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Descontento vecinal por la Estación Policial en el Parque Federal: reclaman compensaciones y la recuperación del Galpón Fosa

El Gobierno provincial oficializó la construcción del nuevo edificio de seguridad en la zona de Pedro Vittori, Torrent y Belgrano. Desde la Asociación Parque Federal expresaron su descontento por la falta de consulta previa, advirtieron sobre el impacto visual en el pulmón verde y reclamaron la recuperación del histórico Galpón Fosa como contraprestación.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

30 de julio 2026 · 20:07hs
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Descontento vecinal por la Estación Policial en el Parque Federal: reclaman compensaciones y la recuperación del Galpón Fosa

Descontento vecinal por la Estación Policial en el Parque Federal: reclaman compensaciones y la recuperación del Galpón Fosa
Descontento vecinal por la Estación Policial en el Parque Federal: reclaman compensaciones y la recuperación del Galpón Fosa

José Busiemi

Descontento vecinal por la Estación Policial en el Parque Federal: reclaman compensaciones y la recuperación del Galpón Fosa
Descontento vecinal por la Estación Policial en el Parque Federal: reclaman compensaciones y la recuperación del Galpón Fosa

José Busiemi

Descontento vecinal por la Estación Policial en el Parque Federal: reclaman compensaciones y la recuperación del Galpón Fosa

El Gobierno de la provincia de Santa Fe dio un paso clave en el cambio de paradigma del sistema de seguridad de la capital provincial con la adjudicación oficial de la construcción de la tercera Estación Policial Santa Fe, en el Parque Federal, un complejo operativo que busca reemplazar progresivamente la operatividad de las comisarías tradicionales.

A través del Decreto N.º 1547, la obra fue asignada a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por las firmas Capitel S.A. y Alca Ingeniería S.R.L. por un monto final de $14.728.492.690. Esta oferta se posicionó un 22,65% por debajo del presupuesto oficial estimado para la licitación pública.

El nuevo centro logístico estará emplazado en el sector comprendido entre las calles Pedro Vittori, Luciano Torrent y Belgrano, con un plazo de ejecución estipulado en 540 días corridos.

LEER MÁS: Adjudicaron la tercera Estación Policial de Santa Fe: así será el edificio de casi $15.000 millones que se levantará en el Parque Federal

"Las estaciones policiales vienen como una imposición; no fue un tema debatido con la opinión de los vecinos. Cuando uno vaya llegando al Parque Federal, la principal vista que va a tener no va a ser el espacio verde sino la estación policial", subrayó Alejandro Álvarez, secretario de la Asociación Civil Parque Federal en diálogo con UNO Santa Fe.

Malestar vecinal y reparos por el impacto urbano

Pese a la concreción del trámite administrativo, la noticia reavivó la preocupación en la Asociación Parque Federal. Su secretario, Alejandro Álvarez, criticó la falta de participación comunitaria en la toma de decisiones sobre el destino del predio ferroviario cedido por la Nación en 1996.

Desde la entidad remarcaron que el emplazamiento implicará la pérdida de media hectárea de parque y plantearon serias dudas respecto de la estética urbana y la logística operativa de las unidades patrulleras:

Impacto visual: advierten que la fachada del edificio alterará el paisaje del segundo pulmón verde más concurrido de la ciudad.

Flujo vehicular: manifiestan preocupación por el constante tránsito de móviles y logística de seguridad dentro de las inmediaciones recreativas.

Apropiación del suelo: señalaron la persistencia de edificaciones e instalaciones irregulares dentro de la traza delimitada para los trabajos.

Propiedades y viviendas irregulares: indicaron que la zona sureste del parque, sobre calle Belgrano y Luciano Torrent (calle bloqueada por una construcción ilegal), existen usurpaciones de terrenos que deberían abordarse de la mano del proyecto adjudicado por Provincia.

Descontento vecinal por la Estaci&oacute;n Policial en el Parque Federal: reclaman compensaciones y la recuperaci&oacute;n del Galp&oacute;n Fosa

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El reclamo de compensación: la reconversión del Galpón Fosa

Frente a la inminente radicación del edificio policial, desde la Asociación Civil sostienen que el predio —que en septiembre cumplirá 30 años de su hito fundacional— debe ser compensado con obras de infraestructura pendientes.

La principal demanda radica en la restauración del Galpón Fossa, una antigua estructura taller de la década de 1960 que actualmente se encuentra desmantelada, a oscuras y propensa a la acumulación de residuos y agua estancada.

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Junto al programa Urban de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU-UNL), la vecinal elaboró un proyecto para transformar el galpón en el Espacio Comunitario de Usos Múltiples (ECUM). Si bien la propuesta cuenta con el aval municipal, sostienen que falta el financiamiento y la decisión política de la Provincia para incluirla en el plan integral de obras del sector.

Álvarez concluyó señalando que aguardan una pronta convocatoria de las máximas autoridades provinciales para abrir una mesa de diálogo que garantice respuestas concretas a los planteos de la comunidad.

Parque Federal Estación Policial vecinos malestar
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