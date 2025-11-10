Uno Santa Fe | Ovación | Platense

Platense y Gimnasia sacaron pecho en casa por la Liga Nacional

Platense le ganó a Racing de Chivilcoy por 80-75, mientras que Gimnasia superó a Regatas Corrientes por 101-70 por la Liga Nacional.

Ovación

Por Ovación

10 de noviembre 2025 · 06:53hs
Platense y Gimnasia sacaron pecho en casa por la Liga Nacional

En una nueva jornada de la Liga Nacional, Platense venció a la Racing de Chivilcoy por 80 a 75, en un partido muy parejo disputado en el Estadio Grilon Arena.

El equipo visitante comenzó con un leve dominio en el primer cuarto (18-22) y se fue al descanso largo arriba por siete (36-43). Sin embargo, Racing mostró su carácter en el tercer parcial, achicó la diferencia y llegó al último cuarto tan solo dos puntos abajo (62-64), dejando todo abierto para el cierre.

En los minutos finales, Platense aprovechó mejor sus oportunidades y se terminó llevando un juego que fue muy disputado hasta la última pelota.

El máximo anotador de Racing fue Cooper, con 19 puntos, seguido por Santiago Assum y Emilio Stucky, ambos con 11 unidades. Por el lado del visitante, se destacaron Woods, con 24 puntos y 22 de valoración, y Flor, con 22 tantos y también 22 de valoración.

Gimnasia y Esgrima 101-70 Regatas Corrientes

El encuentro, disputado en el estadio Socios Fundadores, comenzó mejor para Gimnasia en los primeros minutos, aprovechando la poca efectividad del Remero para sacar un parcial de 11-0. A partir de ahí, Regatas achicó la desventaja (13-8) con el aporte de Andrés Jaime e Iván Gramajo, pero el conjunto patagónico volvió a tomar diferencia y cerrar el primer cuarto 23-20.

En el segundo período, nuevamente el local aprovechó la efectividad en ofensiva de Martiniano Dato para sacar una ventaja de trece puntos (37-24). Pese a los intentos por parte de Regatas con Fabián Ramírez Barrios y Luis Santos para reducir la diferencia, Gimnasia con Marcos Chacón a la cabeza, se fue al descanso por 56-35.

En la segunda parte, Gimnasia mantuvo la diferencia a su favor pese a un pasaje con poca efectividad por parte de los dos equipos a lo largo del tercer cuarto, pero el Mens Sana logró cerrarlo 79-54.

En el último período, el conjunto patagónico administró la diferencia a través de los triples de Emiliano Toretta y poco a poco fue cerrando el encuentro, el partido finalizó 101-70.

Platense Gimnasia Liga Nacional
Noticias relacionadas
platense y sarmiento quieren salir de su crisis en vicente lopez

Platense y Sarmiento quieren salir de su crisis en Vicente López

alianza y arroyo leyes forzaron desempates en semifinales en el promocional

Alianza y Arroyo Leyes forzaron desempates en semifinales en el Promocional

argentinos pretende levantar cabeza ante belgrano para sonar con la libertadores

Argentinos pretende levantar cabeza ante Belgrano para soñar con la Libertadores

central cordoba quiere quedar como escolta en su visita a independiente rivadavia

Central Córdoba quiere quedar como escolta en su visita a Independiente Rivadavia

Lo último

Alianza y Arroyo Leyes forzaron desempates en semifinales en el Promocional

Alianza y Arroyo Leyes forzaron desempates en semifinales en el Promocional

Colón inició la semana con la inhibición de Alberto Espínola aún activa

Colón inició la semana con la inhibición de Alberto Espínola aún activa

Ansés: calendario de pagos de noviembre según el número de DNI

Ansés: calendario de pagos de noviembre según el número de DNI

Último Momento
Alianza y Arroyo Leyes forzaron desempates en semifinales en el Promocional

Alianza y Arroyo Leyes forzaron desempates en semifinales en el Promocional

Colón inició la semana con la inhibición de Alberto Espínola aún activa

Colón inició la semana con la inhibición de Alberto Espínola aún activa

Ansés: calendario de pagos de noviembre según el número de DNI

Ansés: calendario de pagos de noviembre según el número de DNI

El Quini estalla: quedó vacante y el miércoles se pone en juego ¡un pozo récord demás de $10.000 millones !

El Quini estalla: quedó vacante y el miércoles se pone en juego ¡un pozo récord demás de $10.000 millones !

Colón vive su Día D: este lunes vence el plazo para la presentación de listas

Colón vive su "Día D": este lunes vence el plazo para la presentación de listas

Ovación
Unión dio el golpe en Santiago y volvió al triunfo ante Quimsa

Unión dio el golpe en Santiago y volvió al triunfo ante Quimsa

Alianza y Arroyo Leyes forzaron desempates en semifinales en el Promocional

Alianza y Arroyo Leyes forzaron desempates en semifinales en el Promocional

Argentinos pretende levantar cabeza ante Belgrano para soñar con la Libertadores

Argentinos pretende levantar cabeza ante Belgrano para soñar con la Libertadores

Riestra se quiere meter en zona de Libertadores ante Independiente

Riestra se quiere meter en zona de Libertadores ante Independiente

Central Córdoba quiere quedar como escolta en su visita a Independiente Rivadavia

Central Córdoba quiere quedar como escolta en su visita a Independiente Rivadavia

Policiales
Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Sofía Calvo llega a HUB con Es hora de hablar

Sofía Calvo llega a HUB con "Es hora de hablar"

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso