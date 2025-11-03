Platense y Sarmiento quieren salir de su crisis en Vicente López

El encuentro se juega desde las 16.45 horas de Argentina en el estadio Ciudad de Vicente López. Se podrá ver por TNT Sports.

Platense y Sarmiento de Junín chocan este lunes en el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol .

El encuentro se juega desde las 16.45 horas de Argentina en el estadio Ciudad de Vicente López. Se podrá ver por TNT Sports.

Los dos equipos llegan en crisis, con chances matemáticas pero complicadas para meterse en playoffs. El “Calamar” es último, mientras que el “Verde” está a dos puntos del octavo.

Probables formaciones de Platense vs Sarmiento de Junín

Platense: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Hernán Lamberti y Guillermo Báez.

Sarmiento: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Facundo Sava.