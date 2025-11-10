Platense y Gimnasia sacaron pecho en casa por la Liga Nacional

Platense le ganó a Racing de Chivilcoy por 80-75, mientras que Gimnasia superó a Regatas Corrientes por 101-70 por la Liga Nacional.

En una nueva jornada de la Liga Nacional, Platense venció a la Racing de Chivilcoy por 80 a 75, en un partido muy parejo disputado en el Estadio Grilon Arena.

El equipo visitante comenzó con un leve dominio en el primer cuarto (18-22) y se fue al descanso largo arriba por siete (36-43). Sin embargo, Racing mostró su carácter en el tercer parcial, achicó la diferencia y llegó al último cuarto tan solo dos puntos abajo (62-64), dejando todo abierto para el cierre.

En los minutos finales, Platense aprovechó mejor sus oportunidades y se terminó llevando un juego que fue muy disputado hasta la última pelota.

El máximo anotador de Racing fue Cooper, con 19 puntos, seguido por Santiago Assum y Emilio Stucky, ambos con 11 unidades. Por el lado del visitante, se destacaron Woods, con 24 puntos y 22 de valoración, y Flor, con 22 tantos y también 22 de valoración.

El encuentro, disputado en el estadio Socios Fundadores, comenzó mejor para Gimnasia en los primeros minutos, aprovechando la poca efectividad del Remero para sacar un parcial de 11-0. A partir de ahí, Regatas achicó la desventaja (13-8) con el aporte de Andrés Jaime e Iván Gramajo, pero el conjunto patagónico volvió a tomar diferencia y cerrar el primer cuarto 23-20.

En el segundo período, nuevamente el local aprovechó la efectividad en ofensiva de Martiniano Dato para sacar una ventaja de trece puntos (37-24). Pese a los intentos por parte de Regatas con Fabián Ramírez Barrios y Luis Santos para reducir la diferencia, Gimnasia con Marcos Chacón a la cabeza, se fue al descanso por 56-35.

En la segunda parte, Gimnasia mantuvo la diferencia a su favor pese a un pasaje con poca efectividad por parte de los dos equipos a lo largo del tercer cuarto, pero el Mens Sana logró cerrarlo 79-54.

En el último período, el conjunto patagónico administró la diferencia a través de los triples de Emiliano Toretta y poco a poco fue cerrando el encuentro, el partido finalizó 101-70.