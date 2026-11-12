La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este jueves 12 de noviembre en SANTA FE, SAUCE VIEJO y ARROYO LEYES
Cortes programados por EPE para este jueves
Cortes programados para este jueves 12 de noviembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Sauce Viejo y Arroyo Leyes
SANTA FE
• 8 a 10:
- Pedroni, Grierson, Mantovani y Docto Gollán
Reemplazo de postes
- Los Paraísos, Los Pinos, Las Acacias y Los Olmos
Reemplazo de postes
- avenida Blas Parera, Lamadrid, Ricardo Aldao y Hernandarias
Reemplazo de postes
• 9 a 11: RP1, Chanaes, Caburé y Bioquímicos
Reemplazo de postes
• 9 a 13: RP1, Corondas, Mocoretaes y Guaraníes
Reemplazo de Conductores
• 10 a 12:
- avenida Facundo Zuviría, Huergo, San Lorenzo y Gorostiaga
Reemplazo de postes
- J.J. Paso, Uruguay, Doctor Zavalla y San Lorenzo
Retiro de línea
- Menchaca, Larrechea, Neuquén y Chubut
Reemplazo de postes
- Azcuénaga, Beruti, Necochea y Belgrano
Reemplazo de postes
• 12 a 14:
- Beruti, Callejón Aguirre, Bernardo de Irigoyen y Aguado
Retiro de línea
- Domingo Silva, Córdoba, Las Heras y Marcial Candioti
Despeje de Electroductos
SAUCE VIEJO
• 10 a 14: RN11, Calle 16, Entre Ríos hasta río Coronda
Reemplazo de Conductores
ARROYO LEYES
• 8 a 12: Por RP1 desde calle 6 hasta calle 60 hacia ambos lados de la ruta
Despeje de Electroductos
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso