El certamen Desarrollo llegó a su fin con el último título que restaba conocer tras las consagraciones de Polideportivo Recreo (U15) y Regatas (SF) (U17).
Polideportivo Recreo se coronó campeón en U13 Desarrollo
Polideportivo Recreo le ganó a Almagro por 79-70 y se quedó con el título de campeón en la categoría U13 Desarrollo.
Por Ovación
Los recreínos repitieron en U13, al doblegar en calidad de local a Almagro por 79 a 70, con cuatro jugadores en doble dígito.
Síntesis de Polideportivo Recreo-Almagro
POLIDEPORTIVO RECREO 79: Lautaro Dalmolin 0, Tomás Perottino 0, Mateo Peresin 4, Simón Ruiz Forti 16, Agustín Goncalvez 2, Lorenzo Espinola 2, Francisco Mantel 11, Guillermo Fontanarrosa 8, Hernán Salazan 0, Genaro Colombara 14, Ramiro Ceballos 0, Gerónimo Lisorio Buchini 22. DT: Alejo Morenate.
ALMAGRO 70: Emanuel Machuca 0, Ignacio Cammisi 12, Máximo Benítez 12, Lucas Yori 3, Benjamín Schneider 4, Iván Erba 4, Federico Simore 12, Genaro Peresutti 3, Juan Bruera 7, Guillermo Albrecht 0, Gianfranco Faure 4, Santiago Benzaquen 9. DT: Alejandro Rippstein.
Parciales: 26-13, 39-28 y 73-47.
Árbitros: Pauli, Herlein y Aguilar.
Cancha: Polideportivo Recreo.
Fuente: ASB