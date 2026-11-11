Williams tendría a Colapinto entre sus candidatos si Sainz se aleja

El futuro del argentino Franco Colapinto en la F1 cobró una relevancia renovada dentro del mercado de pases por la eventual reestructuración en la parrilla

El futuro del piloto argentino Franco Colapinto en la F1 cobró una relevancia renovada dentro del mercado de pases debido a que una eventual reestructuración en la parrilla, producto de la posible partida del australiano Oscar Piastri de McLaren, abriría un abanico de movimientos estratégicos para un retorno a Williams .

El respaldo del director James Vowles al argentino permanece intacto, ya que el jefe de equipo de la escudería de Grove resultó clave en la llegada del corredor de Pilar a la categoría reina durante el campeonato de 2024.

La cadena de modificaciones empezaría en McLaren: ante una salida de Piastri, la cúpula directiva a cargo de Zak Brown buscaría fichar al español Carlos Sainz, hoy en Williams junto al tailandés Alex Albon, por lo que la marcha del madrileño dejaría libre un asiento de primera línea en Williams y ubicaría a Colapinto entre los principales candidatos para tomar ese lugar.

Las condiciones del contrato marcan el ritmo de la negociación, ya que Colapinto disputará en 2027 el tercer año del acuerdo de cesión por cinco temporadas pactado con Alpine, escudería donde mantiene su titularidad.

Por esta razón, el regreso a Williams exige la activación de una cláusula de repesca o la conclusión exitosa de un pacto formal entre ambas escuderías para la temporada 2028.

A pesar de tratarse de hipótesis a mediano plazo, la alta estima de Vowles por el talento de Colapinto consolida al piloto albiceleste como la alternativa natural ante cualquier vacante inesperada entre los equipos de punta.