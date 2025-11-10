Platense y Gimnasia sacaron pecho en casa por la Liga Nacional

En una nueva jornada de la Liga Nacional, Platense venció a la Racing de Chivilcoy por 80 a 75, en un partido muy parejo disputado en el Estadio Grilon Arena.
Platense le ganó a Racing de Chivilcoy por 80-75, mientras que Gimnasia superó a Regatas Corrientes por 101-70 por la Liga Nacional.
Por Ovación
El equipo visitante comenzó con un leve dominio en el primer cuarto (18-22) y se fue al descanso largo arriba por siete (36-43). Sin embargo, Racing mostró su carácter en el tercer parcial, achicó la diferencia y llegó al último cuarto tan solo dos puntos abajo (62-64), dejando todo abierto para el cierre.
En los minutos finales, Platense aprovechó mejor sus oportunidades y se terminó llevando un juego que fue muy disputado hasta la última pelota.
El máximo anotador de Racing fue Cooper, con 19 puntos, seguido por Santiago Assum y Emilio Stucky, ambos con 11 unidades. Por el lado del visitante, se destacaron Woods, con 24 puntos y 22 de valoración, y Flor, con 22 tantos y también 22 de valoración.
Gimnasia y Esgrima 101-70 Regatas Corrientes
El encuentro, disputado en el estadio Socios Fundadores, comenzó mejor para Gimnasia en los primeros minutos, aprovechando la poca efectividad del Remero para sacar un parcial de 11-0. A partir de ahí, Regatas achicó la desventaja (13-8) con el aporte de Andrés Jaime e Iván Gramajo, pero el conjunto patagónico volvió a tomar diferencia y cerrar el primer cuarto 23-20.
En el segundo período, nuevamente el local aprovechó la efectividad en ofensiva de Martiniano Dato para sacar una ventaja de trece puntos (37-24). Pese a los intentos por parte de Regatas con Fabián Ramírez Barrios y Luis Santos para reducir la diferencia, Gimnasia con Marcos Chacón a la cabeza, se fue al descanso por 56-35.
En la segunda parte, Gimnasia mantuvo la diferencia a su favor pese a un pasaje con poca efectividad por parte de los dos equipos a lo largo del tercer cuarto, pero el Mens Sana logró cerrarlo 79-54.
En el último período, el conjunto patagónico administró la diferencia a través de los triples de Emiliano Toretta y poco a poco fue cerrando el encuentro, el partido finalizó 101-70.