Por qué Alpine todavía no confirmó a Franco Colapinto para el 2026

Alpine todavía no confirmó a Franco Colapinto para la temporada 2026 de la Fórmula 1 y crece el misterio. Todos los pormenores.

Franco Colapinto todavía no recibió la confirmación oficial de Alpine para la temporada 2026, a pesar de que su continuidad parece prácticamente asegurada. La declaración de Flavio Briatore, que lo puso “a la altura de Pierre Gasly” en las últimas cuatro carreras, terminó de ratificar lo que muchos ya daban por hecho: el argentino se perfila como titular indiscutido del #43 en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Según diversas fuentes internacionales, el acuerdo entre Colapinto y Alpine está cerrado desde principios de este año, tras la firma de un contrato de cinco años cedido por Williams. Sin embargo, el contrato no le garantizaba automáticamente la titularidad, un puesto que finalmente consiguió en mayo luego del complicado arranque de Jack Doohan.

El joven piloto argentino ha demostrado un crecimiento notable: de menor a mayor, logró domar un monoplaza complejo y superar sin problemas al otro candidato de la escudería para 2026, el estonio Paul Aron. La solidez de Colapinto quedó reflejada en carreras clave como Singapur y Estados Unidos, donde incluso se animó a desafiar la orden de equipo en la última.

El respaldo económico a Alpine que llegó con Franco Colapinto

Más allá de su desempeño en pista, Colapinto aportó respaldo económico al equipo, con socios como Mercado Libre que volverán a lucir sus colores en Brasil. Sin pretemporada ni experiencia previa con Alpine, logró equilibrar la balanza frente a un compañero de gran trayectoria en la Fórmula 1.

La demora en el anuncio oficial no responde a dudas sobre su continuidad, sino a cuestiones de timing. Colapinto mismo adelantó que la escudería planea hacer la confirmación en el Gran Premio de casa, en San Pablo, lo que deja la noticia pendiente para la próxima semana. La cuenta regresiva está en marcha: la F1 aguarda la ratificación de uno de sus talentos más prometedores.