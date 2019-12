Positivo comienzo de la USR en el Plumazo

El seleccionado de Seven de la Unión Santafesina de Rugby tuvo un buen arranque en la jornada inicial del 36° Seven de la República que organiza la Unión Argentina de Rugby y la Unión Entrerriana de Rugby.

En la sección El Plumazo de Estudiantes de Paraná, ubicado en el ingreso a la capital entrerriana, el conjunto de la USR se impuso a su par de la Unión de Rugby de Misiones por un contundente 35 a 17.

En el primer tiempo, el elenco santafesino derrotó a los misioneros por 21 a 7, a partir de tres ensayos del back de CRAI, Alejandro Molinas, más tres conversiones de Tomás Kerz.

En el complemento, la USR logró dos tries por intermedio de Alejandro Molinas, la gran figura santafesina en este cotejo, un try del rafaelino Aimo, más dos conversiones de Kerz y una de Dalmiro Borzone.

El único aspecto negativo de la presentación de la USR, fue la lesión de Lucas Caputto, quien en las próximas horas sería operado en nuestra capital, y por lo tanto, los conducidos por Pablo Martegani pierden una baja más que importante.

Seven2.jpg UNO Santa Fe

En este cotejo, el elenco de la USR, alistó a: Manuel Mandrile, Agustín Foradini y Facundo Aimo; Alejandro Molinas, Leandro Rivero (capitán), Tomás Kerz y Franco Radín. Luego ingresaron Lucas Caputto, Emiliano Silvi, Lucas Fertonani, Santiago Quirelli y Dalmiro Borzone.

En la segunda presentación en el Seven de la República, el combinado de la USR se impuso a la Unión Sanjuanina por 26 a 19. En el primer tiempo hubo un try y una conversión del capitán Leandro Rivero. En el complemento, un try y una conversión de Tomás Kerz, un try de Agustín Foradini, más un ensayo del rafaelino Manuel Mandrile y la conversión de Rivero.

En los cotejos disputados durante la mañana, en la Zona Campeonato, Entre Ríos venció a Cuyo 31 a 12, Chile a Córdoba 17 a 14, Uruguay a Salta 14 a 5, Tucumán a Lagos del Su 41 a 5, Rosario a San Juan 28 a 19, Buenos Aires a Santiago del Estero 40 a 7, y Nordeste empató con Mar del Plata 19 a 19.

Seven3.jpg UNO Santa Fe

En la Zona Ascenso, Tierra del Fuego igualó con Austral 12 a 12, Alto Valle se impuso a Entre Ríos B 26 a 7, Chubut a San Luis 36 a 5 y Formosa a Jujuy 19 a 0.

En la tanda de cotejos de la tarde, Parguay le ganó a Jujuy 35 a 0, Sur a San Luis 38 a 0, Oeste a Entre Ríos B 19 a 14 y Andina a Austral 19 a 7. Por su parte, Rosario venció a Misiones 19 a 14, Santa Fe le ganó a San Juan por 26 a 19, Tucumán a Salta 36 a 5, Córdoba venció a Cuyo 31 a 7 y Entre Ríos igualó 17 a 17 con Chile.