del carrilero Maxim De Cuyper, centro buscapié y remate de primera de Welbeck, el goleador del equipo con 13 tantos en liga a sus 35 años, para que las “Gaviotas” sueñen con jugar la segunda competencia europea de su historia.

La trigésima cuarta fecha de la Premier League tendrá gran importancia en la definición del título: el Manchester City, que marcha segundo con 67 puntos y viene de derrotar al líder Arsenal en la jornada pasada, jugará ante el Burnley, en zona de descenso, y podría alcanzar a los “Gunners” en la punta si se queda con el triunfo, además de que adeuda un partido ante el Crystal Palace por la fecha 31.

Por su parte, con la necesidad de ganar para mantener el primer puesto y arrastrando dos derrotas seguidas, el Arsenal de Mikel Arteta recibirá al Newcastle, decimocuarto en la Premier y a 12 unidades de los puestos de descenso, con el objetivo de volver a ser campeón del torneo local tras 22 años y tres subcampeonatos consecutivos en las últimas temporadas.

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