Colón empieza a definir el futuro de los jugadores que deben regresar al club en 2027

Mientras Colón se prepara para afrontar el Reducido en busca del ascenso, hay cinco futbolistas cuyos préstamos o salidas finalizarán y deberán presentarse nuevamente en Santa Fe.

Colón tiene por delante el desafío más importante de la temporada: conseguir el ascenso a Primera División a través del Reducido. El primer paso será este sábado 14 de noviembre, desde las 18, cuando reciba a Midland en el estadio Brigadier López.

Sin embargo, mientras el plantel de Iván Delfino concentra sus energías en ese objetivo, en el horizonte también aparece otro asunto que la dirigencia deberá resolver: la situación de los futbolistas que deben regresar al club de cara a 2027.

Se trata de jugadores cuyos pases pertenecen a la institución y que durante esta temporada estuvieron actuando en otros equipos. En principio, la mayoría no tendría demasiado margen para meterse en los planes deportivos del próximo año, independientemente de si Colón consigue el ascenso a la Liga Profesional o debe continuar compitiendo en la Primera Nacional.

Talpone, el primer regreso que ya se confirmó en Colón

Como adelantó UNO Santa Fe, Nicolás Talpone es el primer futbolista que se sabe que volverá a Colón. Su situación quedó definida luego de que Estudiantes de Río Cuarto le rescindiera el contrato antes de tiempo, motivo por el cual tampoco estuvo disponible para el compromiso de la última fecha frente a Rosario Central.

El mediocampista había llegado al Sabalero durante el ciclo de Iván Delfino, quien lo había solicitado para reforzar el equipo. Posteriormente, el entrenador volvió a requerirlo para Estudiantes de Río Cuarto, club al que había conducido al ascenso a Primera División. Ahora, con la finalización anticipada de su vínculo en Córdoba, Talpone deberá regresar a Santa Fe y quedará pendiente conocer qué decisión se tomará sobre su futuro.

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Su contrato es elevado para la Primera Nacional, por ese motivo fue prestado a Estudiantes de Río Cuarto. Si Colón vuelve a Primera será clave la decisión de Delfino, si continúa en la categoría será muy difícil que lo pueda hacer, salvo que resigne dinero de su contrato para permanecer en el club.

Los otros futbolistas que deben presentarse en Col´ln

En la nómina también aparece Leandro Allende, quien se marchó a mediados de año para jugar en Guaraní de Paraguay. Su caso tiene una particularidad: cuando vuelva a Colón, también llegará a su final el contrato que lo vincula con la institución, por lo que su situación contractual deberá resolverse sin demasiado margen.

En tanto que Facundo Taborda, quien viene de jugar en Racing de Córdoba, es otro de los jugadores que debe regresar al Sabalero, pero también tendría pocas chances de quedarse de cara al 2027.

Otro de los que deberá regresar es el paraguayo Jorge Sanguina, actualmente en Sportivo Ameliano. El delantero tendrá que presentarse nuevamente en el club una vez concluida su etapa en el fútbol de su país.

A ellos se suma Nahuel Curcio, quien viene de jugar en Vinotinto de Ecuador, y Máximo Johnston, que durante esta temporada tuvo participación en el Torneo Regional con Neuquén de Paraná.

De esta manera, son cinco los nombres que aparecen en el escenario de las próximas decisiones de Colón: Talpone, Allende, Sanguina, Curcio y Johnston. Todos deberán regresar, aunque eso no significa necesariamente que vayan a formar parte del plantel profesional.

Un panorama condicionado por el resultado del Reducido

La planificación deportiva para 2027 todavía está atravesada por una definición fundamental. Colón primero deberá resolver si jugará en Primera División o si continuará en la Primera Nacional, una diferencia que modificará las necesidades del armado del plantel, el presupuesto y las prioridades del mercado de pases.

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En ese contexto, no parece probable que alguno de estos futbolistas tenga asegurado un lugar en la estructura del próximo año. La posibilidad de que sean considerados luce, en principio, reducida, aunque las determinaciones finales dependerán del cuerpo técnico y de las condiciones contractuales de cada uno.

Por ahora, la prioridad está puesta en Midland y en el camino que puede conducir nuevamente a Colón a la máxima categoría. Pero, en paralelo, el club comienza a tener sobre la mesa los primeros movimientos de un plantel que deberá reconfigurarse para 2027, con varios regresos que, en principio, no parecen destinados a convertirse en incorporaciones efectivas.