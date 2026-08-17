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Prefederal y A2: toda la programación de la cuarta fecha

Se viene una semana de mucha acción, en el Torneo Oficial Prefederal y en el Torneo Oficial A2, con la disputa de la cuarta fecha. Todos los detalles.

Ovación

Por Ovación

17 de agosto 2026 · 12:52hs
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Prefederal y A2: toda la programación de la cuarta fecha

Entre miércoles y viernes se jugará la cuarta fecha del Torneo Oficial Prefederal y del certamen A2, con streaming ASB desde el Coloso del Lago.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 4

Miércoles 19 de agosto

21.30 El Quillá vs. República del Oeste (Zona B)

Jueves 20 de agosto

21.30 Colón (SJ) vs. Almagro (Zona A)

Viernes 21 de agosto

21.30 Colón (SF) vs. Rivadavia (Zona A)

21.30 Banco Provincial vs. CUST A (Zona A)

21.30 Unión (SF) vs. Gimnasia (Zona B)

21.30 Sanjustino vs. Alma Juniors (Zona B)

TABLA DE POSICIONES

ZONA A: Rivadavia, Colón (SJ), Almagro A y Banco 5 (2-1); CUST A 4 (1-2); Colón (SF) 3 (0-3)

ZONA B: Sanjustino, Alma Juniors, Unión (SF) y República 5 (2-1); Gimnasia 4 (1-2) y El Quillá 3 (0-3)

TORNEO OFICIAL A2 - FECHA 4

Jueves 20 de agosto

21.30 Kimberley vs. Regatas (SF)

21.30 Centenario vs. UNL

21.30 Regatas Coronda vs. Santa Rosa

21.30 Alumni vs. Argentino (SC)

Viernes 21 de agosto

21.30 Almagro B vs. Macabi

Libre: CUST B

TABLA DE POSICIONES

Santa Rosa y Regatas Coronda 6 (3-0); Kimberley 5 (2-1); Regatas (SF) y Alumni 4 (2-0); Macabi, Centenario y UNL 4 (1-2); CUST B y Argentino 3 (0-3); Almagro B 2 (0-2)

Prefederal Oficial El Quillá
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