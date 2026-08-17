Uno Santa Fe | Ovación | Barcelona

Ante la demora de Julián Álvarez, Barcelona va por un goleador sorpresa

Según el periodista José Álvarez de El Chiringuito, el Barça hará movimientos por Viktor Gyokeres del Arsenal. El sueco se suma a los nombres de Lautaro Martínez y Luis Suárez que ya habían sonado la semana pasada

17 de agosto 2026 · 13:44hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Barcelona busca a Julián Álvarez

Barcelona busca a Julián Álvarez, pero por si no llega, analiza otras alternativas.

El Barcelona sigue con Julián Álvarez como gran objetivo, pero el tiempo corre y el club trabaja con alternativas. Según el periodista José Álvarez de El Chiringuito, el Barça hará movimientos por Viktor Gyokeres del Arsenal en las próximas horas, convirtiendo al delantero sueco en el último nombre en sumarse a la lista de opciones para el goleador que pide Hansi Flick. La semana pasada ya habían irrumpido con fuerza Lautaro Martínez y Luis Suárez.

Barcelona analiza otras alternativas para el ataque

La semana fue intensa en las oficinas del Barça. El club cerró tres operaciones en los últimos días, los fichajes de Rodri y Joao Cancelo más la salida de Tommy Marqués, y ahora necesita resolver la posición de centrodelantero antes del cierre del mercado a fin de mes.

Julián Álvarez sigue siendo el objetivo principal y la llegada de Gil Marín a Madrid podría facilitar un encuentro con el entorno del argentino para intentar desbloquear una situación que lleva semanas trabada. Flick no para de insistir en que el club siga apurando esa opción.

Pero el calendario no espera: el elenco blaugrana arranca La Liga domingo próximo y necesita tener el plantel definido. Si Julián no llega, el club tiene que activar una alternativa y los nombres empezaron a aparecer. Lautaro Martínez del Inter y Luis Suárez del Sporting de Lisboa fueron los primeros en sonar la semana pasada. Ahora se suma Gyokeres.

El sueco terminó la temporada 2025/26 con 21 goles en todas las competiciones con el Arsenal, números correctos pero que no terminaron de convencer. Su rendimiento generó dudas y hubo fases en las que no fue titular indiscutible pese a haber costado alrededor de 70 millones de euros.

Que Arteta tiene dudas con él lo confirma un dato revelador: los Gunners mostraron interés real por Julián Álvarez. El argentino rechazó la propuesta porque ya vivió la experiencia del fútbol inglés y tiene en mente al Barça, pero el movimiento del conjunto londinense dice mucho sobre la situación de Gyokeres en el club.

Barcelona Julián Álvarez delantero
Noticias relacionadas
tirante sigue de fiesta en cincinnati: vencio a landaluce y avanzo a octavos de final

Tirante sigue de fiesta en Cincinnati: venció a Landaluce y avanzó a octavos de final

claudio corvalan convierte en madryn y el tatengue todavia busca generar situaciones

Claudio Corvalán convierte en Madryn y el Tatengue todavía busca generar situaciones

patronato: un jugador revelo que recibio un culatazo en la cabeza durante el ataque de la barra

Patronato: un jugador reveló que recibió un culatazo en la cabeza durante el ataque de la barra

sergio busquets vuelve al barcelona: asumira un nuevo rol como asistente tecnico

Sergio Busquets vuelve al Barcelona: asumirá un nuevo rol como asistente técnico

Lo último

Atlético Tucumán ganó en Córdoba y sumó tres puntos de oro ante Estudiantes RC

Atlético Tucumán ganó en Córdoba y sumó tres puntos de oro ante Estudiantes RC

Industria metalúrgica: la producción cayó 4,4% en julio y la capacidad utilizada quedó en apenas 39,2%

Industria metalúrgica: la producción cayó 4,4% en julio y la capacidad utilizada quedó en apenas 39,2%

Tirante sigue de fiesta en Cincinnati: venció a Landaluce y avanzó a octavos de final

Tirante sigue de fiesta en Cincinnati: venció a Landaluce y avanzó a octavos de final

Último Momento
Atlético Tucumán ganó en Córdoba y sumó tres puntos de oro ante Estudiantes RC

Atlético Tucumán ganó en Córdoba y sumó tres puntos de oro ante Estudiantes RC

Industria metalúrgica: la producción cayó 4,4% en julio y la capacidad utilizada quedó en apenas 39,2%

Industria metalúrgica: la producción cayó 4,4% en julio y la capacidad utilizada quedó en apenas 39,2%

Tirante sigue de fiesta en Cincinnati: venció a Landaluce y avanzó a octavos de final

Tirante sigue de fiesta en Cincinnati: venció a Landaluce y avanzó a octavos de final

Millonaria licitación para renovar el ingreso y el perímetro de La Esmeralda

Millonaria licitación para renovar el ingreso y el perímetro de La Esmeralda

Colón tiene la tercera valla menos vencida de la Zona A

Colón tiene la tercera valla menos vencida de la Zona A

Ovación
Histórico: el Chino Maidana ingresó al Salón de la Fama de Nevada

Histórico: el Chino Maidana ingresó al Salón de la Fama de Nevada

La paradoja de Unión: sus delanteros piden chances y Marabel las convierte en Sarmiento

La paradoja de Unión: sus delanteros piden chances y Marabel las convierte en Sarmiento

Colón se mantuvo tercero y estiró la ventaja en la Zona A de la Primera Nacional

Colón se mantuvo tercero y estiró la ventaja en la Zona A de la Primera Nacional

Santa Fe instala el sintético de la mejor pista de atletismo del país a la espera de los Juegos Suramericanos

Santa Fe instala el sintético de la mejor pista de atletismo del país a la espera de los Juegos Suramericanos

Ante la demora de Julián Álvarez, Barcelona va por un goleador sorpresa

Ante la demora de Julián Álvarez, Barcelona va por un goleador sorpresa

Policiales
Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Barrio Nueva Pompeya: atraparon a tres hombres e incautaron un revólver 38 y balas tras una gresca familiar

Barrio Nueva Pompeya: atraparon a tres hombres e incautaron un revólver 38 y balas tras una gresca familiar

Aprehendieron al presunto autor de una tentativa de homicidio en Santa Rosa de Lima

Aprehendieron al presunto autor de una tentativa de homicidio en Santa Rosa de Lima

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Asspera regresa a Tribus con su tour Back to la Bizarra Actitud

Asspera regresa a Tribus con su tour "Back to la Bizarra Actitud"

Maxi Prietto llega a HUB con un show acústico e íntimo

Maxi Prietto llega a HUB con un show acústico e íntimo

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando Nuevas historias argentinas parte 2

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando "Nuevas historias argentinas parte 2"

Jorgelina Aruzzi llega a Santa Fe con El ser querido: una historia de amor, música y humor

Jorgelina Aruzzi llega a Santa Fe con "El ser querido": una historia de amor, música y humor