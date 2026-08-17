Entre miércoles y viernes se jugará la cuarta fecha del Torneo Oficial Prefederal y del certamen A2, con streaming ASB desde el Coloso del Lago.
Prefederal y A2: toda la programación de la cuarta fecha
Se viene una semana de mucha acción, en el Torneo Oficial Prefederal y en el Torneo Oficial A2, con la disputa de la cuarta fecha. Todos los detalles.
Por Ovación
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 4
Miércoles 19 de agosto
21.30 El Quillá vs. República del Oeste (Zona B)
Jueves 20 de agosto
21.30 Colón (SJ) vs. Almagro (Zona A)
Viernes 21 de agosto
21.30 Colón (SF) vs. Rivadavia (Zona A)
21.30 Banco Provincial vs. CUST A (Zona A)
21.30 Unión (SF) vs. Gimnasia (Zona B)
21.30 Sanjustino vs. Alma Juniors (Zona B)
TABLA DE POSICIONES
ZONA A: Rivadavia, Colón (SJ), Almagro A y Banco 5 (2-1); CUST A 4 (1-2); Colón (SF) 3 (0-3)
ZONA B: Sanjustino, Alma Juniors, Unión (SF) y República 5 (2-1); Gimnasia 4 (1-2) y El Quillá 3 (0-3)
TORNEO OFICIAL A2 - FECHA 4
Jueves 20 de agosto
21.30 Kimberley vs. Regatas (SF)
21.30 Centenario vs. UNL
21.30 Regatas Coronda vs. Santa Rosa
21.30 Alumni vs. Argentino (SC)
Viernes 21 de agosto
21.30 Almagro B vs. Macabi
Libre: CUST B
TABLA DE POSICIONES
Santa Rosa y Regatas Coronda 6 (3-0); Kimberley 5 (2-1); Regatas (SF) y Alumni 4 (2-0); Macabi, Centenario y UNL 4 (1-2); CUST B y Argentino 3 (0-3); Almagro B 2 (0-2)