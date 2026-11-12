Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados para este jueves 12 de noviembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Sauce Viejo y Arroyo Leyes

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La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este jueves 12 de noviembre en SANTA FE, SAUCE VIEJO y ARROYO LEYES

• 8 a 10:

- Pedroni, Grierson, Mantovani y Docto Gollán

Reemplazo de postes

- Los Paraísos, Los Pinos, Las Acacias y Los Olmos

Reemplazo de postes

- avenida Blas Parera, Lamadrid, Ricardo Aldao y Hernandarias

Reemplazo de postes

• 9 a 11: RP1, Chanaes, Caburé y Bioquímicos

Reemplazo de postes

• 9 a 13: RP1, Corondas, Mocoretaes y Guaraníes

Reemplazo de Conductores

• 10 a 12:

- avenida Facundo Zuviría, Huergo, San Lorenzo y Gorostiaga

Reemplazo de postes

- J.J. Paso, Uruguay, Doctor Zavalla y San Lorenzo

Retiro de línea

- Menchaca, Larrechea, Neuquén y Chubut

Reemplazo de postes

- Azcuénaga, Beruti, Necochea y Belgrano

Reemplazo de postes

• 12 a 14:

- Beruti, Callejón Aguirre, Bernardo de Irigoyen y Aguado

Retiro de línea

- Domingo Silva, Córdoba, Las Heras y Marcial Candioti

Despeje de Electroductos

SAUCE VIEJO

• 10 a 14: RN11, Calle 16, Entre Ríos hasta río Coronda

Reemplazo de Conductores

ARROYO LEYES

• 8 a 12: Por RP1 desde calle 6 hasta calle 60 hacia ambos lados de la ruta

Despeje de Electroductos

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso