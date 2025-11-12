Uno Santa Fe | Ovación | Prefederal

Prefederal: Alma y Sanjustino dieron la nota a domicilio en el inicio de las semifinales

Alma Juniors venció a Almagro A como visitante, mientras que Sanjustino derrotó en la misma condición a Gimnasia, por las semis del Prefederal.

12 de noviembre 2025 · 07:27hs
Alma Juniors y Sanjustino quedaron a un triunfo de reeditar la pasada final del Apertura 2025, tras batir como visitantes a Almagro A y Gimnasia, respectivamente.

En dos cotejos parejos, con diferentes matices en cuanto al goleo, los de Sebastián Puñet se dieron el gusto de quedarse con el Clásico en el Pepote Spies.

Por su parte, los pupilos de Renzo Giunta, con un intratable Matías Galligani, cimentaron un sólido éxito frente al defensor del título.

Ambas llaves continuarán la semana próxima en el Enzo Scocco y el Cuna de Matadores.

Las síntesis de los partidos en el Húngaro Crespi y en Esperanza

GIMNASIA 77: Jeremías Salvatelli 14, León Alfonso 12, Inti Peón 17, Gonzalo Sabatini 8, Iñaki Uriona 0 (FI) Julián Salaberry 8, Tomás Gómez 16, Marcial D'amelio 0, Santiago Saudejaud 0, Lorenzo Micheloni 2. DT: Fernando Ciprian.

SANJUSTINO 83: Matías Fleury 13, Ignacio Paz 14, Facundo González 7, Matías Galligani 30, Edgardo Torne 8 (FI) Ezequiel Zanatta 2, Tomás Pereyra 4, Francisco Di Meo 0, Benjamín Armendia 1, Paolo Perusini 0. DT: Renzo Giunta.

Parciales: 18-20, 38-47 y 58-61.

Árbitros: Jorge Meza, Ezequiel Angelini y Nicolás Cecchetti.

Cancha: Ricardo Húngaro Crespi.

ALMAGRO A 60: Matías Felcaro 14, Leonardo Strack 19, Rodrigo Riquelme 3, Enzo Durigon 6, Gonzalo Lozicki 12 (FI) Franco Mierke 3, Mateo Spies 2, Valentín Depetris 1. DT: Maximiliano Barisio.

ALMA JUNIORS 69: Francisco Garzia 11, Nicolás Correnti 5, Facundo Rittiner 12, Facundo Breques 18, Juan Bello 10 (FI) Mariano Maine 1, Ignacio Morelli 10, Felipe Maack 2. DT: Sebastián Puñet.

Parciales: 17-16, 29-33 y 41-47.

Árbitros: Romina Morales, Alejandro Araujo y José Rodríguez.

Cancha: Juan Carlos Spies.

Fuente: ASB

Prefederal Alma Sanjustino
