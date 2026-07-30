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Unión oficializó el regreso de Joaquín Mosqueira y destacó un gesto que emocionó

El volante Joaquín Mosqueira firmó, fue presentado y quedó a disposición del DT. Además, Unión reveló una decisión que será reconocida en la próxima Asamblea

Ovación

Por Ovación

30 de julio 2026 · 20:05hs
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Unión oficializó el regreso de Joaquín Mosqueira y destacó un gesto que emocionó

Prensa Unión

Después de varios días de espera, Unión hizo oficial este jueves el regreso de Joaquín Mosqueira. En redes sociales, le dio la bienvenida al mediocampista, quien ya entrena con el plantel y tiene chances de ser titular en la visita a Gimnasia de Mendoza por la fecha 3 de la Zona A del Clausura.

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Si bien el jugador se encontraba desde hace varios días en Santa Fe, restaban resolver cuestiones administrativas para cerrar definitivamente la operación. Una vez completados esos trámites, el club confirmó la firma del contrato y brindó detalles de la negociación.

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Los términos del regreso de Mosqueira a Unión

"El volante central Joaquín Mosqueira ya firmó su contrato y se encuentra trabajando a la par del plantel profesional", informó la institución, que además precisó que el mediocampista regresó a préstamo hasta junio de 2027, proveniente de Talleres de Córdoba, como parte del acuerdo por la transferencia de Valentín Fascendini al club cordobés.

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En ese sentido, Unión explicó que la operación incluyó la venta del 50% de los derechos económicos de Fascendini por 576.000 dólares, más los gastos correspondientes, y que dentro de ese convenio también quedó establecido el retorno de Mosqueira al club donde se formó.

Uni&oacute;n present&oacute; la vuelta de Mosqueira con detalles.

Unión presentó la vuelta de Mosqueira con detalles.

Sin embargo, el anuncio no solo estuvo enfocado en el aspecto deportivo. En el comunicado, Unión también hizo público un gesto que tuvo el volante cuando fue transferido a Talleres y que hasta ahora no había trascendido. Según informó la institución, una vez que se completaron los pagos de aquella operación, el futbolista decidió ceder al club el 15% del dinero que le correspondía cobrar, con el objetivo de colaborar con el desarrollo de las divisiones inferiores.

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Desde la dirigencia destacaron que la decisión refleja "su compromiso, su pertenencia y el vínculo que mantiene con nuestra institución", motivo por el cual adelantaron que en la próxima Asamblea de Socios propondrán otorgarle la categoría de Socio Honorario, un reconocimiento que Unión ya concedió anteriormente a Lucas Esquivel.

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Con la presentación oficial ya realizada y todos los papeles en regla, Madelón podrá contar con Mosqueira para el compromiso del sábado, en un regreso que ilusiona a los hinchas tanto por lo que puede aportar dentro de la cancha como por el fuerte sentido de pertenencia que volvió a demostrar con el club.

Unión Joaquín Mosqueira contrato
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