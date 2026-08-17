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El gran déficit que mostró Unión en el inicio del torneo por el costado izquierdo

La salida de Mateo Del Blanco, sumado a la decisión de Madelón de prescindir de Cuello, claramente afectó el funcionamiento de Unión por ese sector

Ovación

Por Ovación

17 de agosto 2026 · 13:16hs
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Unión perdió intensidad y recorrido por el sector izquierdo.

UNO Santa Fe / José Busiemi

Unión perdió intensidad y recorrido por el sector izquierdo.

La realidad indica que Unión terminó el Torneo Apertura, jugando con Mateo Del Blanco como lateral izquierdo y Brahian Cuello como carrilero por ese sector. Más allá de que en el transcurso de los partidos, a veces Julián Palacios pasaba a jugar por izquierda y Cuello por derecha.

Unión perdió recorrido e intensidad por el sector izquierdo

Y esa sociedad por el sector izquierdo rindió sus frutos, ya que Cuello disputó 14 partidos y anotó tres goles. En tanto que Del Blanco disputó 18 partidos, anotó dos goles y brindó una asistencia, siendo de los jugadores más destacados del equipo.

Pero la venta de Del Blanco al Racing de Estrasburgo y la presencia de Cuello en el banco de relevos, sin dudas que terminó resintiendo el funcionamiento del carril izquierdo.

Si bien Cuello fue titular en la primera fecha con Platense, Leonardo Madelón lo reemplazó a los 14' del segundo tiempo. En el partido siguiente apenas entró 10' en la caída ante Gimnasia de Mendoza.

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Mientras que en los últimos tres partidos fue al banco de relevos pero no ingresó. Una decisión por parte del entrenador que resulta llamativa, no porque Cuello haya descollado, sino porque los que ingresaron no lo hicieron bien.

Indudablemente, Unión perdió intensidad y recorrido por izquierda con la salida de dos futbolistas con mayor dinámica e ingresaron dos jugadores de experiencia como Ignacio Malcorra y Bruno Pittón, que no atraviesan un buen presente.

Pero que además dan ventaja en lo físico, ya que Pittón estuvo mucho tiempo sin jugar por lesiones y le está costando retomar el ritmo de juego adecuado y Malcorra con 39 años, ya no está para jugar por la banda en el ida y vuelta.

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Al punto tal, que contra San Lorenzo apenas estuvo 17 minutos en cancha, ya que debió pedir el cambio y es un hecho que sufrió una lesión muscular que lo marginará de los próximos compromisos.

Si bien es cierto que el lateral izquierdo titular es Lucas Ayala, no pudo estar presente en los ultimos dos compromisos y además se trata de un defensor de 19 años que debutó en Primera División contra Platense.

Por lo cual, claramente Unión perdió presencia por el sector izquierdo del campo de juego, ya sea por la ida de Del Blanco, como también por la salida de Cuello y los futbolistas que eligió Madelón para reemplazar.

Unión Torneo déficit de atención
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