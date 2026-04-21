Colón ya sabe quién será el encargado de impartir justicia en el duelo frente a Godoy Cruz, este domingo a las 19 en el estadio Brigadier López, por la fecha 11 de la Zona A de la Primera Nacional.
Bryan Ferreyra, el árbitro para el duelo entre Colón-Godoy Cruz
Bryan Ferreyra fue designado para el duelo del domingo a las 19 en el Brigadier López. Historial con Colón marcado por empates y primera vez con Godoy Cruz.
Por Ovación
El designado es Bryan Ferreyra, un juez que ya tiene antecedentes recientes dirigiendo al conjunto sabalero.
Historial con Colón: tres empates
Ferreyra dirigió a Colón en tres oportunidades y en todas se repitió el mismo resultado: empate.
2025: Gimnasia y Esgrima de Mendoza 1-1 Colón
2024: Colón 1-1 Deportivo Madryn
2024: Deportivo Madryn 0-0 Colón
Un dato llamativo: el Sabalero aún no conoce la victoria con este árbitro, aunque tampoco perdió bajo su conducción.
Un debut con Godoy Cruz
Para el conjunto mendocino, en cambio, será una situación inédita. Ferreyra dirigirá por primera vez a Godoy Cruz, lo que suma un condimento extra en la previa del partido.
Un partido con mucho en juego
El cruce en Santa Fe no será uno más. Colón llega como uno de los líderes de la Zona A, mientras que Godoy Cruz aparece como uno de sus perseguidores directos.
En ese contexto, la actuación arbitral cobra relevancia en un encuentro que promete ser intenso y determinante para la pelea en la parte alta de la tabla.
Todo listo para el domingo
Con el árbitro confirmado y los antecedentes sobre la mesa, el Brigadier López se prepara para un partido clave.
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Para Colón, será una nueva oportunidad de romper la racha sin triunfos con Ferreyra. Para Godoy Cruz, el inicio de una historia con el juez.
FECHA 11 DE LA PRIMERA NACIONAL
Zona “A”
Sábado 25 de abril
San Miguel - Los Andes, a las 15.30 horas
Árbitro: Juan Nebietti
Asistente 1: Diego Romero
Asistente 2: Diego Fernández
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
San Telmo - All Boys, a las 15.30 horas
Árbitro: Juan Cruz Robledo
Asistente 1: Uriel García Leri
Asistente 2: Hugo Hartung
Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi
Domingo 26 de abril
Dep. Morón - Racing (Cba.), a las 15.00 horas
Árbitro: Felipe Viola
Asistente 1: Ramón Ortiz
Asistente 2: Sebastián Pumetti
Cuarto árbitro: David Cornejo
Acassuso - Estudiantes, a las 15.30 horas
Árbitro: Jorge Broggi
Asistente 1: Javier Uziga
Asistente 2: Gisella Trucco
Cuarto árbitro: Lucas Brumer
Dep. Madryn - Def. de Belgrano, a las 16.00 horas
Árbitro: Gastón Monson Brizuela
Asistente 1: Ernesto Callegari
Asistente 2: Cristian Herrera
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
Chaco For Ever - Mitre (S.E.), a las 17.00 horas
Árbitro: Matías Billone
Asistente 1: Gonzalo Ferrari
Asistente 2: Alejandro Schneller
Cuarto árbitro: Franco Rioja
Ctral. Norte - Cdad. Bolivar, a las 17.00 horas en estadio Padre E. Martearena
Árbitro: Maximiliano Manduca
Asistente 1: Pascual Fernández
Asistente 2: Martín Saccone
Cuarto árbitro: Marcelo Sanz
Colon - Godoy Cruz, a las 19.00 horas
Árbitro: Bryan Ferreyra
Asistente 1: Maximiliano Castelli
Asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
Martes 28 de abril
Ferro Carril Oeste - Alte. Brown, a las 19.30 horas
Árbitro: Yamil Possi
Asistente 1: Lucas Ripoli
Asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Marcos Recalde
Zona “B”
Sábado 25 de abril
Temperley - Patronato (Paraná), a las 15.30 horas
Árbitro: Pablo Giménez
Asistente 1: Juan Manuel González
Asistente 2: Matías Noli
Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez
San Martín (S.J.) - Quilmes A.-, a las 17.30 horas
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Asistente 1: Matías Balmaceda
Asistente 2: Daniel Zamora
Cuarto árbitro: Valentín Pompei
Atl. de Rafaela - G. y Esgrima (J.), a las 18.00 horas
Árbitro: Javier Delbarba
Asistente 1: Joaquín Badano
Asistente 2: Gonzalo Roldán
Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez
Domingo 26 de abril
Tristán Suarez - G. y Tiro (Salta), a las 15.00 horas
Árbitro: Juan Pafundi
Asistente 1: Iván Aliende
Asistente 2: Juan Pablo Millenaar
Cuarto árbitro: Matías Ansede
Nva. Chicago - Colegiales, a las 15.00 horas
Árbitro: Franco Acita
Asistente 1: Lucas Pardo
Asistente 2: Federico Pomi
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
Chacarita Juniors - F.- Midland, a las 15.30 horas
Árbitro: Daniel Zamora
Asistente 1: Ariel Scime
Asistente 2: Lucas Vázquez
Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
Agropecuario Arg. - San Martín (T.), a las 16.00 horas
Árbitro: Adrián Franklin
Asistente 1: Javier Mihura
Asistente 2: Guillermo Yacante
Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo
Güemes (S.E.) - Atlanta, a las 17.00
Árbitro: Federico Benítez
Asistente 1: Mauro Ramos Errasti
Asistente 2: Luciano Díaz
Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
Dep. Maipú - Almagro, a las 18.00 horas
Árbitro: Fabrizio Llobet
Asistente 1: Eduardo Lucero
Asistente 2: Martín Grasso
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque