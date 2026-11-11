Ischia, sobre la polémica en Copa Argentina: "Me molestó que no descalifiquen a Boca"

El exentrenador de Boca y Vélez, Carlos Ischia, recordó la polémica que envolvió a ambos clubes en el choque de octavos de final de la Copa Argentina

El exentrenador de Boca y Vélez, Carlos Ischia , recordó la polémica que envolvió a ambos clubes en el choque de octavos de final de la Copa Argentina . Reclamó que el Xeneize debió haber sido descalificado.

El DT dialogó con La Oral Deportiva, en el aire de Radio Rivadavia, para afirmar que le “molestó” que Boca haya podido seguir en la competencia, además de marcar un fallo arbitral en el partido posterior: “Son situaciones que a veces se ven y otras no se ven”.

Ischia, sin vueltas sobre la polémica con Boca

Superada aquella polémica clasificación, en la que el Fortín intentó por todos los medios que se le entregaran los puntos, el equipo de Rodolfo Arruabarrena dejó en el camino a Racing y se medirá con Banfield, este sábado 14 de noviembre a las 19, por un lugar en la final.

Carlos Ischia reapareció en los medios luego de estar 13 años alejado del fútbol argentino, con una carrera como entrenador que lo tuvo más cerca de Ecuador a pesar de los tres años de inactividad que arrastra en la actualidad, y se mostró en contra de la clasificación de Boca en la Copa Argentina.

El director técnico que supo ser campeón del Torneo Apertura y la Recopa Sudamericana con el “Xeneize” en 2008 rememoró la polémica que atravesó al club “Azul y Oro” en los octavos de final del certamen, ante Vélez, y de la cual salió impune.

En aquella ocasión, el club de la ribera había superado el límite reglamentario de extranjeros en la convocatoria, al citar a Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa, Carlos Palacios, Enner Valencia y Ángel Romero, pero como solo utilizó a cinco de ellos, el Tribunal de Disciplina de la AFA no invalidó su triunfo.

Fue ante esto que despotricó Carlos Ischia, afirmándose “molesto” porque Boca no sea descalificado, y asegurando que hay cosas “que a veces se ven y otras no se ven”, con un claro reclamo ante el modo de hacer cumplir el reglamento por parte del Tribunal y los árbitros, según el club de turno.

Además, el DT también opinó que uno de los goles de la remontada entre Boca y la “Academia” en la ronda siguiente debió haber sido anulado por infracción, y sentenció: “A mí me molestó la de Vélez, más que nada porque soy de Vélez”.