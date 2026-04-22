Transporte interurbano: insisten que el aumento del boleto es "insuficiente" y expone la crisis del sector en Santa Fe

Las empresas del transporte interurbano sostienen que la suba del 30,57% autorizada por la Provincia no alcanza para cubrir costos y reclaman una revisión urgente del esquema de subsidios

La Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) aseguró que el reciente aumento de tarifas en los servicios interurbanos de Santa Fe “es insuficiente ” y no resuelve la crisis que atraviesa el sistema. El posicionamiento surge tras la autorización del nuevo cuadro tarifario mediante el Decreto N.º 0710/2026 .

Desde el sector reconocieron que la actualización del 30,57% era necesaria, pero advirtieron que apenas funciona como “un paliativo ” frente a un escenario que califican como crítico y estructural .

nuevas tarifas interurbanos con aumento Nuevas tarifas del servicio interurbano con el aumento del 30,57% gentileza

En el comunicado, las empresas señalaron que en los últimos años la tarifa fue el principal recurso para sostener la actividad ante la caída de subsidios. Sin embargo, remarcaron que ese esquema “llegó a un límite”, ya que cada incremento impacta directamente en la cantidad de pasajeros y termina debilitando aún más la sustentabilidad del sistema.

Costos en alza y atraso en subsidios

ATAP también puso el foco en el fuerte desfasaje entre costos e ingresos. Según detallaron, el precio del gasoil registró aumentos superiores al 50%, en un contexto donde no hubo actualizaciones tarifarias durante más de ocho meses.

A esto se suma —indicaron— el atraso en los fondos públicos. El Fondo de Asistencia al Transporte de la provincia aumentó un 63% entre 2023 y 2026, muy por debajo de la inflación acumulada del 792% informada por el INDEC en el mismo período.

Además, cuestionaron la eliminación de subsidios nacionales al interior del país desde enero de 2024 y la deuda vigente en concepto de atributos sociales correspondiente a febrero y marzo de 2026.

Menos pasajeros y avance del transporte informal

Otro de los puntos críticos es la caída en la demanda. Desde ATAP explicaron que una porción importante de usuarios viaja con beneficios sociales, lo que reduce la cantidad de pasajeros que pagan tarifa plena.

En paralelo, advirtieron sobre el crecimiento del transporte informal, que opera sin regulaciones ni controles. Según el sector, esta situación genera una competencia desleal y pone en riesgo tanto la sustentabilidad del sistema como la seguridad de los usuarios.

Recorte de servicios y límite social

Las consecuencias, señalaron, ya son visibles: reducción de frecuencias, recorte de horarios y aumento del precio del boleto.

“El aumento puede incluso profundizar la crisis”, alertaron, al tiempo que remarcaron que existe un “límite social” en la capacidad de los usuarios para afrontar nuevas subas.

Actualmente, la provincia cubre solo el 50% del Boleto Estudiantil en el sistema interurbano, otro de los puntos señalados como insuficientes.

Reclamo por medidas urgentes

Desde ATAP insistieron en que el incremento tarifario debe ser considerado apenas como una medida inicial y reclamaron avanzar en una revisión integral del esquema de subsidios.

Finalmente, subrayaron que el sistema de transporte público “atraviesa una situación crítica” que requiere decisiones urgentes y coordinadas entre los distintos niveles del Estado, al considerar que su funcionamiento es esencial para garantizar el acceso al trabajo, la educación y la salud en toda la provincia.

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