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Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados para este jueves 12 de noviembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Sauce Viejo y Arroyo Leyes

12 de noviembre 2026 · 07:28hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este jueves 12 de noviembre en SANTA FE, SAUCE VIEJO y ARROYO LEYES

SANTA FE

• 8 a 10:

- Pedroni, Grierson, Mantovani y Docto Gollán

Reemplazo de postes

- Los Paraísos, Los Pinos, Las Acacias y Los Olmos

Reemplazo de postes

- avenida Blas Parera, Lamadrid, Ricardo Aldao y Hernandarias

Reemplazo de postes

• 9 a 11: RP1, Chanaes, Caburé y Bioquímicos

Reemplazo de postes

• 9 a 13: RP1, Corondas, Mocoretaes y Guaraníes

Reemplazo de Conductores

• 10 a 12:

- avenida Facundo Zuviría, Huergo, San Lorenzo y Gorostiaga

Reemplazo de postes

- J.J. Paso, Uruguay, Doctor Zavalla y San Lorenzo

Retiro de línea

- Menchaca, Larrechea, Neuquén y Chubut

Reemplazo de postes

- Azcuénaga, Beruti, Necochea y Belgrano

Reemplazo de postes

• 12 a 14:

- Beruti, Callejón Aguirre, Bernardo de Irigoyen y Aguado

Retiro de línea

- Domingo Silva, Córdoba, Las Heras y Marcial Candioti

Despeje de Electroductos

SAUCE VIEJO

• 10 a 14: RN11, Calle 16, Entre Ríos hasta río Coronda

Reemplazo de Conductores

ARROYO LEYES

• 8 a 12: Por RP1 desde calle 6 hasta calle 60 hacia ambos lados de la ruta

Despeje de Electroductos

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

cortes EPE jueves Santa Fe
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