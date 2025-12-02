Prefederal: Almagro "A" irá por el título ante Sanjustino, que quiere estirar la serie

Sanjustino (0) recibirá a Almagro (A), a partir de las 21.30, en el Cuna de Matadores, en el segundo punto de la final del Prefederal.

La final del Pre-Federal 2025 tendrá este martes un nuevo capítulo cuando Sanjustino reciba a Almagro “A” en el segundo partido de la serie. El conjunto esperancino viaja con la tranquilidad de estar 1-0 arriba tras el 79-67 logrado en el duelo inicial.

Aquel encuentro en Esperanza fue un reflejo de la paridad entre ambos: dominio repartido, rachas ofensivas cambiantes y un desarrollo que atravesó distintos momentos. Almagro, más certero y equilibrado en la segunda mitad, terminó capitalizando mejor sus oportunidades para quedarse con el primer punto.

Sanjustino, en tanto, afronta este cruce con la premisa de no dejar escapar su chance como local. Los dirigidos por Giunta saben que será clave imponer intensidad desde el arranque para forzar un tercer partido que mantenga abierta la pelea por el título.

La serie está lejos de estar definida. El Verde quiere hacer pesar su casa y corregir lo que le faltó en el arranque, mientras que Almagro buscará sostener la regularidad que mostró en el cierre del primer choque para intentar liquidar la historia. Todo está dado para una noche de alto voltaje en San Justo.

JUEGO Nº2 de la final del Prefederal – Martes 2 de diciembre

(0) Sanjustino vs Almagro “A” (1) (Cuna de Matadores)