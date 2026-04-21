Bryan Ferreyra, el árbitro para el duelo entre Colón-Godoy Cruz

Bryan Ferreyra fue designado para el duelo del domingo a las 19 en el Brigadier López. Historial con Colón marcado por empates y primera vez con Godoy Cruz.

Colón ya sabe quién será el encargado de impartir justicia en el duelo frente a Godoy Cruz, este domingo a las 19 en el estadio Brigadier López, por la fecha 11 de la Zona A de la Primera Nacional.

El designado es Bryan Ferreyra, un juez que ya tiene antecedentes recientes dirigiendo al conjunto sabalero.

Historial con Colón: tres empates

Ferreyra dirigió a Colón en tres oportunidades y en todas se repitió el mismo resultado: empate.

2025: Gimnasia y Esgrima de Mendoza 1-1 Colón

2024: Colón 1-1 Deportivo Madryn

2024: Deportivo Madryn 0-0 Colón

Un dato llamativo: el Sabalero aún no conoce la victoria con este árbitro, aunque tampoco perdió bajo su conducción.

Un debut con Godoy Cruz

Para el conjunto mendocino, en cambio, será una situación inédita. Ferreyra dirigirá por primera vez a Godoy Cruz, lo que suma un condimento extra en la previa del partido.

Un partido con mucho en juego

El cruce en Santa Fe no será uno más. Colón llega como uno de los líderes de la Zona A, mientras que Godoy Cruz aparece como uno de sus perseguidores directos.

Colón vs Godoy Cruz.jpg

En ese contexto, la actuación arbitral cobra relevancia en un encuentro que promete ser intenso y determinante para la pelea en la parte alta de la tabla.

Todo listo para el domingo

Con el árbitro confirmado y los antecedentes sobre la mesa, el Brigadier López se prepara para un partido clave.

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Para Colón, será una nueva oportunidad de romper la racha sin triunfos con Ferreyra. Para Godoy Cruz, el inicio de una historia con el juez.

FECHA 11 DE LA PRIMERA NACIONAL

Zona “A”

Sábado 25 de abril

San Miguel - Los Andes, a las 15.30 horas

Árbitro: Juan Nebietti

Asistente 1: Diego Romero

Asistente 2: Diego Fernández

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

San Telmo - All Boys, a las 15.30 horas

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Asistente 1: Uriel García Leri

Asistente 2: Hugo Hartung

Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi

Domingo 26 de abril

Dep. Morón - Racing (Cba.), a las 15.00 horas

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Ramón Ortiz

Asistente 2: Sebastián Pumetti

Cuarto árbitro: David Cornejo

Acassuso - Estudiantes, a las 15.30 horas

Árbitro: Jorge Broggi

Asistente 1: Javier Uziga

Asistente 2: Gisella Trucco

Cuarto árbitro: Lucas Brumer

Dep. Madryn - Def. de Belgrano, a las 16.00 horas

Árbitro: Gastón Monson Brizuela

Asistente 1: Ernesto Callegari

Asistente 2: Cristian Herrera

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

Chaco For Ever - Mitre (S.E.), a las 17.00 horas

Árbitro: Matías Billone

Asistente 1: Gonzalo Ferrari

Asistente 2: Alejandro Schneller

Cuarto árbitro: Franco Rioja

Ctral. Norte - Cdad. Bolivar, a las 17.00 horas en estadio Padre E. Martearena

Árbitro: Maximiliano Manduca

Asistente 1: Pascual Fernández

Asistente 2: Martín Saccone

Cuarto árbitro: Marcelo Sanz

Colon - Godoy Cruz, a las 19.00 horas

Árbitro: Bryan Ferreyra

Asistente 1: Maximiliano Castelli

Asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

Martes 28 de abril

Ferro Carril Oeste - Alte. Brown, a las 19.30 horas

Árbitro: Yamil Possi

Asistente 1: Lucas Ripoli

Asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Marcos Recalde

Zona “B”

Sábado 25 de abril

Temperley - Patronato (Paraná), a las 15.30 horas

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Juan Manuel González

Asistente 2: Matías Noli

Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez

San Martín (S.J.) - Quilmes A.-, a las 17.30 horas

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Asistente 1: Matías Balmaceda

Asistente 2: Daniel Zamora

Cuarto árbitro: Valentín Pompei

Atl. de Rafaela - G. y Esgrima (J.), a las 18.00 horas

Árbitro: Javier Delbarba

Asistente 1: Joaquín Badano

Asistente 2: Gonzalo Roldán

Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez

Domingo 26 de abril

Tristán Suarez - G. y Tiro (Salta), a las 15.00 horas

Árbitro: Juan Pafundi

Asistente 1: Iván Aliende

Asistente 2: Juan Pablo Millenaar

Cuarto árbitro: Matías Ansede

Nva. Chicago - Colegiales, a las 15.00 horas

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Lucas Pardo

Asistente 2: Federico Pomi

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

Chacarita Juniors - F.- Midland, a las 15.30 horas

Árbitro: Daniel Zamora

Asistente 1: Ariel Scime

Asistente 2: Lucas Vázquez

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio

Agropecuario Arg. - San Martín (T.), a las 16.00 horas

Árbitro: Adrián Franklin

Asistente 1: Javier Mihura

Asistente 2: Guillermo Yacante

Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo

Güemes (S.E.) - Atlanta, a las 17.00

Árbitro: Federico Benítez

Asistente 1: Mauro Ramos Errasti

Asistente 2: Luciano Díaz

Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola

Dep. Maipú - Almagro, a las 18.00 horas

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Eduardo Lucero

Asistente 2: Martín Grasso

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque