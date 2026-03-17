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La advertencia de Irán a Milei: "Cruzó una línea roja"

En Teherán registraron las palabras del mandatario argentino en sus discursos más recientes y las consideran “imperdonables”.

17 de marzo 2026 · 09:45hs
La advertencia de Irán a Milei: “Cruzó una línea roja

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La advertencia de Irán a Milei: “Cruzó una línea roja"

El gobierno de Irán acusó al presidente, Javier Milei, de haber cruzado “una línea roja” porque declaró que la República Islámica es enemiga de la Argentina, según publicó el diario Teheran Times.

El periódico, al que medios locales identificaron como “cercano al régimen de Teherán”, cuestiona el alineamiento del presidente argentino con Estados Unidos e Israel.

El artículo está titulado “Milei, Quo Vadis?” y lo firma por Saleh Abidi Maleki. Sostiene que la política exterior argentina responde “a presiones externas” y forma parte de “un proyecto de iranofobia”.

“Considerando estos hechos, Irán no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino… Argentina se ha presentado oficialmente como enemiga de Irán… Esta es una línea roja imperdonable que ha sido cruzada”, dice uno de los párrafos más inquietantes.

Las críticas recuerdan declaraciones recientes de Milei durante un discurso en Nueva York, donde afirmó: “No me cae bien Irán. Nos han metido dos bombas… son nuestros enemigos. Pero además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel”.

Las palabras del mandatario argentino son interpretadas en Teherán como “estrategias agresivas” en contra de Irán, continuó el periódico, consultado por la Agencia Noticias Argentinas.

El artículo también rechaza las acusaciones sobre la participación iraní en el atentado a la AMIA y afirma que ese señalamiento forma parte de una campaña iniciada hace más de tres décadas.

Un “instrumento”

Además, acusa al gobierno argentino de actuar como “un instrumento en manos del régimen sionista y Estados Unidos”. En uno de los pasajes más duros, Irán sostiene que Milei habría “convertido a la Argentina en el Israel de América Latina”.

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