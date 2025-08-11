Uno Santa Fe | Ovación | Real Madrid

¿Por qué Real Madrid aún no presentó a Franco Mastantuono?

Hasta el momento Franco Mastantuono no entrenó con sus compañeros ni tampoco sacarse la foto oficial con la camiseta de Real Madrid

11 de agosto 2025 · 19:14hs
La joya argentina se encuentra en España preparándose para comenzar su carrera en Real Madrid, sin embargo, hasta el momento Franco Mastantuono no pudo entrenar con sus compañeros ni tampoco sacarse la foto oficial con la camiseta.

Además, figura en la lista de la Copa Libertadores ya que Marcelo Gallardo lo incluyó en la última modificación; de igual manera ya se sabe cuándo el jugador de 17 años podrá mostrarse con su nuevo número.

Franco Mastantuono cumple 18 años el 14 de agosto - el próximo jueves -, por lo tanto, hasta el momento no puede ser presentado en el Santiago Bernabéu como así tampoco entrenar con el equipo principal. Además, más allá de las suposiciones, aún no se dio a conocer con exactitud que número de camiseta utilizará.

Sin embargo, desde España informaron que hay muchas posibilidades de que el mediocampista argentino comience a utilizar el número 25, teniendo en cuenta que es el único libre de la plantilla al menos que se lleve adelante una salida de última hora. El número significa un guiño a River, teniendo en cuenta que significa "La Gallina" en Los Sueños de la Quiniela.

Al tratarse de un jugador menor de edad el crack tiene la negativa de poder entrenar junto al resto de sus compañeros y ha estado entrenándose en solitario aunque con la supervisación de Xabi Alonso que expresó que debe estar activo y en una buena forma física para que tenga más posibilidades de debutar en la brevedad.

La Regla 19 del Estatuto de la FIFA indica que a los jugadores menores de 18 años les rige la Protección de Menores y que aunque ya es jugador profesional continúa siendo menor para la autoridad del organismo.

