Geriátricos clandestinos: tras el horror en Bº Nuevo Horizonte, allanaron dos inmuebles en el norte de Santa Fe y buscan nuevas conexiones

Los procedimientos se realizaron en Diez de Andino al 5.800 y Beruti al 3.300, donde se investiga si funcionaban residencias para adultos mayores fuera de la normativa vigente. La Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación mantiene hermetismo sobre el avance de la causa.

Este jueves por la tarde, en la ciudad de Santa Fe, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I realizaron allanamientos simultáneos en dos inmuebles donde se investiga si también funcionaban geriátricos con irregularidades y sin habilitación correspondiente.

Los procedimientos se llevaron adelante en calle Diez de Andino al 5800 y en Beruti al 3300. Durante los operativos no hubo personas aprehendidas, mientras continúa la búsqueda de uno de los responsables del hogar clandestino que permanece prófugo.

Alojamiento de personas mayores

Los dos inmuebles habían sido señalados por vecinos de la zona, quienes indicaron que allí funcionarían espacios destinados al alojamiento de personas mayores y que podrían tener algún tipo de vinculación con la causa que actualmente investiga la Justicia.

Esa información forma parte de las líneas de investigación que analiza la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación. Hasta el momento, en los allanamientos realizados este jueves no se registraron detenciones.

En paralelo, continúa la búsqueda de una persona vinculada al hogar clandestino ubicado en calle José Gollán al 10.100, quien se habría dado a la fuga durante la mañana de la víspera.

LEER MÁS: El caso de la "casita del horror" en Bº Nuevo Horizonte destapó un problema mayor: investigan otros geriátricos clandestinos en Santa Fe

Elementos probatorios

Durante los procedimientos, los investigadores inspeccionaron las instalaciones de ambos inmuebles y secuestraron elementos que podrían resultar de interés para la investigación.

La documentación y los objetos incautados serán incorporados al expediente que lleva adelante el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Manuel Cecchini, quien analiza si existen otros establecimientos que puedan estar relacionados con la causa.

La causa que originó la investigación

La pesquisa se inició luego de que saliera a la luz la situación de un inmueble ubicado en calle José Gollán al 10.100, en barrio Nuevo Horizonte, donde residían siete adultos mayores.

Según la investigación, las personas alojadas denunciaron falta de alimentación y condiciones precarias de permanencia. A partir de ese episodio, el fiscal Manuel Cecchini ordenó una serie de medidas para determinar si existían otros establecimientos que funcionaran bajo condiciones similares.

LEER MÁS: Tras el horror en Bº Nuevo Horizonte, buscan dar con los familiares de los adultos mayores rescatados del geriátrico clandestino

Investigación

La causa continúa en etapa investigativa y se mantienen las diligencias para reconstruir el funcionamiento de los lugares bajo sospecha.

En el expediente ya fue aprehendido un empleado del inmueble de barrio Nuevo Horizonte, quien permanece a disposición de la Justicia y podría ser imputado en las próximas horas.

Además, continúa la búsqueda de la mujer que alquiló el inmueble vinculado al establecimiento donde se originó la investigación.

Los elementos secuestrados durante los allanamientos de este jueves serán analizados por los especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), con el objetivo de establecer su relevancia dentro del expediente judicial.