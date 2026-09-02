Venado Tuerto: imputaron a dos exjefes de la PDI por encubrir a investigados por drogas

Se trata del exjefe y el exsubjefe de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones. La Fiscalía les atribuye haber facilitado información confidencial, favorecido la fuga de un sospechoso y omitido actuaciones en procedimientos antidrogas. El juez Aldo Baravalle rechazó el pedido de prisión preventiva y dispuso medidas cautelares no privativas de la libertad.

Exjefes de Microtráfico. Dos exfuncionarios de la PDI de Venado Tuerto fueron imputados por encubrimiento y por incumplimiento de deberes.

Dos exjefes de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) de Venado Tuerto fueron imputados este miércoles por presuntos hechos de encubrimiento y por incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos.

Se trata de los policías identificados con las iniciales DHG y BND , quienes se desempeñaban como jefe y subjefe de esa división. Ambos habían sido detenidos el martes de la semana pasada en el marco de seis allanamientos realizados en el sur de la provincia.

Las atribuciones delictivas se concretaron en dos audiencias realizadas en los tribunales de Melincué, ante el juez Aldo Baravalle.

Por el Ministerio Público de la Acusación participaron el fiscal regional de la Tercera Circunscripción, Mauricio Clavero; el fiscal jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico de la Fiscalía General, Franco Carbone; el fiscal de esa unidad, Luis Lagioia; y la fiscal de la Unidad Fiscal Firmat, Ana Belén Stampella.

La Fiscalía pidió prisión preventiva, pero seguirán en libertad

Durante las audiencias, los fiscales solicitaron que ambos exuniformados quedaran bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación.

El juez, sin embargo, resolvió que transiten el proceso con medidas cautelares no privativas de la libertad y estableció obligaciones y restricciones específicas para cada uno.

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DHG deberá constituir domicilio en Elortondo, en el departamento General López, y presentarse cuatro veces por semana a firmar en el Juzgado Comunitario de Pequeñas Causas de esa localidad.

Además, tendrá prohibido salir del país, ingresar a dependencias policiales, tener armas de fuego y mantener contacto con las demás personas investigadas en el legajo.

Fallo inédito en la Justicia de Venado Tuerto

BND, en tanto, deberá fijar domicilio en Venado Tuerto y presentarse tres veces por semana en la Oficina de Gestión Judicial de los tribunales de esa ciudad.

También deberá cumplir con la prohibición de salir del país, ingresar a dependencias policiales, poseer armas de fuego y comunicarse con otras personas investigadas.

Acusan al exjefe de filtrar información confidencial

Una de las principales imputaciones recae sobre DHG. Según explicó el fiscal Lagioia, al exjefe del área de Microtráfico se le atribuye haber facilitado información reservada a una persona condenada por la Justicia Federal por venta de estupefacientes.

“Al hombre que era Jefe del área de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto le atribuimos haber facilitado información confidencial a un condenado por la Justicia Federal por la venta de drogas”, sostuvo.

De acuerdo con la acusación, el presunto accionar se habría extendido desde marzo de este año hasta la semana pasada, cuando se concretaron las detenciones.

Los fiscales sostienen que DHG utilizó el acceso que le otorgaba su función a información reservada para advertir al investigado que se realizarían allanamientos.

Según Lagioia, el objetivo habría sido frustrar las medidas judiciales y favorecer al vendedor de drogas, garantizándole impunidad.

La acusación contra el exsubjefe: una fuga durante un allanamiento

A BND, por su parte, se le atribuyó un episodio ocurrido durante un procedimiento realizado el viernes 24 de julio en una vivienda de Firmat.

Según explicó la fiscal Stampella, el exsubjefe estaba a cargo de la diligencia y habría facilitado la fuga de un hombre que era investigado por la Justicia Federal por comercialización de estupefacientes y que, además, tenía una prohibición judicial de ingresar a la ciudad.

La fiscal sostuvo que BND habría ingresado por sus propios medios a la vivienda antes del arribo del grupo táctico que debía intervenir en el operativo y que lo hizo portando un arma.

“Afuera o los quemo”, habría dicho, según la atribución formulada durante la audiencia.

Para la Fiscalía, el exfuncionario sabía que dentro de la vivienda se encontraba la persona buscada y actuó de manera deliberada para facilitar su escape.

También le atribuyen no haber dejado constancia de la fuga

Además de la presunta facilitación de la fuga, Stampella señaló que al exsubjefe se le atribuyó no haber confeccionado el acta correspondiente para dejar registrada la presencia del sospechoso en la vivienda y su posterior huida.

La acusación sostiene que esa omisión formó parte del conjunto de conductas que ahora serán investigadas.

De esta manera, la Fiscalía busca determinar si el exfuncionario utilizó su posición dentro de la PDI para beneficiar a una persona investigada por delitos vinculados con el narcotráfico.

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Qué delitos les atribuyeron

A DHG, exjefe de la División Microtráfico, se le atribuyó la autoría de los delitos de encubrimiento doblemente agravado, por su condición de funcionario público y por tratarse de un delito especialmente grave; incumplimiento de los deberes de funcionario público y revelación de secretos.

A BND, exsubjefe de la misma división, se le atribuyó la autoría de encubrimiento agravado por ser funcionario público e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Una investigación que apunta al uso de información policial

El caso se encuentra incluido entre los Objetivos Priorizados por el MPA en su Plan de Persecución Penal.

La investigación busca establecer, entre otros puntos, si los exintegrantes de la PDI utilizaron el acceso a información sensible y sus posiciones dentro de la estructura policial para favorecer a personas vinculadas con la comercialización de drogas.

Con las imputaciones concretadas y las medidas cautelares vigentes, la causa continuará ahora con nuevas medidas destinadas a reunir evidencia y determinar el grado de responsabilidad que habría tenido cada uno de los exfuncionarios.

Las acusaciones formuladas en esta instancia corresponden a la hipótesis sostenida por el Ministerio Público de la Acusación y no implican una declaración de culpabilidad, que deberá determinarse durante el avance del proceso judicial.