Ante la demora de Julián Álvarez, Barcelona va por un goleador sorpresa

Según el periodista José Álvarez de El Chiringuito, el Barça hará movimientos por Viktor Gyokeres del Arsenal. El sueco se suma a los nombres de Lautaro Martínez y Luis Suárez que ya habían sonado la semana pasada

El Barcelona sigue con Julián Álvarez como gran objetivo, pero el tiempo corre y el club trabaja con alternativas . Según el periodista José Álvarez de El Chiringuito, el Barça hará movimientos por Viktor Gyokeres del Arsenal en las próximas horas, convirtiendo al delantero sueco en el último nombre en sumarse a la lista de opciones para el goleador que pide Hansi Flick. La semana pasada ya habían irrumpido con fuerza Lautaro Martínez y Luis Suárez.

La semana fue intensa en las oficinas del Barça. El club cerró tres operaciones en los últimos días, los fichajes de Rodri y Joao Cancelo más la salida de Tommy Marqués, y ahora necesita resolver la posición de centrodelantero antes del cierre del mercado a fin de mes.

Julián Álvarez sigue siendo el objetivo principal y la llegada de Gil Marín a Madrid podría facilitar un encuentro con el entorno del argentino para intentar desbloquear una situación que lleva semanas trabada. Flick no para de insistir en que el club siga apurando esa opción.

Pero el calendario no espera: el elenco blaugrana arranca La Liga domingo próximo y necesita tener el plantel definido. Si Julián no llega, el club tiene que activar una alternativa y los nombres empezaron a aparecer. Lautaro Martínez del Inter y Luis Suárez del Sporting de Lisboa fueron los primeros en sonar la semana pasada. Ahora se suma Gyokeres.

El sueco terminó la temporada 2025/26 con 21 goles en todas las competiciones con el Arsenal, números correctos pero que no terminaron de convencer. Su rendimiento generó dudas y hubo fases en las que no fue titular indiscutible pese a haber costado alrededor de 70 millones de euros.

Que Arteta tiene dudas con él lo confirma un dato revelador: los Gunners mostraron interés real por Julián Álvarez. El argentino rechazó la propuesta porque ya vivió la experiencia del fútbol inglés y tiene en mente al Barça, pero el movimiento del conjunto londinense dice mucho sobre la situación de Gyokeres en el club.